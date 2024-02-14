Упражнения надо делать либо за 0,5-1 час до еды, либо через 2-2,5 часа после приема пищи, так как даже небольшая физическая нагрузка может тормозить секрецию желудка

Упражнения при гастрите с секреторной недостаточностью вне фазы обострения

При хроническом гастрите с пониженной секрецией ЛФК должна быть направлена на улучшение сокоотделения, укрепление мышцы брюшного пресса, активизацию кровообращения в брюшной полости. Поэтому для стимуляции секреторной и двигательной активности желудка используют упражнения, укрепляющие мышцы брюшного пресса, массаж живота, общеукрепляющие упражнения малой и средней интенсивности. ЛФК проводят до приема минеральной воды.

Противопоказаниями для применения физических упражнений являются свежая язва в остром периоде, резкое обострение заболевания, особенно при подозрении на кровотечение, сильные боли, постоянная тошнота и частая рвота, выраженные нарушения сердечно-сосудистой системы.

Упражнения надо делать либо за 0,5-1 час до еды, либо через 2-2,5 часа после приема пищи, так как даже небольшая физическая нагрузка может тормозить секрецию желудка. Перед началом упражнений ходьба по комнате 3-5 минут.

1. Исходное положение: лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднимите кисти к плечам, затем разведите руки в стороны и вдохните, снова поднимите кисти к плечам, вернитесь в исходное положение и выдохните. Повторите 5-7 раз.

2. Исходное положение: то же. Подтяните правое колено к животу и выдохните, вернитесь в исходное положение и вдохните. Повторите 5-7 раз каждой ногой.

3. Исходное положение: то же. Согните ноги в коленях, разведите колени в стороны, затем сведите их и выпрямите ноги. Повторите 10-12 раз.



4. Исходное положение: лежа на правом боку. Подтяните левое колено к животу, отведите левую руку назад, выдохните, вернитесь в исходное положение, вдохните. Повторите 8-10 раз, затем сделайте то же самое, лежа на левом боку.

5. Исходное положение: коленно-кистевое (стоя на коленях и опираясь на прямые руки). Выпрямите правую ногу и максимально отведите ее назад по направлению к потолку, вернитесь в исходное положение. Повторите 5-7 раз каждой ногой.

6. Исходное положение: то же. Одновременно поднимите, выпрямляя, правую руку и левую ногу, вернитесь в исходное положение. Затем выполните левой рукой и правой ногой. Повторите по 5-7 раз.

7. Исходное положение: сидя на табуретке, руки на поясе. Вращательные движения туловища: вперед, влево, назад, вправо; затем в обратном направлении. Повторите по 5 раз в каждую сторону.

8. Исходное положение: то же. Руки вытяните вперед, одновременно поднимая правую ногу, вернитесь в исходное положение. Повторите 5-7 раз каждой ногой.

9. Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, руки в стороны. Выполните поворот туловища вправо так, чтобы увидеть стену за собой, и вдохните: руками тянитесь в ту же сторону, не отрывая ноги от пола; вернитесь в исходное положение. Повторите по 5-7 раз в каждую сторону.

10 Исходное положение: то же. Наклонитесь вперед, правой рукой коснитесь левой стопы; левую руку отведите назад; вернитесь в исходное положение. Повторите по 5-7 раз каждой рукой.

Кратковременный теплый душ после занятия с последующим энергичным растиранием тела махровым полотенцем до покраснения кожи поможет расслабиться и повысить тонус отдела нервной системы, ответственного за желудочную секрецию. опубликовано econet

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