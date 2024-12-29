Эти полезные упражнения помогут сделать кожу на висках подтянутой и упругой

Эти полезные упражнения направлены на уменьшение мешков под глазами, профилактику и уменьшение морщин вокруг глаз, помогут сделать кожу на висках подтянутой и упругой.

Упражнение «На линии горизонта»

Приложите кончики пальцев к вискам, чтобы мизинцы расположились у внешних уголков глаз. Посмотрите вдаль и слегка сомкните веки, словно хотите разглядеть какой-то очень далекий объект.

Не напрягайте глаза и не щурьтесь: работать должны только мышцы вокруг глаз. Постепенно напрягайте эти мышцы, а пальцами осторожно натягивайте кожу (рис. 1).



Достигнув максимального напряжения, задержитесь в таком положении на 5 с, а затем расслабьтесь на 3 с. Повторите упражнение 3—5 раз.



Через 3 недели перейдите на ускоренный темп выполнения этого упражнения: на 2 с напрячь мышцы, на 1 с — расслабить. Потренируйтесь в таком режиме 2—3 недели. Далее чередуйте быстрый и обычный темп.

Делайте по 5 повторов. Выполняйте упражнение 3 раза в неделю.Это упражнение направлено на уменьшение слезных мешков под глазами, а также на профилактику и уменьшение морщин вокруг глаз.

Упражнение «Тугой воротничок»

Приложите подушечки пальцев к щекам у основания висков. Напрягите мышцы подбородка, как будто вы пытаетесь расслабить очень тугой воротничок. Постепенно усиливайте напряжение височных мышц и мышц шеи и подбородка (рис. 2).

Достигнув максимального напряжения, задержитесь в таком положении на 4 с, а затем расслабьтесь на 2 с. Повторите упражнение 5 раз.

Через 3 недели начинайте увеличивать число повторов и постепенно доведите их до 10. Далее выполняйте упражнение каждый день по 7—10 раз.

Это упражнение поможет сгладить морщинки вокруг глаз, уменьшить мешки под глазами и сделать кожу на висках подтянутой и упругой.

Упражнение «Баю-бай»

Закройте глаза, плотно сомкнув веки. Не зажмуривайтесь: кожа на переносице не должна сморщиваться. Постепенно увеличивайте напряжение век (рис. 3).

Достигнув максимального напряжения, задержитесь в таком положении на 5 с, а затем расслабьтесь на 3 с. Повторите упражнение 5—7 раз.

Через 2 недели перейдите на ускоренный темп выполнения этого упражнения: на 2 с напрячь мышцы, на 1 с — расслабить. Потренируйтесь в таком режиме 2—3 недели.

Далее чередуйте быстрый и обычный темп. Делайте 10 повторов.

Это упражнение сделает кожу в области вокруг глаз более упругой.



Упражнение «С широко открытыми глазами»

Широко распахните глаза и постепенно увеличивайте напряжение мышц (рис. 4).

Достигнув максимального напряжения, задержитесь в таком положении на 7 с, а затем расслабьтесь на 3 с. Повторите упражнение 5 раз.

Через 3 недели перейдите на ускоренный темп выполнения этого упражнения: на 4 с напрячь мышцы, на 2 с — расслабить.

Потренируйтесь в таком режиме 2—3 недели. Далее чередуйте быстрый и обычный темп.

Это упражнение укрепит кольцеобразные мышцы глаз.



Упражнение «День и ночь»

Положение «с открытыми глазами». Разведите указательные и средние пальцы «вилочкой», в форме буквы «V». Подушечки средних пальцев приложите к переносице у внутренних краев бровей, а кончики указательных — к внешним краям бровей и слегка надавите на кожу. Смотрите прямо перед собой и немного вверх. Напрягите нижние веки, как бы пытаясь сощуриться, а затем расслабьтесь. Работать должны только нижние веки, верхние должны оставаться расслабленными (рис. 5a).

Положение «зажмурившись». Продолжая напрягать нижние веки, крепко зажмурьтесь, задержитесь в таком положении на 40 с и расслабьтесь (рис. 5b).

Повторите упражнение 10 раз.

Это упражнение направлено на увеличение глаз.



а) положение «с открытыми глазами»; б) положение «зажмурившись»

Упражнение «Задумчивая леди»

Положение «взгляд направлен вперед». Приложите подушечки средних пальцев к переносице у внутренних краев бровей, а кончики указательных — к внешним краям бровей и слегка надавите на кожу. Смотрите прямо перед собой и немного вверх. Напрягите нижние веки, как бы пытаясь сощуриться, а затем расслабьтесь. Верхние веки при этом двигаться не должны (рис. 6а). Повторите упражнение 10 раз.

Положение «взгляд направлен вверх». Продолжая напрягать нижние веки, закатите глаза, как будто вы пытаетесь рассмотреть какой-то предмет, висящий у вас над головой, задержитесь в таком положении на 40 с и расслабьтесь (рис. 6b).

Это упражнение направлено на укрепление нижних век.



а) положение «взгляд направлен вперед»; б) положение «взгляд направлен вверх»

Упражнение «Вверх-вниз»

Поднимите глаза вверх, как будто вы хотите увидеть собственный лоб, и задержитесь в таком положении на 5 с и расслабьте мышцы на 2 с. Затем опустите глаза вниз, стараясь «увидеть» подбородок, напрягите мышцы на 5 с и расслабьте на 2 с.

При выполнении этого упражнение двигаться должны только глазные яблоки. Не помогайте головой или шеей. Повторите упражнение 5—7 раз.



Через 2 недели перейдите на ускоренный темп выполнения этого упражнения: на 2 с напрячь мышцы, на 2 с — расслабить. Потренируйтесь в таком режиме 1,5 — 2 недели. Далее чередуйте быстрый и обычный темп.

Это упражнение направлено на укрепление глазных мышц.

Упражнение «Кокетка»

Поднимите глаза вправо вверх, задержите взгляд на воображаемой точке на 5 с и расслабьтесь на 2 с (рис. 7а).

Затем опустите глаза влево вниз, напрягите глазные мышцы на 5 с и расслабьтесь на 2 с (рис. 7b).

С той же периодичностью посмотрите вверх влево и вниз вправо. Во время выполнения упражнения голова должна оставаться неподвижной. Повторите упражнение 5 раз.

Через 2 недели начинайте постепенно наращивать темп выполнения упражнения и увеличивать число повторов. Примерно через 2—3 недели тренировок вы должны делать 20 повторов, отводя по 2 с на расслабление и напряжение мышц. Далее чередуйте быстрый и обычный темп.

Это упражнение укрепляет глазные и окологлазные мышцы, придает взгляду беглость и подвижность.опубликовано econet



Упражнение «Кокетка»: а) направление взгляда вправо вверх; б) направление взгляда влево вниз

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet