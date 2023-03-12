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Эти волшебные точки помогут при проблемах кожи и обмена веществ

Источник: vk.com 12 марта 2023 6890
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Результатом нарушения работы желудка, печени, надпочечников и других органов, а также гормонального дисбаланса, эмоционального истощения могут быть такие заболевания кожи, как экзема, угри и т. д. 

Эти волшебные точки помогут при проблемах кожи и обмена веществ

По мнению восточных медиков, кожа отражает состояние всех внутренних органов человека. Результатом нарушения работы желудка, печени, надпочечников и других органов, а также гормонального дисбаланса, эмоционального истощения могут быть такие заболевания кожи, как экзема, угри и т. д. 

С помощью точечного массажа, оказывающего тонизирующее и успокаивающее воздействие, можно нормализовать различные функции организма и значительно улучшить состояние кожи. 

При выполнении массажа необходимо воздействовать на следующие точки: 

Е2 сы-бай – симметричная точка, расположена ниже глазной впадины, в углублении скулы. Используется при угревой сыпи и пятнах на лице.

Эти волшебные точки помогут при проблемах кожи и обмена веществ

Е3 цзюй-ляо – симметричная точка, расположена немного ниже глаза, в углублении скулы. Воздействие на эту точку активизирует кровообращение в области лица, улучшает состояние кожи, делает ее здоровой и упругой. 

VG24 («третий глаз») – симметричная точка, расположена по центру лба. Воздействие на эту точку активизирует работу эндокринной железы, в результате чего улучшается состояние кожи.

Эти волшебные точки помогут при проблемах кожи и обмена веществ

V10 тянь-чжу – симметричная точка, расположена на 1,5 см ниже основания черепа, на 1 см влево и вправо от позвоночника. Воздействие на эту точку помогает улучшить состояние кожи, а также оказать положительное влияние на нервную систему.

Эти волшебные точки помогут при проблемах кожи и обмена веществ

V23 шэнь-фу и V52 чжи-ши – симметричные точки, расположены между ІІ и ІІІ поясничными позвонками. Точка V23 расположена на 2 пальца влево и вправо от позвоночника, а точка V52 – на 4 пальца от него. Применяются при проблемах с кожей и ушибах. Нельзя массировать эти точки при переломах костей и повреждениях подвздошных дисков.

Эти волшебные точки помогут при проблемах кожи и обмена веществ

Е36 цзу-сань-ли – симметричная точка, расположена ниже коленной чашечки на 4 пальца в сторону внешней части большеберцовой кости. Воздействие на эту точку улучшает состояние кожи, укрепляет мышцы. Особенно полезен массаж этой точки при экземе.

Эти волшебные точки помогут при проблемах кожи и обмена веществ

ТR17 и-фэн – симметричная точка, расположена в углублении за мочкой уха. Применяется для улучшения деятельности щитовидной железы, что благотворно влияет и на состояние кожи.

Эти волшебные точки помогут при проблемах кожи и обмена веществ

IG17 тянь-жун – симметричная точка, расположена за челюстной костью под мочкой уха. Воздействие на эту точку активизирует деятельность щитовидной железы и улучшает состояние кожи.

Эти волшебные точки помогут при проблемах кожи и обмена веществ

Массаж выполняется в положении сидя. 

1. Положить ладони обеих рук тыльной стороной на область поясницы и растирать ими точки V23 и V52 в течение 1 минуты. 

2. Растирающими движениями выполнить массаж точки Е36, положив пятку правой ноги на левую ногу, на точку Е36, ниже колена на 4 пальца, по направлению к внешней стороне большеберцовой кости. Массаж проводить энергично в течение 1 мин. Аналогично выполнить массаж этой точки на правой ноге. 

3. Массаж точек V10 выполнить кистью руки: обхватить кистью заднюю поверхность шеи и сдавить шейные мышцы. 

4. Указательные пальцы обеих рук поставить на точки Е2, средние – на точки Е3 с обеих сторон лица. Надавливание производить в течение 1 минуты. 

5. Средние пальцы обеих рук поставить на точки ТR17 слева и справа, а указательные пальцы – на точку IG17 (давление не должно быть очень сильным). Массаж точек следует выполнять в течение 1 минуты. 

6. Соединить ладони и подвести средние и указательные пальцы обеих рук к точке VG24. Воздействовать на эту точку в течение 2 минут. опубликовано econet

Автор: Артем Максимов из книги "Массаж. Полное руководство + Целительные точки тела. Полный справочник"

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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восточная медицина здоровье обмен веществ кожа

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