Тремя суперпродуктами, которым удалось доказать свою исключительную питательную ценность, являются...

Назвать овощ, специю или что-нибудь другое съедобное "суперпродуктом" - означает признать, что оно обладает возможностями, намного превышающими свойства других продуктов.

Тремя суперпродуктами, которым удалось доказать свою исключительную питательную ценность, являются имбирь, куркума и морковь. Вас удивляет последний продукт в списке?

Ниже мы расскажем вам о всех их свойствах, а также об их потенциале.

Одним из наиболее важных их общих свойств являются антиоксиданты, которые борются с болезнями. У людей, которые едят имбирь, куркуму и морковь - особенно вместе - не только снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета, но и многочисленные, так называемые "менее серьезные", но зачастую изнуряющие недуги, такие как боль и воспаление.

Неудивительно, что и имбирь и куркума принадлежат к одному и тому же ботаническому семейству, Zingiberacea. Оба применяются в кулинарии и тысячелетиями считаются действенным средством при многочисленных заболеваниях.

Их эффект еще больше увеличивается, если их употреблять в тандеме, например, в виде чая с куркумой и имбирем (для этого заварите в чашке кипящей воды по чайную ложку каждой специи; если вы используете натертые специи - достаточно будет по трети чайной ложки на чашку.)

Отметим, что полезные свойства этих продуктов, вообще-то, практически всех продуктов, происходят от самих продуктов, а не сделанных из них добавок или препаратов.

Вот еще две причины, по которым эти суперпродукты могут заставить вас поднять брови: Вы обнаружите, что в большинстве магазинов, эти удивительно здоровые дары земли стоят совсем недорого, даже если они органические, а органические - это всегда самый лучший выбор.

Еще один сюрприз вас ждет, когда вы узнаете, как вкусно сочетаются эти три продукта. Итак, какими же особенными свойствами обладают эти три суперпродукта?

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Куркума

Куркума, или Curcuma longa - это тропическое и субтропическое корневище, что означает, что специя содержится в корне, хотя в китайской и восточноиндийской аюрведической медицине используются и листья.

Она славится своими целебными свойствами, а, благодаря блестящему желтому оттенку, из куркумы получают карри, который придает индийским и китайским блюдам пикантность, которую ни с чем не перепутать. У куркумы нет семян - она размножается корнями.

Куркумин, вероятно, является самым важным действующим веществом этой специи, придавая ей впечатляющие целебные свойства.

Дело в том, что это соединение содержит около 150 различных терапевтических преимуществ, в том числе, повышает иммунитет, защищает сердце и смягчает воздействие аутоиммунных заболеваний. Вот еще несколько преимуществ употребления куркумы.

Болезнь Альцгеймера: Исследования показывают, что куркума способна обратить вспять снижение когнитивных функций и деменции. По итогам исследования трех пациентов с болезнью Альцгеймера, которые в течение 12 недель принимали порошок куркумы в капсулах, у них отмечено значительное улучшение.



По словам исследователей: "Значительно снизились как симптомы пациентов, так и нагрузка на тех, кто за ними ухаживал".

Здоровье сердца: Три исследования в японском университете установили, что ежедневный прием добавок с куркумином улучшает факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний в той же степени, как и умеренные аэробные тренировки.

"Результаты показали, что употребление куркумина и аэробные тренировки могут увеличить поток-опосредованное расширение у женщин в постменопаузе, что предполагает их потенциальную способность улучшить связанное с возрастом снижение эндотелиальной функции."

Боль в суставах: Свойство уменьшать скованность, вызванную артритом - одно из главных преимуществ этой специи.

Как показывают исследования, она помогает вылечить раны на коже, подавить действие ферментов и белков, способствующих развитию инфекции, уменьшать количество инфицированных клеток и блокировать размножение инфицированных Т-клеток, не вызывая побочных эффектов обычных лекарств.

Эпилепсия: Ученые обнаружили, что куркумин оказывает нейропротекторное действие при эпилепсии и связанных с ней расстройствах.

