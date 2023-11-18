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Упражнения восточной медицины для укрепления внутренних органов

Источник: massage.city-relax.com 18 ноября 2023 6440
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Эти упражнения улучшают кровообращения и укрепляют внутренние органы

Упражнения восточной медицины для укрепления внутренних органов

Упражнения для укрепления внутренних органов и улучшения кровообращения

Если вы ведете сидячий образ жизни или много стоите в течение дня, рекомендуем комплекс упражнений китайской гимнастики по методу доктора Ван Пейдзю

1. Делаем массаж лица. Пальцы рук скользят вверх мимо носа, основания бровей до верхней части лба. Затем ладони спускаются обратно в исходное положение. Повторить 15 раз.

Упражнения восточной медицины для укрепления внутренних органов

Такой же массаж делаем двумя ладонями начиная от подбородка вверх через голову до затылка и обратно к подбородку. Делается 15 раз.

Упражнения восточной медицины для укрепления внутренних органов

Ноги на ширине плеч, руки на животе  друг на друге. Массируется 24-36 раз средним пальцем одной руки верхняя часть другой руки на 3 пальца вверх от указательного пальца. Затем массируется другая рука.

Упражнения восточной медицины для укрепления внутренних органов

Положение тела как в предыдущем упражнении, положение ладоней одна поверх другой. Маленькими круговыми движениями 8 раз массируется верхняя часть живота по часовой стрелке, затем большими круговыми движениями 8 раз. То же самое сделать против часовой стрелки.

Упражнения восточной медицины для укрепления внутренних органов

Ноги на ширине плеч. Одна рука заведена за спину, ладонью другой руки проводим от лба до затылка. Тело развернуто в сторону заведенной за спину руки. Затем тело поворачивается в другом направлении, руки меняются и повторяется массаж другой рукой. Делается 6 раз каждой рукой.

Упражнения восточной медицины для укрепления внутренних органов

Ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях, пальцы сжаты в кулак. Левая нога сгибается в колене, правая рука вытягивается вверх и назад, а левая вниз и назад. Возвращаемся в исходное положение, те же движения делаются другой ногой, руки меняются. Упражнение делается 4-6 раз.

Упражнения восточной медицины для укрепления внутренних органов

Исходное положение как в предыдущем упражнении. Руки поднимаются вверх вытянутыми ладонями, потом ставятся на пояс большими пальцами вперед, остальные пальцы разворачиваются к пояснице. Корпус тела поворачивается налево и направо и обратно - направо и налево, затем наклоняемся вперед, а затем назад. Упражнение повторяется 4-6 раз.

Упражнения восточной медицины для укрепления внутренних органов

Упражнения восточной медицины для укрепления внутренних органов

Ноги на ширине плеч, руки перед телом с перекрещеными ладонями. На вдохе поднимаем руки вверх над головой: взгляд следит за руками. На выдохе руки опускаются через стороны вниз. Упражнение повторяется 4-6 раз. опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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здоровье упражнения внутренние органы

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