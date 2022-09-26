У этих заболеваний могут быть и другие причины, но часто все дело именно в гормональном дисбалансе

Гормоны играют очень важную роль для физического и эмоционального здоровья человека.

Большинство из нас просто не задумывается над этим вопросом, хотя гормоны действительно отвечают за регулирование многих физиологических и психологических процессов на разных этапах нашей жизни. Они участвуют в выполнении таких функций, как обмен веществ, рост, фертильность, сексуальное желание и т.д.

Кроме того, гормональный фон определяет наше настроение, от него зависит масса тела и еще целый спектр процессов, влияющих на наше самочувствие.

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По этой причине гормональный дисбаланс в организме влечет за собой ряд нежелательных последствий, которые проявляются в виде нарушений в работе органов и заболеваний, существенно снижающих качество жизни.

Проблема в том, что многие путают симптомы гормонального дисбаланса с другими расстройствами. А потому нужно знать о них и всегда иметь в виду, чтобы вовремя распознать тревожные сигналы своего организма и принять соответствующие меры.

Далее мы рассмотрим 10 наиболее часто встречающихся симптомов.

1. Акне

У некоторых женщин акне появляется перед менструацией из-за гормональных изменений, которые происходят в этот период в организме.

Но если акне стало хроническим явлением в вашей жизни, не проходит, а новые прыщики появляются в другое время менструального цикла, то есть вероятность нарушения уровня андрогенов (таких мужских гормонов, как тестостерон). Этот гормон стимулирует избыточную выработку жиров, которые впоследствии оказываются «запертыми» в порах кожи, в результате чего и появляется угревая сыпь.

2. Нарушения сна

Снижение уровня прогестерона непосредственно перед менструацией заставляет женщин испытывать трудности с засыпанием. То же самое происходит и после родов, хотя большинство из нас винит в этом свой новый этап в жизни, становление мамой.

Прогестерон выполняет расслабляющую функцию, но когда его уровень снижается, мы начинаем испытывать тревогу и стресс.

3. Постоянное чувство голода

Постоянное желание есть — серьезное препятствие для борьбы с лишним весом. Надо сказать, что часто такое чувство вызвано именно гормональным дисбалансом.

Было установлено, что при нарушениях сна повышается уровень гормона грелина, который увеличивает наше чувство голода.

Этот же фактор вызывает понижение уровня гормона лептина, который отвечает за регулирование аппетита.

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4. Перепады настроения и депрессия

У большей части женского населения перепады настроения случаются перед менструацией, в течение беременности и во время менопаузы.

Гормональные изменения, которые происходят в организме в указанные периоды, повышают уровень стресса, увеличивают вероятность развития депрессии и других негативных эмоций. В других ситуациях все воспринималось бы более спокойно и объективно, но гормоны диктуют свое.

5. Головные боли и мигрени

В определенное время менструального цикла гормональная нагрузка приводит к раздражающим головным болям и мигреням.

Если это стало для вас постоянным состоянием, то лучше всего проконсультироваться со специалистом, чтобы определить точную причину болей.

6. Вагинальная сухость

Сухость влагалища является явным признаком гормонального дисбаланса, а именно нарушения уровня гормона эстрогена, обычно это случается во время менопаузы.

Этот симптом не только повышает риск вагинальных инфекций, но и негативно сказывается на половой жизни.

7. Проблемы с пищеварением

Кортизол, или гормон стресса, вызывает в организме определенные физические реакции. У кого-то появляются головные боли, кто-то страдает от жесткости мышц, а кто-то просто пребывает в плохом настроении.

Но иногда воздействие доходит до желудка, и возникает ряд пищеварительных проблем, появляются воспаление, боль, запоры.

А у пациентов с синдромом раздраженного кишечника наблюдается также аномальный уровень серотонина.

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8. Постоянная усталость

Состояние усталости — это обычное дело, когда мы ведем слишком активный образ жизни, много работаем или нервничаем.

Однако не следует путать обычную физиологическую усталость с хронической, так как последняя может быть связана с недостатком гормонов щитовидной железы. Данное состояние называется гипотиреоз.

Другим симптомом гипотиреоза является резкое увеличение веса тела, так как гормоны щитовидной железы отвечают еще и за контроль обмена веществ в организме.

9. Изменения в молочных железах

Повышенный уровень эстрогенов увеличивает чувствительность груди, в результате даже обычное прикосновение может оказаться неприятным и болезненным.

Кроме того, иногда в молочных железах образуются различные уплотнения: миомы, кисты или опухоли.

По этой причине необходимо регулярно проходить медицинский осмотр (делать маммографию не реже 1 раза в год). А дома проводить самоосмотры на предмет появления комочков, неровностей и узелков.

10. Потеря сексуального влечения

Гормональный дисбаланс в организме является одной из наиболее распространенных причин снижения полового влечения у женщин.

Обычно это происходит из-за низкого уровня эстрогена, который часто имеет место в климактерическом периоде. Если это ваша проблема и вы заподозрили у себя гормональные нарушения, то обязательно обратитесь к врачу.

Сегодня есть много квалифицированных специалистов, которые могут провести точную диагностику и назначить соответствующее лечение в каждом конкретном случае. опубликовано econet.ru

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