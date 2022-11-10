Анорексия и булимия – психосоматические расстройства, связанные с нарушениями пищевого поведения.

Анорексия и булимия – психосоматические расстройства, связанные с нарушениями пищевого поведения.

Анорексия – синдром, при котором человек полностью теряет аппетит, что приводит к тяжелым, иногда необратимым последствиям.

Психологические причины пищевых нарушений

При булимии, наоборот, у человека случаются приступы усиления аппетита, он не может остановиться и прекратить прием пищи.

Общим для больных и анорексией, и булимией является то, что у них искаженное представление о собственном теле. Страдающие анорексией видят себя всегда слишком полными, им всегда кажется, что они недостаточно стройные, недостаточно красивые.

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Большое количество женщин, страдающих как анорексией, так и булимией, не признают очевидного — они наотрез отказываются признавать то, что у них есть проблемы психологического плана. Степень отрицания у них очень сильна. Больные булимией годами продолжают упорствовать в том, что приступы утоления сильного голода естественны, а последующее вызывание у себя рвоты не связано с заболеванием, а является правильным способом похудеть. Контролирование веса тела становится важной, а иногда единственной жизненной целью.

В основании этих заболеваний лежат серьезные психологические проблемы, которые и выбрали себе подобные формы реализации. Вот наиболее характерные психогенные факторы, способные вызвать заболевания анорексией либо булимией.

Булимия

Нарушенные внутрисемейные отношения. Развитие обжорства у детей и подростков может быть вызван конфликтом между матерью и ребенком. Часто дети начинают употреблять чрезмерное количество пищи, если они считают себя заброшенными, лишенными ласки, обделенными по сравнению с другими братьями и сестрами.

Психологическая изоляция. Например, патологическое изменение аппетита может развиться при помещении ребенка в интернат. Для такого ребенка пища является источником положительных эмоций и своеобразного приобретения, а также механизмом защиты от депрессии, лекарством от страха.

У взрослого человека булимия может развиться из-за чувства неудовлетворенности собственной жизнью, на фоне постоянного ощущения неуспеха, остановки в развитии, а также вследствие понижения интереса к жизни, когда пища становится единственным стимулом к физической активности.

Анорексия

При анорексии, как и при булимии, негативное отношение к самому себе приводит к нарушению питания, только здесь происходит всё наоборот – человек отказывается от приема пищи. Анорексией страдают в большинстве случаев девочки и женщины. Как правило, отказ от пищи мотивируется желанием стать стройной, изящной и красивой.

Но чаще всего за желанием стать стройной стоит желание быть любимой, востребованной в личных отношениях с родителями, мальчиками, мужчинами. Причины же, которые вызывают такие желания часто находятся в глубоких психологических проблемах. Чувство «недолюбленности» в детстве, взросление и связанный с этим разрыв близких отношений с матерью, воспринимаемый как предательство, ощущение своей неполноценности из-за неудач в социальной среде. Всё это может стать причиной взять питание под жесткий контроль, чтобы изменить себя внешне.

Успех лечения и булимии, и анорексии может быть достигнут только при устранении причин этих заболеваний – при решении психологических проблем пациентов. Чтобы у пациентов не возникало рецидивов, им нужно изменить отношение к себе и окружающему миру настолько, чтобы перестать себя наказывать голоданием (как часто это происходит при анорексии) или поощрять чрезмерным употреблением калорийной и сладкой пищи (как это делают страдающие булимией). Для этого при обнаружении симптомов данных заболеваний рекомендуется воспользоваться услугами квалифицированных психологов. опубликовано econet.ru

Автор Устинова Юлия

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