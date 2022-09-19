Готовьте свою эндокринную систему сейчас, с тем чтобы годы, болезни, усталость не могли нарушить радости

«Ваши эндокринные железы — сторожа и хранители физического здоровья и психической устойчивости. Их секреция определяет химический состав крови, а кровь, в свою очередь, определяет вашу личность. Например, недостаток гормонов щитовидной железы может сделать вас нетерпеливыми, и вам трудно будет оставаться спокойными.

Чтобы стать мастером беспредельного сознания внутри себя, вы должны научить свое тело помогать вам, а не мешать. Готовьте свою эндокринную систему сейчас, с тем чтобы годы, болезни, усталость не могли нарушить радости божественного сознания, которую вы создаете». Йоги Бхаджан

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

1. Лягте на спину и перекрестите ноги в области лодыжек. Начните двигать бедрами из стороны в сторону, при этом голова, верхняя часть тела и ступни остаются на месте. Старайтесь выполнять движение статично и не подпрыгивать на ягодицах. Секрет упражнения в том, чтобы раскрепостить область таза, сделав ее более подвижной. Время выполнения 2,5 мин.

2. Лежа на спине, поднимите прямые ноги под углом 90°. Начните крутить ногами так, чтобы каждая нога описывала свой круг, но при этом они обе двигались одновременно. Время выполнения упражнения — 3 мин. Эффект позы: улучшает кровообращение в области таза и стимулирует работу яичников. Женщинам упражнение рекомендуется для ежедневной практики.



3. В положении лежа на спине: Соедините ноги вместе и вращайте ими по часовой стрелке в течение 3 мин. Не опуская ноги, поднимите руки вверх и продолжайте вращение руками и ногами. Сначала по часовой стрелке 21 раз, потом против часовой стрелки 21 раз. Опустите ноги и руки. Расслабляйтесь в течение 3 мин. Это упражнение активизирует работу половых желез и тимуса (вилочковой железы), помогая сохранить молодость.

4а. Из положения лежа на спине поднимите верхнюю часть тела и ноги, а руки положите под ягодицы. Тело должно напоминать лодку. Удерживайте эту позицию в течение 30 сек.



4б. Затем коснитесь носом коленей и вернитесь в исходное положение лодки. Продолжайте движение ногами вверх и вниз в течение 2,5 мин. (Усложненный вариант этого упражнения — после каждого касания носом коленей ложиться на спину). Упражнение балансирует работу мозга.







5. Поднимитесь на ноги, сделайте наклон вперед. Обопритесь на ладони, а ноги слегка согните в коленях. Поднимите одновременно левую руку и правую ногу, затем опустите и поднимите правую руку и левую ногу. Продолжайте по очереди поднимать и опускать руки и ноги 3 мин. Это упражнение улучшает циркуляцию крови, растягивает заднюю поверхность бедер и поясницу, балансирует работу левого и правого полушарий мозга, стабилизирует нервную систему.





6. Сядьте на пол со скрещенными ногами и положите руки в центр груди, накрыв одну ладонь другой. Вращайте туловищем от бедер (справа налево) в течение 4,5 мин. Упражнение очищает печень.

7. Встаньте, закройте глаза и начните танцевать. Двигайтесь так, как вам нравится, используйте любой ритм, но при этом сохраняйте в теле баланс. Во время танца не открывайте глаза. Вообразите, что весь мир танцует вместе с вами, — это будет вашей медитацией. Танцуйте 9,5 мин.

8. Сядьте на пол со скрещенными ногами, поднимите руки над головой, сплетя пальцы. Потянитесь вверх. Затем начните вращать всем телом и руками (справа налево). Продолжайте двигаться мощно в течение 1 мин. Упражнение полезно для позвоночника и нервной системы.опубликовано econet.ru

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet