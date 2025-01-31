16 восточных секретов здоровья

Эти правила основаны на древних восточных упражнениях, которые были широко распространены еще в эпоху правления династии Мин. Они имеют под собой серьезное научное обоснование. При регулярном и правильном выполнении, вы обязательно почувствуете положительный эффект.

Все движения выполняйте без спешки. Сконцентрируйтесь на выполнении, постарайтесь сохранить душевное спокойствие и тишину.

Восточные секреты здоровья и долголетия

1. Чаще расчесывайте волосы

Используйте пальцы вместо расчески. Расставьте все пальцы и «прочешите» волосы. Совершайте по сто движений, от лица, начиная от лобного края волос по направлению к затылочной части. Выполняйте в медленном темпе, спокойно, лучше выполнять эту процедуру утром. Эти движения стимулируют и разминают все активные точки головы. Упражнения помогут убрать головные боли, улучшат зрение, снизят давление.

2. Чаще растирайте лицевые мышцы

Хорошо разотрите ладони до ощущения тепла, расположите их на лице, чтобы кончики средних пальцев доходили до крыльев носа. Начните разминание от этих точек и поднимайтесь вверх до лба, потом растирания продолжайте до висков и пройдитесь по щекам. Делайте по 30 упражнений в день, лучше по утрам, выполнение поможет освежить голову и понизит артериальное давление. Сохраняет молодость кожи, предотвращает появление морщинок.

3. Чаще вращайте глазами

В медленном темпе повращайте глазами сначала по часовой стрелке 14 раз, затем против нее столько же. Затем следует сильно зажмурить и открыть глаза. Упражнение поможет улучшить зрение.

4. Чаще стучите по ушным раковинам

Накройте ладонями уши так, чтобы пальцы оказались в области затылка. Легко стукните 12 раз средними пальцами по затылочной части. Потом подушечки указательных пальцев положите на средние. Скользящими движениями стукните 12 раз, чтобы получился звук подзатыльника. Это упражнение лучше делать ранним утром или при ощущении усталости. Убирает звон и болезни в ушах, головокружение, восстанавливает слух и улучшает память.

5. Чаще постукивайте зубами

Постучите зубами с сомкнутыми губами. Сначала коренными, потом передними по 24 движения. Эти упражнения улучшат здоровье в ротовой полости.

6. Чаще облизывайте небо

Кончиком языка дотроньтесь до верхнего неба и оближите его, ощущая, как под языком происходит выделение слюны.

7. Чаще сглатывайте слюну

После выполнения предыдущего упражнения, проглотите накопившуюся слюну. Она будет способствовать увлажнению внутренних органов, поможет лучшему усвоению пищи, улучшит работу пищеварительной системы и кишечника.

8. Чаще выдыхайте скопившийся воздух

Сначала сделайте задержку дыхания, раздувайте грудную клетку и область живота. После того как ощутите, что они заполнились, приподнимите голову и выдохните весь скопившийся воздух. Сделайте 5-7 выдохов. Это упражнение освобождает грудь для свободного дыхания, помогает при астме и болях в груди.

9. Чаще массируйте живот

Разотрите ладони до ощущения тепла и разместите их на зону пупка. Для мужчин – левая ладонь сверху правой, для женщин – наоборот, правая сверху левой. Совершайте движения по спирали, начиная от пупка, слева направо 36 раз. Двигайте ладони так, чтобы описываемая окружность увеличивалась с каждым оборотом. Затем двигайтесь обратно, совершая 36 оборотов, справа налево до пупка. Эти движения наладят перистальтику кишечника, ликвидируют застои пищи, улучшат пищеварение, помогут в излечение желудочных и кишечных заболеваний.

10. Чаще сжимайте анус

Вначале глубоко вдохните, попробуйте сильно сжать задний проход и подтянуть его с областью промежности. Зафиксируйтесь на пару секунд, потом расслабляясь, плавно выдохните. Сделайте 5-7 движений. Это упражнение способствует излечению геморроя, свищей и предотвращает выпадение прямой кишки.

11. Чаще встряхивайте конечностями

Сложите ладони и начинайте вращать корпусом по часовой стрелке 24 раза, затем – столько же против часовой. Сядьте, приподнимите ногу, пальцы вверх и вытягивайте ее. Когда она вытянется практически прямо, то сделайте толчок пяткой. Затем сделайте то же на другую ногу. Повторить по 5 движений для каждой ноги. Упражнение поможет растянуть суставы в конечностях, удалит застойные явления, предупредит и устранит болезненные ощущения, укрепит мышцы ног.

12. Чаще растирайте подошвы стоп

Предварительно вымойте ступни. Разотрите ладони до тепла и хорошо разомните подошвы обеих стоп. Повращайте по 50-100 раз. Это укрепит почки, наладит кровообращение в стопах, Успокоит печень и поможет улучшить зрение.

13. Чаще растирайте кожу

Мягкими гладящими движениями растирайте кожу всего тела. Сначала хорошо потрите ладони, потом начните с макушки головы, пройдитесь по лицевым мускулам, плечам, грудной клетке, разомните область живота, ребра, поясницу и обе нижние конечности. Растирания улучшат кровообращение, улучшают тонус кожных покровов.

14. Всегда держите область поясницы теплой

В восточной медицине поясница считается уязвимой частью, но и в западной ее переохлаждение с заболеваниями почек и мочеполовой системы.

15. Всегда держите область груди слегка приоткрытой

Восточные женщины не носят бюстгальтеров, а мужчины предпочитают свободную одежду. Зажатый, спазмированный грудной отдел приводит к проблемам с осанкой, нарушает работу опорно-двигательного аппарата, способствует застою лимфы.

16. Всегда молчите в туалете

В древности считали, что при дефекации или мочеиспускании следует молчать, чтобы не допустить выхода важных жизненных энергий из тела.опубликовано econet

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