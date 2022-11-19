Свежий капустный сок ускоряет секрецию желчи и помогает в лечении желчнокаменной болезни.

Не давайте желчи застаиваться!

КРЕСС-САЛАТ

Сок и настой травы кресс-салата помогают при заболеваниях щитовидной железы, печени и камнях в желчном пузыре.

Свежий сок кресс - салата пьют по 1-2 ч.л. 3-4 раза в день за 20 мин. до еды. Курсы — по две недели, перерывы — по семь дней.

Для продолжительного хранения в сок добавляют водку (20% от объема), выдерживают двое суток, фильтруют и хранят в холодильнике. Пить консервированный сок следует так же, как и свежий.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Для приготовления настоя горсть свежих листьев заливают 1 л кипятка, настаивают час, процеживают и пьют по 0,5 ст. четыре раза в день до еды. Курсы такие же, как и при лечении соком.

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ

Свежий капустный сок ускоряет секрецию желчи и помогает в лечении желчнокаменной болезни.

Необходимо взять 300 г любого оливкового масла и такое же количество свежеприготовленного сока белокочанной капусты.

Спустя шесть часов после последнего приема пищи выпейте 3 столовых ложки оливкового масла и запейте 1 столовой ложкой свежего капустного сока.

Повторяйте эту процедуру через каждые полчаса до тех пор пока не выпьете все масло.

После этого выпейте остаток капустного сока.

Через неделю повторите всю описанную выше процедуру еще два раза.

СОК КОРНЯ ЛОПУХА

Нужно принимать по 1 чайной ложке сока с небольшим количеством воды 3-4 раза в день. Курс лечения - 2 месяца. При необходимости курс повторить.





СОК ОДУВАНЧИКА

Рекомендации такие же, как и для сока корня лопуха:

по 1 чайной ложке 3-4 раза вдень перед едой.

СБОРЫ ТРАВ, РАСТВОРЯЮЩИЕ КАМНИ В ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ

Один из лучших является СБОР ФИТОКОЛИН (по Трескунову). Сбор применяется для лечения стенокардии, гипертонии, инфаркт миокарда, инсульта, дисциркуляторной энцефалопатии, облитерирующего эндартериита с сопутствующими заболеваниями органов брюшной полости, желчекаменной и мочекаменной болезней, стафилококковых инфекции (пневмония, пиелонефрит, карбункулы почек, абсцессы печени, абсцессы легких, гнойный плеврит).



Состав: горец птичий, донник, подорожник, зверобой, одуванчик, мята перечная, клевер, горец почечуйный, брусничный лист.

Способ применения: 1 столовую ложку на 0,5 л. кипящей воды, настаивать 1 час, процедить, пить по 0,5 стакана 4 раза в день за 15 минут до еды и перед сном.опубликовано econet.ru

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet