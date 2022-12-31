Излишек сахара в крови ведет не только к преддиабету или даже диабету. Появляется множество других проблем

«У вас уровень сахара в крови выше нормы. Это может означать, что у вас преддиабет…»

Так или почти так обычно проходит разговор с доктором о результатах последнего анализа на сахар. Неприятную новость слышат тысячи людей каждый день. Но не все знают, что эта новость хуже, чем просто известие о возможном преддиабете.

Излишек сахара в крови ведет не только к преддиабету или даже диабету. Появляется множество других проблем, например, ухудшается зрение, появляются катаракты, повреждается нервная система, возникают проблемы с почками и сердцем, ухудшается состояние иммунной системы. Но и это не все.

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Что рак и диабет связаны, было известно давно. Но постепенно становилось ясно, что даже небольшой избыток сахара в крови повышает риск развития рака. Впервые связь между раком и сахаром была подмечена еще в 1931 году. Раковые клетки используют сахар крови (в виде глюкозы) для своего питания. С тех пор этот факт был многократно подтвержден.

Поскольку у миллионов людей уровень сахара в крови умеренно повышен, то можно сказать, что все эти люди имеют как преддиабетическое, так и предраковое состояние организма. Возможно, что и диабет, и рак, и сердечные проблемы — все это проявления одной и той же болезни «избыток сахара в организме».

Что же делать, чтобы поддерживать уровень сахара в крови в пределах нормы? Можно ли понизить его самим и без лекарств? Да, можно. Правильная еда решает проблему.

Вы уже, наверно, догадались, что теперь мы переходим к теме «Углеводы в питании».

Как вы помните, углеводы бывают разные: простые и сложные. Простые — это обычно все сладкое, включая фрукты.

Простые углеводы быстро усваиваются организмом, уровень сахара в крови быстро увеличивается, появляется энергия. Потом через 1-2 часа уровень сахара быстро падает, вызывая увеличивающееся чувство голода, усталости, нервозности и ощущения дрожания во всем теле. Знакомо?

Чтобы избавиться от этого неприятного состояния, надо что-нибудь съесть, причем обычно людей тянет на что-нибудь сладкое — и цикл повторится. Такое состояние знакомо и диабетикам, и многим преддиабетикам.

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Если же не есть ничего, что повысит уровень сахара в крови, он может так упасть, что диабетик впадет в кому (крайний случай), а преддиабетик будет очень голодным и нервным, и будет лихорадочно искать источник простых углеводов (конфеты, мед, фрукты, сахар, сладкие соки и т.п.). Если преддиабетик съест достаточно много простых углеводов, кровь снова переполнится сахаром, пока инсулин поджелудочной железы не понизит его уровень до более-менее безопасного уровня.

Вот такой хаос мы устраиваем в своем организме, если кормим его утром сладким рогаликом и чашкой кофе, в полдень — пиццей с кофе или сладким чаем, вечером — ужином, который заканчивается каким-нибудь десертом. А в перерывах между едой — энергетические напитки, пирожные-конфеты или чай с ложечкой меда.

Ясно, что если исключить из питания простые углеводы, исчезнет и это состояние подъемов и спадов сахара в крови. При небольшом количестве углеводов в питании люди чувствуют себя спокойно и комфортно, им хватает энергии на весь день, улучшается кровяное давление, повышается концентрация и память… Можно долго перечислять все плюсы.опубликовано econet

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