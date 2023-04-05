Если в целом вы здоровы, но присутствуют следующие признаки, вам, вероятно, будет интересно узнать, с чем они связаны

Издавна врачи уделяли большее внимание внешним признакам проявления болезни. Некоторые достигали в этом такого совершенства, что, едва увидев человека и прослушав его пульс, могли рассказать ему всю историю недуга.

Легкое недомогание, недостаток витаминов или тяжелое заболевание?

Мы не предлагаем вам заниматься самолечением, однако существуют сигналы организма, которые были подтверждены медиками. Если в целом вы здоровы, но присутствуют следующие признаки, вам, вероятно, будет интересно узнать, с чем они связаны:

1. Припухлые веки

Таким образом организм может вам «сообщать» о проблемах с почками, особенно если это сопровождается ощущением общей разбитости и холодной, бледной на вид кожей.

2. Болезненная чувствительность глаз к яркому свету

Это может быть “расплатой” за злоупотребление алкоголем и табаком. Пора прекращать! Иногда это симптом «сенной лихорадки» (поллиноза – аллергии на цветение растений), еще чаще – признак недостатка витамина А. В таком случае надо больше есть сыра, моркови и томатов.

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3. Изменение цвета белков глаз, темные круги под глазами

Если у вас покраснели белки глаз, измерьте давление, оно может быть повышено;

Желтизна поведает о высоком содержании билирубина в печени, а также о нарушении ее ферментативных функций;

Темные круги под глазами могут сигнализировать о недосыпании и общей истощенности организма. А еще врачи рекомендуют обследовать сердце, так как иногда такое потемнение является симптомом сердечной патологии.

Если, к счастью, ваш доктор исключил возможность заболевания, тогда воспользуйтесь различными эффективными методами борьбы с синяками и мешками под глазами. Среди таких средств мазь от геморроя. Неожиданно, правда? Но косметологи не рекомендуют использовать ее часто: мазь, конечно, сильно сужает сосуды, но нежной коже вокруг глаз это на пользу не идет.

Говорят, что еще может помочь массаж — каждое утро по 5 минут нужно медленно делать круговые движения вокруг глаз безымянными пальцами, немного надавливая.

4. Потрескавшиеся губы

Если появились трещинки в уголках рта и на губах, вы чувствуете мышечную слабость, начали выпадать волосы и возникли проблемы с концентрацией внимания – это явный признак недостатка в организме витамина В2 (рибофлавина).

Восстановить баланс вам помогут яйца, молочные продукты, орехи, помидоры, персики, груши, соя и цветная капуста.

5. Белый налет на языке

Белый налет — частый «спутник» людей, которые простужены или голодают. А если при этом появляется покраснение краев языка, то велика вероятность гастрита.

Бледно-серый налет на языке может быть причиной нарушения функций желудочно-кишечного тракта. А если этот симптом сопровождается припухлостью губ и сухостью кожи, то, скорее всего, организму не хватает железа.

Совет: употребляйте меньше крепкого чая и кофе, так как они препятствуют усвоению этого ценного элемента. А в рацион питания включите петрушку, белые грибы, рыбу, печень и побольше яблок и цитрусовых.

6. Сухость во рту

Обычно это реакция на стрессы и переживания. Если же сухость длится долго, и вы стали раздражительны, то ваш организм нуждается в витамине В3 (никотиновой кислоте). Его вы найдете в мясе птицы, орехах, говядине и пророщенной пшенице.

Следует также учитывать, что сухость во рту иногда возникает при воспалении слюнных желез или начальной стадии сахарного диабета.

7. Запах изо рта

Если нет банальных причин для этого признака, то вам стоит проверить уровень сахара в крови. При «аммиачном» запахе нужно обследовать печень и почки, а при появлении гнилостного запаха уделить внимание хроническому бронхиту.

8. Шелушащаяся кожа

Нередко кожное шелушение является причиной недостатка витаминов А и В2. Уделите внимание вашему меню. Полноценное питание вернет вам здоровье и красоту. Но если шелушение сопровождается сильным зудом и воспалением, то следует поспешить к дерматологу – есть опасность грибкового заболевания.

9. Синеватые пятна

Когда такие пятна появляются даже при слабом нажатии, возможно, есть проблемы со свертываемостью крови или с нарушением функций печени. Точный вердикт возможен после лабораторных анализов.

10. Увеличение лимфатических узлов

Это сигнал, говорящий о воспалительных процессах в организме. И речь может идти как об обычной простуде, так и более сложном заболевании, требующем медицинского осмотра.

11. Потемнение мочи

Одна из причин – вы потребляете недостаточное количество жидкости. Но если это сопровождается повышенной температурой и слабостью, то возможны заболевания мочеполовой системы, которые правильно диагностирует только уролог.

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12. Повышенная потливость

Вам необходимо обследовать щитовидную железу. Если вы обильно потеете по ночам – это может сигнализировать о нервном истощении.

13. Медленное заживление ран

Скорее всего, в вашем организме наблюдается дефицит цинка, который вы легко восполните, включив в меню морепродукты и бобовые.



14. Бороздки на ногтях

Одна поперечная бороздка может образоваться, если была повреждена зона роста ногтя. А многочисленные бороздки свидетельствуют об авитаминозе или хроническом стрессе.

Если же у вас появились продольные бороздки на ногте, то очень часто это является признаком плохого пищеварения. Долго не пропадающие бороздки «сообщают» вам, что нужно обследовать поджелудочную железу.

15. Прыщи и угри

Наша кожа, словно зеркало, отражает состояние внутренних органов. Причем каждому органу соответствует определенный участок тела:

если у вас скопилась лишняя слизь и жидкость в легких, могут появиться мелкие красноватые прыщики на щеках;

если на щеках появились гнойнички с белыми «головками», это может означать проблемы в работе кишечника;

когда постоянно появляются красные угри на висках – это дисфункция печени и желчного пузыря;

частые высыпания на лбу и волосистой части головы говорят о проблемах с желудком;

красные угри на подбородке и нижней области щек свидетельствуют о нарушении в гормональной сфере или инфекциях мочеполовой системы;

Высыпания на лопатках и спине вдоль позвоночного могут быть причиной проблем с позвоночником, а прыщи вдоль ребер – первый симптом мышечной невралгии.

Но, конечно, не стоит забывать, что легкое недомогание и недостаток витаминов – это одно, а тяжелое заболевание требует профессионального осмотра, качественных анализов и определенной терапии. опубликовано econet

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