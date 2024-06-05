Именно инсулин непрерывно следит за правильным питанием каждой клетки нашего организма. Целый ряд факторов приводит к тому, что в крови современного человека содержится слишком много инсулина.
Нашу гормональную картину можно, пожалуй, сравнить с букетом цветов, в котором самым ярким цветком будет, несомненно, инсулин. Этот гормон вырабатывается поджелудочной железой.
Именно инсулин непрерывно следит за правильным питанием каждой клетки нашего организма. Целый ряд факторов приводит к тому, что в крови современного человека содержится слишком много инсулина. Но главная причина здесь – неправильное питание.
Ох уж эти углеводы!
В результате частого потребления углеводов наши клетки «забывают» про инсулин, что приводит к инсулиновой резистентности. А это уже, дорогие мои – чревато сахарным диабетом и другими «прелестями» современной цивилизации, в том числе ожирением.
Не сомневаюсь, что многие из читателей данной статьи осознают, что с инсулином у них не все в порядке. Ну, раз уж вы попали сюда из какого-нибудь поисковика. Какие симптомы? Любимую блузку натягиваете с трудом, на работе хочется спать. Чувствуется высокое давление, а ваш доктор пугает очередными плохими анализами.
Все эти крайне неприятные вещи, как правило, провоцируются избыточным содержанием инсулина. Однако выяснить – точно ли это так, необходимо как можно скорее. Ведь именно в инсулиновой «глухоте» скрываются, быть может, все ваши недомогания и склонность к полноте.
Отметьте для себя те пункты, которые проявляются у вас в данный момент, а еще лучше последние полгода.
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Если вы набрали не менее пяти балов – будьте очень осторожны, ибо вас ожидает инсулиновая зависимость. Срочно примите меры, иначе в ближайшем будущем вас ожидает неприятный «букет» болезней нашей с вами, увы, современной цивилизации. Все может начаться с привычного для многих пожилых людей диабета, а закончиться страшным диагнозом – раком. Это вам не шутки!
Если же вы поставили четыре или даже менее галочек, то у вас пока что все в порядке. Вы можете порадоваться вместе с нами таким результатом!
Но все-таки, даже если наш маленький тест вы прошли успешно, не поленитесь, проверьте свою кровь на инсулин и сахар, причем лучше всего натощак. Если все в норме, вам это никак не повредит. Но если всё плохо… В общем будьте бдительны, упущенное время не вернешь! опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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