Один из недостатков куркумы - недостаточно быстрая биодоступность куркумина, а это означает, что после его употребления организм не в состоянии быстро его поглотить, чтобы воспользоваться его полезными свойствами. Интересно, что исследования установили повышение его доступности при добавлении, скажем, чайной ложки жира, например, кокосового или льняного масла в чашку чая.

Щедрые дивиденды имбиря

Имбирь (Zingiber officinale) – это, по существу, часть стебля, которая растет под землей - отсюда и название «корень имбиря». Он возник в Азии и распространился в Европу благодаря римским торговцам, прославившись и как лекарство, и как усилитель вкуса.

Имбирь – это сильное ароматическое растение с теплым, "энергичным" ароматом, благодаря которому он стал одной из самых востребованных в мире специй. Всего нескольких тонких стружек достаточно, чтобы приготовить невероятно целебной чай. Имбирь часто измельчают в порошок, чтобы им можно было посыпать почти любые блюда – от супов и печенья до картофеля фри.

Самым действенным соединением имбиря является гингерол - это масло, которое также придает аромат. В одной статье отмечается, что, по результатам исследований:

«...Экстракт имбиря может быть даже еще более эффективным противораковым средством, чем химиотерапевтические препараты - он убивает раковые клетки, оставляя здоровые клетки нетронутыми. Его противовоспалительные свойства также могут помочь предотвратить прогрессирование предраковых клеток к раку».

Вот еще несколько его преимуществ:

Воспаление: даже боль от различных видов артрита уменьшается при приеме имбиря или имбирного чая или добавлении его щедрой щепотки в еду



Участники многочисленных исследований сообщили о снижении боли в мышцах, улучшении подвижности и движений, а также уменьшении отечности, например, при боли в колене, при регулярном употреблении имбиря.

Тошнота: помимо улучшения пищеварения и устранения таких проблем, как колики, известно, что имбирь помогает облегчить тошноту



Это включает в себя утреннее недомогание и укачивание, и даже успешно используется для пациентов после операции или в ходе курса химиотерапии. Как сообщает Фонд Джорджа Мательяна:

«В фитотерапии имбирь считается отличным ветрогонным (веществом, способствующим устранению кишечных газов) и кишечным спазмолитическим (веществом, которое расслабляет и успокаивает кишечный тракт) средством...

Объяснение такого действия имбиря на устранение желудочно-кишечных расстройств предлагается последними двойными слепыми исследованиями, которые показали, что имбирь очень эффективно предотвращает симптомы укачивания, особенно в море.

В одном исследовании даже было доказано, что имбирь намного превосходит драмамин...»

Диабет: ученые провели исследование с целью изучения влияния имбиря на уровень сахара в крови натощак у 41 участника. Конечный результат рандомизированного, двойного слепого, плацебо-контролируемого клинического исследования показал, что всего 2 грамма молотого имбиря снизили уровень сахара в крови натощак на 12 процентов.

Память: установлено, что имбирь улучшает память; в одном исследовании, 60 здоровых женщин среднего возраста в течение двух месяцев принимали дозы либо растительных экстрактов либо плацебо.



После оценки их памяти и когнитивной функции, исследователи пришли к выводу, что экстракт имбиря «повышает как внимание и когнитивные возможности, не вызывая побочных эффектов».

Свойства моркови

Из всего семейства зонтичных морковь лучше всего подходит для бесчисленных сытных блюд и удобного, хрустящего перекуса. Обычно я рекомендую употреблять морковь в умеренных количествах, потому что в ней содержится больше сахара, чем в любом другом овоще, помимо свеклы.

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Но если ее употреблять в рамках общего здорового питания, питательные вещества в моркови могу принести много пользы для здоровья. Бета-каротины (названные в честь моркови) – ее самое известное питательное вещество, организмом не вырабатываются, поэтому в рационе они необходимы. Одна статья добавляет:

«...Бета-каротин сохраняет зрение, регулирует рост клеток кожи, сохраняет здоровье мембран, выстилающих нос и дыхательные пути, а также помогает контролировать производство белков. Все каротиноиды, включая бета-каротин, также обладают антиоксидантными свойствами».

Фитонутриенты, такие как лютеин и антоцианы, обладают такими же полезными для укрепления здоровья свойствами, как витамины и минералы – например, витамины A, B6, C и K, наиболее полезные из них. Исследования показали, что чем больше каротиноидов вы едите, тем дольше будете жить!

Вот некоторые из полезных для здоровья свойств моркови:

Антиоксиданты

По сообщению Фонд Джорджа Мательяна: «Многие различные виды антиоксидантов моркови, скорее всего, действуют совместно, предоставляя пользу для сердечно-сосудистой системы, которую не получить от них по отдельности, если их разделить и употреблять по отдельности, в отрыве друг от друга.

Синергетический эффект антиоксидантов моркови - отличный пример цельной пищи и ее уникальности как источника питания».

Болезни сердца

10-летнее исследование в Нидерландах показало, что морковь может помочь предотвратить сердечно-сосудистые заболевания. Исследование изучало продукты питания по цветам: зеленые, фиолетовые/красные, белые и желтые/оранжевые. Последние оказались наиболее полезными. Они снижали риск сердечно-сосудистых заболеваний; у пациентов, которые ели больше моркови, он снизился на 32 процента.

Рак

Установлено, что фитонутриенты моркови, такие как фалкаринол и фалкариндиол, предотвращают воспаление, возможно, путем склеивания красных кровяных клеток, что сокращает риск развития полномасштабных раковых опухолей.

Пищеварение

Ресурс Pharmanews утверждает, что «регулярное потребление моркови помогает предотвратить язву желудка и расстройства желудочно-кишечного тракта».

Зрение

Бета-каротины преобразуются в витамин А, который важен для зрения, особенно если у вас дефицит витамина А; употребление моркови помогает предотвратить такой дефицит. Исследования также показывают, что бета-каротин защищает от катаракты и дегенерации желтого пятна.

Суперпродукты убивают рак

Вот три выдержки из исследований, которые показывают, как эти три суперпродукта действуют для лечения и профилактики некоторых форм рака:

Имбирь:

«Хотя лечебные свойства имбиря известны в течение тысячелетий, значительное число исследований invitro, invivo и эпидемиологических исследований дополнительно предоставляют существенные доказательства того, что имбирь и его активные соединения являются эффективными против широкого спектра заболеваний человека, включая рак ЖКТ.

Установлено, что имбирь эффективен против различных видов рака ЖКТ, таких как рак желудка, рак поджелудочной железы, рак печени, рак ободочной и прямой кишки и холангиокарцинома».

Куркума:

«Куркумин является одним из наиболее успешных химиопрофилактических соединений, исследованных в последние годы, и в настоящее время проходит испытания на людях, с целью предотвращения рака. Механизм действия куркумина сложен и, вероятно, зависит от многих факторов.

Мы сделали неожиданное наблюдение: куркумин поразительно модулирует белки метаболизма железа в клетках и в тканях, что предполагает, что куркумин обладает свойствами хелатора железа».

Морковь:

Это исследование показало, что экстракт моркови может индуцировать апоптоз и вызывать остановку клеточного цикла в лейкоз клеточных линиях.

А теперь простой рецепт, чтобы собрать все эти три продукта в одно вкусное блюдо: потушите несколько чашек моркови в нескольких столовых ложках воды, чтобы хрустела совсем чуть-чуть. Добавьте несколько чайных ложек сливочного масла, морскую соль по вкусу и по половине чайной ложки тертых куркумы и имбиря (или половину этого количества, если специи в порошке). При подаче слегка размешайте или подавайте целой – это безумно здоровый и вкусной гарнир. опубликовано econet

Автор: д-р Джозеф Меркола

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