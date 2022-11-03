Эти упражнения укрепляют мышечный корсет, связочный аппарат, улучшают подвижность позвоночника, тазобедренных и коленных суставов.

Остеохондроз пояснично-крестцового отдела позвоночника проявляется болями в пояснице с иррадиацией в ноги, верхнюю часть бедер или органы малого таза. Гимнастику при обострении остеохондроза следует выполнять с осторожностью, особенно первое время. Движения не должны быть резкими и вызывать боль.

Комплекс упражнений при пояснично-кресцовом остеохондрозе

1. "Собственные деньги"

Исходное положение: стоя

Методика: Рассыпаете по полу 50 монет. Медленно, не торопясь, без резких движений, опираясь на колено, поднимаете монеты по одной.

Поднимите все 50 монет. Не сочтите это упражнение за шутку или издевку. Всему есть психологическое обоснование. Решительно "сорите деньгами!" Для поясницы это очень полезно это очень полезно.

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2. "Упрись в коленку"

Исходное положение: лежа на спине, ноги слегка согнуты в правую руку вытянуть вперед, положить кисть на левое колено.



Методика: давить ладонью на колено, коленом-на ладонь с усилием в течение 8-10 сек. Отдохнуть 10-15 сек. Повторить упражнение 5-10 раз для каждой ноги. В паузах, лежа на спине, расслабить мышцы рук, туловища, ног.

Назначение: тренировка косых мышц туловища и спины.

3. "Колобок"

Исходное положение: лежа на спине

Методика: подтянуть колени к груди. Привести голову к коленям, охватить их руками.

Совершать качательные движения лежа на спине (3-5 раз). Затем - исходное положение.

Повторить 4-6 раз. Дыхание - произвольное.

Назначение: укрепление мышечного корсета, связочного аппарата, улучшение подвижности позвоночника, тазобедренных и коленных суставов.



4. "Полумостик"

Исходное положение: лежа на спине, руки вдоль туловища, ноги согну" ты в коленях. Методика: поднять таз - вдох, опустить - выдох, Повторить 4-6 раз.

Назначение: тренировка косых мышц туловища и спины.

5. "Спираль"

Исходное положение: лежа на спине, руки вдоль туловища, ноги слегка согнуты.

Методика: положите обе ноги направо от туловища, одновременно поворачивая голову и верхнюю часть туловища влево - выдох.

Оставайтесь в этом положении примерно 5 сек. Можно очень аккуратно сделать несколько легких "качающих" поворотов туловища, слегка "закрутить пружинку" при условии, что это не вызывает боль.

Затем повернуть ноги налево от туловища, одновременно поворачивая голову и верхнюю часть туловища вправо, находясь в таком положении 5 сек. Повторить все эти упражнения 7-10 раз.

Дыхание: вдох - при перемене позы, выдох - при поворотах.

Назначение: укрепление мышечного корсета.опубликовано econet.ru

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