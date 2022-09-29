Есть несколько несложных упражнений, регулярное повторение которых способствует укреплению мышц гортани

Некоторые люди со временем начинают храпеть во сне. Храп не только мешает спать окружающим людям, но и вредит самому храпуну.

Нужно взять 2-3 листа капусты и мелко измельчить их либо пропустить через мясорубку. После этого смешайте с одной столовой ложкой меда. Есть перед сном. Или можно выжать капустный сок, также смешав его с мёдом, применять перед сном. Курс лечения 4 недели.

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Вылечить храп поможет такой травяной сбор: смешайте одну чайную ложку корня сабельника, одну столовую ложку ягод черной бузины, 2 столовые ложки репейника обыкновенного и одну чайную ложку хвоща полевого. Перемолоть все в кофемолке и залейте одну столовую ложку порошка стаканом кипятка. Настаивать час. Принимать по столовой ложке 5 раз в день, до излечения.

Еще одним простейшим способом избавления от храпа может стать облепиховое масло. Просто за 4 часа до сна закапайте по одной капле облепихового масла в каждую ноздрю. Результат наступает через 2-3 недели такого лечения.

Храп– это звук, который издает человек во время сна. Его причина – ослабление мышц стенок глотки. Следовательно,если вы натренируете эти группы мышц, храп прекратится. Звук «И» как раз укрепляет эти мышцы. Нужно ежедневно по 20-30 раз повторять звук «И-и-и». Причем произносить нужно с усилием, как бы петь, напрягая основание языка, тянуть его к горлу. Это также тренирует мышцы.

Есть еще несколько несложных упражнений, регулярное повторение которых способствует укреплению мышц гортани:

Возьмите деревянную палочку размером и диаметром с карандаш, захватите ее зубами так, чтобы она располагалась горизонтально и параллельно челюсти. Постарайтесь удержать ее в таком положении около 4 минут.

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Попробуйте подвигать челюстью вперед и назад. Доведите число повторений этого упражнения до 30 раз.

Высовывайте язык настолько сильно, насколько это возможно. Вы должны почувствовать напряжение в самом его основании. Это упражнение рекомендуется повторять 20-30 раз.

Высунутый язык опускайте вниз и удерживайте в таком положении 7-10 секунд, затем приподнимайте его, возвращайте «на место». Рекомендуемое число повторов для данного упражнения – 20-30 раз. опубликовано econet.ru

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