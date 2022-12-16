Диета при язве желудка может быть как самостоятельным способом натурального лечения, так и дополнением к медикаментозному лечению...

При лечении язвы желудка и хеликобактер-инфекции большое значение имеет правильная диета, травы, витамины и минеральные добавки.

Диета при язве желудка может быть как самостоятельным способом натурального лечения, так и дополнением к медикаментозному лечению.

Какая пища будет способствовать излечению и улучшению самочувствия? Это пища из продуктов, которые облегчают желудку его работу по расщеплению белков пищи на аминокислоты, устраняют, по возможности, инфекцию и не раздражают язву, что чревато усилением боли.

Немного подробнее…

1. Рекомендуется диета, богатая свежими овощами и фруктами (пюре и/или соки). Осторожнее надо с кислыми фруктами — их кислота при соприкосновении с открытой язвой-раной может усилить боль. Но в смеси с некислыми овощными соками или водой усиления боли может и не быть.

Пюре из свежих/сырых овощей и фруктов будет обеспечивать необходимое количество клетчатки для питания полезной микрофлоры, которая, в свою очередь, совершенно необходима для нормальной работы кишечника и всего организма.

Но не все больные могут переносить сырую клетчатку. Слишком много сырой клетчатки как раз и может раздражать язву. Для таких больных предпочтительны соки без мякоти. Или потушить/сварить овощи.

Особо полезен сок из свежей капусты.

Есть интересная информация, что 1 литр сока (дневная доза), принимаемый понемногу в течение дня, вызывал заживление язвы за 10 дней.

Исследователи предположили, что быстрое восстановление слизистой было связано с высоким содержанием в капустном соке аминокислоты глютамин, которая необходима клеткам слизистой для регенерации. (Пожалуй, один литр капустного сока трудно осилить, но пить, сколько получится, было бы хорошо.)

Еще отличное средство: сырой картофельный сок. Его, как и капустный, хорошо смешивать с морковным соком — так он вкуснее и легче пьется. Кархут (известный в прошлом украинский травник) считал, что нужен сок красной картошки.

Рекомендуют также 3 банана в день. Считается, что бананы подавляют рост бактерий и делают стенки желудка толще за счет более толстого слоя слизи, выстилающей внутренние стенки желудка. Инфекции труднее внедряться в толстые стенки.

Полезны все овощи зеленого цвета. Они содержат фолиевую кислоту, необходимую для заживления язвы и уменьшения воспаления слизистой. (Некоторым больным с сердечно-сосудистыми проблемами фолиевая кислота противопоказана, но в рамках блога нет возможности вдаваться в такие детали. Ограничимся простыми вариантами язвенной болезни.)

2. Пробиотики полезны при язве, воспалении желудка и инфекции. К сожалению, те пробиотики, которые продаются в виде таблеток и в капсулах, обычно не работают по многим причинам — неправильные условия производства, транспортировки, хранения на полках при слишком высокой температуре и слишком долго и т.п.

Самые лучшие пробиотики мы получаем из квашеных овощей и фруктов: квашеная капуста, огурцы (не маринованные!), моченые яблоки, арбузы и т.п.

При открытой болезненной язве лучше пить жидкость, в которой находятся квашеные продукты — та же проблема с клетчаткой. Эту жидкость (рассол) можно разводить водой или свежим овощным соком.

Начинать принимать пробиотики надо с небольшого количества и постепенно увеличивать дозу в зависимости от самочувствия.

Люди с изъязвлениями желудка и наличием H. pylori, которые решат принимать предписанные доктором антибиотики, непременно должны употреблять квашеные продукты, чтобы поддержать свой кишечник в работающем состоянии после антибиотиков.

Итак, диета при язве желудка должна быть щадящей, включать много свежих соков и соков квашеных овощей и фруктов.

3. Желудку надо создать условия для выздоровления и уменьшения боли при еде. Как? Диета при язве желудка основана на правильном выборе продуктов, регулировании количества еды, времени еды и даже настроения.

Рекомендуют:

- больше овощей и фруктов

- больше жидкости в течение дня

- бобовые и злаковые (цельное зерно)

- уменьшить количество соли

- тщательное пережевывание пищи

- питание маленькими порциями 5-6 раз в день

- после еды походить, подвигаться в течение часа

- ужинать за 3 часа до сна, не позже

- есть медленно и в спокойной обстановке

НЕ рекомендуется:

- пряная и острая пища (перец, чили, карри и т.п)

- кофеин (кофе, чай, энергетики, шоколад и т.п)

- алкоголь (но раньше считалось, что водка — не спирт и не вино — помогает заживлению)

- все жирное и жареное

- красное мясо

- конфеты, пирожные, сахар и т.п.

- помидоры и продукты из них (соусы, томатный сок и т..п.)

- цитрусовые

- молоко (кальций стимулирует выделение желудочного сока)

Интересно, что доктора уже не рекомендуют молоко — а еще не так давно молоко считалось необходимым для нейтрализации желудочного сока. Теперь считается, что после первоначальной нейтрализации сока молоко вызывает повышение кислотности, а это способствует усилению болей.

Еще раз упомяну, что рекомендуется избегать сахар во всяких видах, потому что сахар кормит патогенные бактерии и поддерживает все воспалительные процессы. Избегать все, что содержит так называемый высокофруктозный кукурузный сироп — по той же причине.

Еще полезно убрать из питания:

шоколад,

алкоголь,

маринованные продукты,

маргарин,

колбасы,

копчености,

большинство промышленно изготовленных продуктов.

И еще: кофе (с кофеином и без) повышают кислотность желудочного сока, вызывая усиление боли. Значит, надо отложить кофе до лучших времен.

Кроме того, следует убрать все продукты, которые обычно являются аллергенами или к которым имеется повышенная индивидуальная непереносимость. Иногда именно пищевая аллергия бывает причиной незаживающих язв. Такого рода язвы смогут затянуться только при полном исключении аллергена.

Особенно важно отказаться от молочных продуктов, поскольку они входят в число самых аллергичных продуктов. Известно, что в группах населения с высоким потреблением молочных продуктов высок процент желудочных и дуоденальных язв.

На сегодня это все. Да, еще одно: считается, что дым от сигарет способствует образованию язв и препятствует их заживлению даже во время прохождения курса лечения.

Диета основывается на легких для переваривания продуктах:

овощных соках,

овощных и крупяных пюре и супах,

нежирных мясных и рыбных блюдах (котлеты, тефтели),

взбитых омлетах и т.п. —

в зависимости от состояния желудка еду протирают или нет, приготавливают на пару, варят или запекают.

В готовые блюда желательно добавлять кокосовое или амарантовое масло холодной выжимки. Пару слов об этих замечательных маслах…

Кокосовое масло холодной выжимки — убивает H. pylori и помогает лечению язвы. Медленно действующее лекарственное средство и вкусное масло для еды.

Амарантовое масло — тоже вкусное масло для еды и универсальное лечебное средство. Содержит особое вещество сквален, которое обогащает клетки кислородом. Масло продается как БАД и как пищевой продукт. Пищевой продукт лучше — он дешевле и не содержит сомнительных добавок.

Если увидите в продаже южный овощ окра, он же бамия, он же гомбо или гамбе, не проходите мимо. Обязательно включите его в ваше лечебное питание. Этот овощ легко усваивается, легко и быстро готовится. В окре-бамии содержится приятная на вкус слизь — то, что нужно для язвенников. Отличный диетический продукт. И вкусный.

Еще один пищевой продукт, он же сильное лечебное средство — жгучий красный перец, который был высушен при низкой температуре — например, летом в тени. Перец, который подвергался высокой температуре при сушке, для лечения не годится, поскольку он будет раздражать слизистые вместо того, чтобы лечить.

С лечебной целью можно принимать порошок жгучего перца в сухом виде. Чтобы не обжечь рот, порошок помещают в капсулы. Начинать надо с малых доз. Правильно высушенный жгучий перец не раздражает слизистую желудка, чего обычно боятся. Напротив, перец уменьшает воспаление слизистой, останавливает кровотечение и уменьшает боль.

Как лечебное средство, перец используется и в виде чая. Готовится как обычный чай, т. е.:

порошок перца заливается кипятком и настаивается несколько минут,

сначала надо делать слабо заваренный чай, а по мере привыкания можно заваривать покрепче.

Можно сделать водочную перечную настойку. Это упростит использование перца не только для лечения язвы, но и для других проблем — например, для укрепления десен.

Что еще можно использовать для лечения язвы?

Вот несколько хороших средств:

Манука (мед)

Витамин В12 — много его в съедобных моллюсках, говяжьей печени, сардинах, лососе.

Экстракт листьев оливкового дерева

Сок алоэ или порошок

Мастика (смола фисташкового дерева) — трудно найти, но стоит.

Обычная черная бузина (Cambucus nigra) — ягоды. Из размолотых сухих ягод получается насыщенный чай.

Облепиховое масло — с давних пор применяли для заживления язв.

Цинк — для скорейшего затягивания медленно заживающих язв. Больше всего цинка содержится в приготовленных устрицах — в 10-11 раз больше, чем, например, в крабах, которые тоже считаются пищей с высоким содержанием цинка. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet