Эти упражнения являются превосходными для улучшения кровообращения и гибкости в суставах запястий и пальцев...

Упражнения для запястья, или текуби но ундо, являются превосходными для улучшения кровообращения и гибкости в суставах запястий и пальцев.

Держите руки и запястья как на рисунке 1, и свободно двигайте запястья из стороны в сторону, сохраняя неподвижными при этом предплечья и локти.

рис.1

Делайте быстрое, расслабленное движение, как будто рисуете ровную дугу из стороны в сторону кончиками пальцев. Сначала направьте кончики пальцев внутрь и затем быстро – наружу, как бы встряхивающим движением.



Теперь, удерживая руки в таком же положении, взмахивайте запястьями вверх и вниз, как на рисунке 2.

рис.2

Расслабьте запястья и быстро нарисуйте кончиками пальцев вертикальную дугу, так чтобы пальцы сначала указывали вверх, а потом вниз. Быстро и свободно потрясите запястьями.



Всё ещё сохраняя руки в том же положении, повторяйте рисунок кругов по часовой стрелке кончиками пальцев.

Затем нарисуйте круги против часовой стрелки. Делайте их как можно более большими, не двигая руками, как на рисунке 3.

рис.3

Это относится также к предыдущим упражнениям для запястья.

Далее поднимите руки над головой, затем открывайте и закрывайте кисти несколько раз. Откройте пальцы как можно шире и затем сожмите кулак. Делайте это быстро, чтобы тренировать пальцы, кисти и запястья.

рис.4

Продолжайте, пока не устанете, затем энергично встряхните запястья и пальцы во всех направлениях, продолжая одновременно держать руки над головой (рисунок 4).

Представьте, что у вас на пальцах смола, и вы пытаетесь стряхнуть её. Когда почувствуете усталость, опустите руки.опубликовано econet

©Накамура Харуки

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet