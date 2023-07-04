Это упражнение эффективно также для предупреждения и лечения впалой груди, горбатости, головокружения...

Этот комплекс является вариантом "Небесных кругов". Круги описываются перед грудью, а не над головой. Он рекомендуется пожилым, ослабленным или больным людям.

С помощью упражнений можно привести в порядок функции легких, сердца, почек и внутренних органов груди, живота и нижней части живота (даосы называют их саньцзяо или «тройной обогреватель»).

Они эффективны также для предупреждения и лечения впалой груди, горбатости, головокружения и отвислых грудей у женщин.

1. Подготовительное положение: Ноге на ширине плеч, руки согнуты перед грудью ладонями вниз (рис. 1).

2. Выполнение: Тело немного повернуть влево, обе руки при этом вытянуть влево и сделать полшага левой ногой также влево.

Руки вытягивать как можно дальше, приняв положение "лучника" (рис. 2).

Затем руками перед грудью описать горизонтальный круг но часовой стрелке, изменив положение тела из позиции "лучник", опирающийся на переднюю ногу на "лучник" с опорой на заднюю ногу.

Тело при этом слегка поворачивается вперед влево и затем немного вправо с отклонением туловища назад (рис. 3).

Повторить круговые движения 8 раз; затем повернуть тело в правую сторону симметрично предыдущему положению и выполнить 8 круговых движений против часовой стрелки (рис. 4, 5).

Вместе получается 16-круговых движений.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ: Вместе с круговым движением рук перед грудью повторять их поясницей; внимание сконцентрировано на выполнении круговых движений, при этом круги должны описываться как можно точнее.опубликовано econet

Автор: Бянь Чжичжун, "Даосская оздоровительная гимнастика"

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