Считается, что кунжутное масло питает и смазывает сустав за счет способности проникать глубоко в ткани.
Кунжутное масло используется в древней науке о жизни и врачевании, насчитывающей более пяти тысячелетий — Аюрведы, которая называет кунжутное масло одним из лучших в лечении многих недугов.
Кунжутное масло богато полезными веществами — магнием, железом, медью, цинком, кальцием и витаминами А, Е и В6; благодаря такому «мудрому» составу, оно эффективно улучшает:
Из-за высокого содержания полиненасыщенных жирных кислот нормализуется кровяное давление, кроме того, в кунжутном масле содержатся вещества, обладающие антидепрессантными свойствами, благодаря чему повышается настроение и улучшается самочувствие, появляются бодрость и возрастает желание жить и трудиться.
Но не стоит употреблять кунжутное масло в больших количествах, достаточно ввести в рацион от четверти до целой чайной ложечки, добавляя его в салаты, овощи и гарниры, особенно — в каши. Старайтесь употреблять его в «живом» виде, сильно не разогревая и не используя для жарки.
Спустя месяц вы почувствуете улучшение самочувствия, прилив энергии и жизненного тонуса.
Кунжутное масло способно выводить токсины, питать и очищать кожу. Оптимально использовать его перед сном:
Массаж стоп от бессонницы:
А теперь выключайте свет — здоровый и спокойный сон обеспечен!
Масляный массаж всего тела:
Масляный массаж устраняет застойные явления на поверхности тела, придаёт эластичность мышцам и связкам, укрепляет кости. Процедура хорошо воздействует на нервную систему и омолаживает кожу.
Массаж всего тела кунжутным маслом позволяет людям:
При запорах можно принимать кунжутное масло (одну чайную ложечку) в качестве легкого слабительного.
Слабые волосы и ногти можно «подкармливать» с помощью кунжутного масла, ведь в нем — огромное количество кальция и других веществ.
Делая регулярные масляные маски для волос, можно добиться их естественного сияния, укрепления, сильного роста.
Ополаскивание рта с кунжутным маслом приводит к сокращению бактерий, вызывающих воспаление десен, а высокое содержание кальций укрепляет зубы и помогает предупредить кариес и парадантоз.
Если ежедневно полоскать полость рта кунжутным маслом, можно предупредить болезни не только полости рта, но и носа, гортани и ушей.
Полоскание кунжутным маслом — отличное средство лечения и профилактики.
Делать ежедневно после чистки зубов:
Омолаживающая смесь для женщин помогает сохранить молодость как можно дольше:
Смешать и принимать по чайной ложке в день.
От ожогов и фурункулов:
При мигренях и головокружениях:
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Источник: https://econet.kz/
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