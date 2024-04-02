Для достижения наилучших результатов такой гипертонической диеты следует придерживаться один раз в 10 - 15 дней

1 день на гипертонической диете

Данная диета, которую необходимо соблюдать при гипертонии очень эффективна.

Рекомендуется 1 раз в 10 - 15 дней "сидеть" 1 день на гипертонической диете.

7.45 - Принять 20 капель водочной настойки чеснока, которую следует запить 0,5 стакана настоя плодов рябины обыкновенной: залить 1 столовую ложку плодов рябины 1 стаканом кипятка, настаивать до охлаждения, процедить.

8.00 — Выпить 1 стакан отвара шиповника: 20гр. цельных плодов шиповника залить 1 стаканом кипятка, варить на слабом огне 10 минут в закрытой посуде, затем настаивать в течение 1 суток при комнатной температуре, процедить. Для вкуса можно добавить мед или варенье. Детям дозу уменьшают наполовину.

10.00 — Выпить 1 стакан отвара плодов боярышника. Вообще боярышник это растение которым лечат болезни сердца. Отвар готовят по той же методике, что и отвар из плодов шиповника.

11.45 — Принять 20 капель водочной настойки чеснока, запив ее 0,3 стакана сока красной свеклы.

12.00 — Вегетарианские щи без соли — 0,25-0,5 литра: горох — 50 гр, морковь — 40 гр, свекла — 40 гр, свежая капуста белокочанная — 40 гр, лук репчатый — 40 гр, чеснок — 40 гр. Все варят на слабом огне в 2-4 стаканах воды.

14.00 — Выпить 1 стакан отвара плодов шиповника, растворив в нем 20 капель водочной настойки чеснока.

16.00 — Выпить 1 стакан морковного сока, растворив в нем 1 чайную ложку чесночного сока.

18.00 — Вегетарианские щи без соли — 0,25-0,5 литра.

20.00 — Выпить 0,5 стакана морковного сока, растворив в нем 1 чайную ложку чесночного сока.

22.00 — Выпить 1 стакан компота из изюма, кураги и инжира, растворив в нем 20 капель водочной настойки чеснока.

Настойка чеснока готовится следующим образом: Залить 50 гр. измельченного чеснока 0,25 литра водки, настоять в темном, теплом месте 12 дней, периодически встряхивая содержимое, затем дать отстояться 1 сутки. Аккуратно процедить через многослойную марлю. Хранить в темном, прохладном месте. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet