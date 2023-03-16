По утверждению автора можно добиться обновления старых клеток на новые, как бы «заставляя» организм усиленно вырабатывать определенные вещества.

Академиком Борисом Васильевичем Болотовым была создана уникальная система оздоровления всего организма. По утверждению автора можно добиться обновления старых клеток на новые, как бы «заставляя» организм усиленно вырабатывать определенные вещества. Система Болотова поможет приобрести и сохранить биологическую молодость, достичь восстановления органов за счет замены больных клеток здоровыми.

Академик Болотов говорил о питании так: «Никогда не следует есть питательное, полезное, витаминное и калорийное! Кушайте только то, что вкусно, поскольку именно это для вас и полезно, и калорийно, и питательно, и даст организму необходимые витамины».

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Многим, такое утверждение может показаться странным! Ведь не зря же существует целая наука «диетология», которая как раз и учит нас «полезности» и «правильности» питания. Выходит, что все, внушаемые нам постулаты – иллюзия? На подобные возражения Болотов охотно отвечал, что слушать советы специалистов-диетологов, конечно же, нужно, ведь «что-то они в этом все же понимают», однако непревзойденными, наилучшими советчиками по правильному питанию могут служить лишь наши собственные вкусовые рецепторы.

4 главных закона правильного питания по Болотову

Закон первый

Главная цель – увеличить число молодых клеток по отношению к количеству старых клеток тканей. Для этого нужно стимулировать выделение желудочных ферментов – пепсинов. При попадании в кровь они разносятся по всему организму, переваривая поврежденные, старые клетки, и даже раковые клетки, не причиняя никакого вреда здоровым молодым клеткам. Значит, главная задача – стимулировать желудочный сок, вернее будет сказать: активизировать работу желудка, направленную на выделение пепсинов.

Что для этого необходимо?

Важно, чтобы каждый день в вашем рационе присутствовали вкусные продукты питания, которые как раз и будут стимулировать выработку желудочного сока, улучшая работу желудка. Очень важно, чтобы в продуктах, потребляемых вами, содержалось достаточное количество клетчатки. Поскольку именно она заботится о перистальтики и отличной двигательной функции желудочно-кишечного тракта.

Хорошо бы обогатить свой рацион кашами, хлебом из зерна грубого помола, также свежими овощами и фруктами, сухофруктами (инжир, сушеные сливы).

Очень полезны: тыква, морковь, редька, репа, капуста, шпинат, салат. Можно употреблять разные сорта орехов, но предпочтение лучше отдать миндалю.

Орехи употреблять нужно не реже чем два-три раза в неделю. Заменить их можно проросшей пшеницей или отрубями.

Также уделите больше внимания таким продуктам, как фасоль, горох, соя, бобы и чечевица.

Закон второй

Необходимо избавляться от шлаков, тогда и процесс пищеварения будет проходить правильно. Чистить организм от шлаков можно при помощи кислот. Доказано, что если в организм ввести правильные (безопасные) кислоты, большинство из них преобразуется в соли. Происходит это путем кислородных бродильных процессов. То есть, с одной стороны, кислород образует в организме накопление шлаков, а с другой – способствует процессу брожения, что и приводит к превращению шлаков в соли. Значит, следующая задача – обеспечить достаточное поступление и движение кислорода в организме.

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По утверждению Болотова, второй закон омоложения непременно требует физической работы или же выполнения гимнастических упражнений, а также массажа.

Все это значительно стимулирует движение крови, а значит, как результат – шлаки превращаются в соли. Ученый в своем труде «Шаги к долголетию» пишет: «Важно специально вводить в организм некоторые виды безопасных кислот, которые содержатся в фруктовых и овощных соленьях». От предков нам достался богатый опыт в квашении и солении разных продуктов. Сегодня наша задача – не потерять его, а напротив, обогатить новыми знаниями. Болотов предложил немало рецептов по сквашиванию не только капусты, огурцов и помидоров, но и других растений. Его знаменитые уксусы прославились тем, что помогли многим справиться с непростыми недугами.

Закон третий

Теория академика Болотова гласит: из организма необходимо выводить соли. Для растворения солей можно воспользоваться соками из солерастворимых растений: хрена, сельдерея, корней петрушки, листьев мать-и-мачехи, репы, сабельника болотного. Болотов советует приготавливать различные травяные настои и чаи, которые помогут очистить все внутренние органы и насытить организм необходимыми микроэлементами.

Морковь, капуста, свекла, брюква – овощи, необходимые для кроветворения. Их пищевые волокна помогают улучшить перистальтику кишечника, и помогают растворению и выведению вредных веществ из организма.

Интересное предложение Болотова – делать шарики из жмыха овощей и фруктов. Шарики представляют собой небольшие кусочки жмыха разных растений. Жмыхи, приготовленные по специальному рецепту, обладают отрицательным потенциалом, который способен сохраняться на протяжении нескольких недель, до тех пор, пока волокнистое вещество жмыхов не втянет в себя ионизированные элементы воздуха.

Благодаря своим электропотенциальным свойствам свежие жмыхи могут вытянуть из стенок желудка и двенадцатиперстной кишки тяжелые металлы и радионуклиды, свободные радикалы и канцерогенные вещества. Жмыхи поглощают остатки солей и служат прекрасным наполнителем кишечника, который помогает восстановить эпителий кишечного тракта.

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Однако, необходимо помнить о предупреждении Болотова: все предложенные методы солерастворения могут действовать очень интенсивно, особенно если в организме огромное накопление залежей солей. Поэтому, ученый предлагает воспользоваться более щадящими методами очистки организма. Один из таких методов – пост. Сложившиеся веками схемы очищения – посты – столь же актуальны сегодня.

Закон четвертый

На этом этапе необходимо вести борьбу с различными болезнетворными бактериями. Наша задача – достигнуть почти полной невосприимчивости к ним. Отличный способ – употреблять побольше продуктов молочнокислого квашения, а также природных антибиотиков. Например, земляники, брусники, яблок, калины, облепихи, клюквы, черники, смородины, черной бузины, морошки, чеснока, лука, рябины. Регулярное употребление этих растений поможет обогатить ваш рацион полезными и вкусными продуктами, а главное – защитит вас от болезней.опубликовано econet

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