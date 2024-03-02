Щитовидная железа человека является «главным регулятором» метаболизма, и играет в этом смысле ключевую роль в нашем здоровье

Продукты полезные для щитовидной железы

Щитовидная железа человека является «главным регулятором» метаболизма, и играет в этом смысле ключевую роль в нашем здоровье. Это небольшой орган, похожий на тело бабочки, расположенный в передней части шеи, производящий так называемый гормон щитовидной железы.

Гормон необходим для обмена веществ, роста и развития организма. Небольшие изменения в структуре или функционировании щитовидной железы могут привести к тяжелым повреждениям других органов и систем.

У вас появились проблемы с щитовидной железой? Потребовалось несколько лет лабораторных исследований, чтобы найти лекарства для этого органа. Если повезет, вам предпишут хорошие таблетки, которые могут регулировать ожирение, наполнять энергией и восстанавливать хорошее пищеварение.

Если у вас нет хорошего врача, то многие таблетки не сработают. Вы чувствуете себя усталым, разбитым, и полагаетесь на кофеин и шоколад в надежде на получение некоторого количества энергии. Но это неправильно.

Вашими помощниками будут овощи зеленого цвета, а лучше их сок: капуста, шпинат, огурцы, имбирь, киви и салат. С этим полезнейшим эликсиром вы почувствуете, как каждая клетка вашего тела заряжается. Если вы введете зеленые соки в повседневный рацион, то почувствуете жизненную энергию.

Продукты полезные для щитовидной железы

Для правильного питания вашей щитовидной железы, вы должны получить более широкий взгляд на продукты питания, от которых в прямой зависимости находится ваше здоровье. Питание для щитовидной железы включает такие продукты, которые должны улучшать ее функционирование:

Крестоцветные овощи

Крестоцветные овощи надо употреблять сваренными или пить соки. Иногда врачи предупреждают, что нельзя есть их в сыром виде. Но не находите ли вы это странным, что растительные продукты, которые богаты фитонутриентами, предотвращающими рак, запрещены к употреблению, когда ухудшено функционирование щитовидной железы?

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На взгляд современных медиков, это неправильно.

Начиная с 1950 года, ученые ставят под сомнение факт, что некоторые продукты содержат гойтрогены (вещества, которые мешают усвоению йода) и тормозят функцию щитовидной железы. Крестоцветные овощи входят в их число, так как в сырых овощах содержатся глюкозинолаты (те фитонутриенты, которые защищают от рака). Они якобы могут затруднить поступление йода в организм. Но на самом деле, это не доказано.

Если только это является причиной, чтобы не есть овощи семейства крестоцветных, вы отказываете себе в полном спектре пользы для здоровья от потребления этих овощей. Вы делаете это в обмен на сомнительную вероятность предотвращения поступления в организм йода.

Что касается конкретных примеров исследований, то они указывают, что связь между потреблением крестоцветных овощей и заболеваниями щитовидной железы весьма ограничена. Большое количество исследований подтверждает, что потребление крестоцветных овощей способствует предотвращению рака щитовидной железы.

Бразильские орехи

Бразильские орехи это — самые богатые пищевые источники селена, который необходим для превращения тироксина в его активную форму — T3.

Вам нужен селен для производства глутатиона, чтобы уменьшить количество антител в щитовидной железе. Съедайте по три бразильских ореха в день.

Морепродукты

Морепродукты очень богаты йодом. Йод соединяется с тирозином (аминокислотой), чтобы сформировать тироксин. Если в организме недостаточный уровень йода, это приводит к ограничению скорости производства гормонов щитовидной железы и подавлению ее функций.

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Ешьте морепродукты, посыпая их морской солью, дополняя их в качестве гарнира авокадо, мясом лосося, сладким картофелем, семенами тыквы, готовьте суп мисо или добавляйте морепродукты в любимые блюда.

Хлорофилловый напиток

Доза хлорофилла пробуждает увеличение уровня энергии и способствует удалению тяжелых металлов, которые мешают функционированию щитовидной железы.

Зернышки мака

Зерна мака помогают активизировать гипоталамус и гипофиз для освобождения тиреотропных гормонов. Эти гормоны регулируют уровень тироксина. Мак также содержит цинк, железо и витамины, которые требуются для оптимального функционирования щитовидки.

Клейковина

Если у вас болезнь Хашимото, вы должны употреблять клейковину, чтобы стимулировать выработку антител при болезни щитовидной железы. Есть примеры снижения уровня ТПО от 1000 до менее, чем 30, и все это — по причине удаления клейковины из рациона питания.

Ягоды годжи

Маленькие красные плоды являются отличным источником флавоноидов и, кроме того, в них полно антиоксидантов. Эндокринная система, к которой принадлежит и щитовидная железа, как правило, очень чувствительна к повреждению из-за окислительных процессов.

Эти повреждения являются результатом воздействия различных токсинов окружающей среды, радиационного облучения, пестицидов, находящихся в фруктах и овощах, вредных химических веществ из пластика, и т.д. Пища, которая реально «гасит» свободные радикалы, для вас важна более, чем когда-либо.

Так вот, ягоды годжи занимают первую строку среди продуктов, участвующих в этой борьбе. Ее антиоксиданты помогают уменьшить стресс клеток, вызванный окислением, ведь это он зачастую является основным виновником проблем со щитовидной железой, включая гипотиреоз.

Продукты, вредные для щитовидной железы:

1. Кофе — нарушает синтез гормонов щитовидки;

2. Алкоголь — вызывает спазмы в кровеносных сосудах организма, в результате он не получает нормального питания;

3. Соль — повышает кровяное давление, что увеличивает риск кровотечения в щитовидной железе;

4. «Магазинные» напитки, колбасы, выпечка – содержат много консервантов и красителей, нарушающих работу щитовидной железы и вызывающих ее разрушение.

Рекомендации при заболевании щитовидной железы:

Щитовидная железа связана с эндокринной системой, которая поддерживает жизнеспособность всего организма человека. Для здоровья тела необходимо:

1. Гулять на свежем воздухе.

2. Правильно питаться.

3. Повышать способность организма к противостоянию стрессам и усталости.

4. Бывать на солнце, но не на жаре.

5. Тренировать тело и поддерживать умеренную физическую активность. опубликовано econet

Автор Ольга Ускова

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