Регулируя гормоны при помощи натуральных средств, мы сможем избежать побочных эффектов и возможных проблем, которые могут вызывать фармацевтические препараты.

Мы понимаем, что должны сделать что-то, чтобы отрегулировать гормоны, когда испытываем нарушения менструального цикла, у нас появляется акне, проблемы с фертильностью или либидо, симптомы менопаузы и другие подобные проблемы.

Регулируя гормоны при помощи натуральных средств, мы сможем избежать побочных эффектов и возможных проблем, которые могут вызывать фармацевтические препараты.

Держать гормоны под контролем — это возможно.

Гормональные проблемы обычно бывают обусловлены генетикой. Тем не менее, это не означает, что мы не можем сбалансировать их при помощи правильного питания и пищевых добавок. Кроме того, важно понимать, что вредные привычки также могут изменить гормональный фон, поэтому лучше от них отказаться.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

В качестве отправной точки, приведем список факторов, которые следует избегать, чтобы не ухудшить ситуацию:

Потребление мяса и молока неэкологического происхождения, потому в них содержатся гормоны, которые могут еще больше нарушить наш фон;

Неферментированная соя и продукты, содержащие ее, такие как соевое молоко и соевая мука;

Стресс, который негативно влияет на все функции организма;

Диета, богатая сахаром и рафинированными продуктами;

Малоподвижный образ жизни;

Регулярный прием лекарств, особенно противозачаточных средств;

Алкогольные напитки.

Ниже перечислены 5 средств, которые помогут вам контролировать ваши гормоны. По этой причине, не стоит их принимать во время беременности и есть у вас есть какие-то сомнения, советуем проконсультироваться с вашим лечащим врачом.

1. Льняное масло

Это растительное масло извлекают методом холодного прессования из льняного семя. При хранении его нужно защищать от источников тепла и света, чтобы предотвратить окисление.

Это масло продается как обычное растительное масло для приготовления пищи, и в качестве пищевой добавки, так как оно известно своим высоким уровнем Омега-3 жирных кислот.

Льняное масло рекомендуется для лечения проблем со здоровьем, связанных с воспалением и для того, чтобы регулировать гормоны и повысить фертильность, благодаря своему содержанию лигнанов (фитоэстрогенов).

Для того, чтобы оно действовало наиболее эффективно, вы должны всегда употреблять его в сыром виде.

2. Мака

Этот корнеплод, очень популярный в Перу, был признан суперпродуктом. Помимо того, что дает нам много энергии и обладает стимулирующим действием, корень маки помогает омолодить всю эндокринную систему как мужчин, так и женщин, независимо от ее состояния.

Мака активирует работу всех гормонов, благодаря стимуляции, оказываемой на гипоталамус и гипофиз.

Таким образом, она идеально подходит для лечения таких проблем, как нарушения менструального цикла, либидо и фертильности, и, к тому же, является превосходным средством для красоты кожи, ногтей и волос.

Люди, страдающие от высокого кровяного давления, нервозности или иммунных нарушений, должны принимать препараты на основе маки лишь под наблюдением врача.

3. Масло онагры (примулы вечерней)

В последние десятилетия, масло примулы вечерней известно как популярное средство для женщин, страдающих от нарушений менструального цикла, а также симптомов менопаузы и климакса.

Оно содержит эфирные Омега-6 жирные кислоты, которые необходимы для хорошего гормонального здоровья.

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

По этой причине, многие гинекологи рекомендуют это средство для того, чтобы уменьшить предменструальный синдром, для борьбы с бесплодием, кистой яичников, профилактики или лечения эндометриоза.

При выборе пищевых добавок масла примулы вечерней, мы рекомендуем сделать выбор в пользу тех, которые также содержат витамин Е, который улучшает его усвоение организмом.

4. Пивные дрожжи

Пивные дрожжи является важной пищевой добавкой, если мы хотим получить значительное количество витаминов и минеральных веществ для нашего организма, обеспечить себе хорошее здоровье и хорошо выглядеть.

Пивные дрожжи известны своим содержанием цинка, минерала, необходимого для нормальной секреции гормонов.

Кроме того, они содержат и другие питательные вещества, которые помогут нашему организму справиться с другими проблемами и заболеваниями, которые, в той или иной форме, также влияют на нашу эндокринную систему.

5. Фенхель

Луковицы и семена фенхеля являются важным компонентом во многих пищевых добавках для регулирования женских гормонов, потому что они могут помочь поднять уровень эстрогена естественным образом и без риска для здоровья.

Он также является идеальным средством во время менопаузы.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Следует отметить, что фенхель рекомендуется в период беременности и лактации, поскольку он способствует увеличению количества молока. Тем не менее, лучше проконсультироваться с врачом, чтобы он посоветовал, в какой форме лучше принимать это средство и в какой дозе.

Мы можем принимать его в виде чая, пищевых добавок или употреблять его эфирное масло. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet