Простое средство, продлевающее жизнь

Это средство оказывает мощнейшее оздоровительное действие, не вызывая побочных эффектов и привыкания.
Янтарная кислота является естественным веществом - присутствует во всех организмах. Оказывает мощнейшее оздоровительное действие, не вызывая побочных эффектов и привыкания. Причин такого воздействия множество, но есть основные:
1. Янтарная кислота стимулирует выработку энергии в клетках.
С возрастом, кроме прочих нарушений, клетки организма начинают терять способность к выработке энергии. Как следствие, организму её не хватает для нормального обеспечения многих функций, а это ведёт к увяданию организма и быстрому старению. Соединение, которое даёт энергию - это АТФ (аденозинтрифосфат). Янтарная кислота как раз и способствует выработке АТФ. Как следствие, янтарная кислота является мощным стимулятором выработки энергии и стимулятором многих функций организма, обладает исключительной восстановительной мощностью.
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2. Янтарная кислота усиливает клеточное дыхание, способствует усвоению кислорода клетками.
Например, прирост скорости потребления кислорода клетками печени при добавлении янтарной кислоты увеличивается в 60 раз.
3. Янтарная кислота обезвреживает свободные радикалы. Обладает мощным антиоксидантным свойством.
Как говорилось не раз, в процессе жизнедеятельности организма образуются агрессивные формы кислорода, которые окисляют или разрушают клетки, вызывая болезни (рак, инфаркт, и т.п.), старение и смерть. Янтарная кислота способна эффективно обезвреживать свободные радикалы.
В целом, воздействие янтарной кислоты на организм:
Янтарная кислота - настоящий подарок для нас. Это естественное вещество, которое присутствует в организме, вырабатывается им. При приёме внутрь не вызывает привыкания и не вызывает особых побочных эффектов. Препараты янтарной кислоты дёшевы (бывают и более дорогие, комплексные), продаются в обычных аптеках, без рецепта.
Удобство применения янтарной кислоты заключается и в том, что её эффективную дозировку можно подобрать по самочувствию. опубликовано econet.ru
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Источник: https://econet.kz/
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