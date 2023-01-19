Упражнения при пояснично-крестцовом остеохондрозе

Если заболевание в стадии обострения, то упражнения будут отличны от тех, которые следует выполнять в подострый период или при угасании болезни.
Большинство людей приспосабливаются и привыкают к такому состоянию, не пытаясь его хоть как-то корректировать. Тем не менее, ежедневные 10 – 15 минутные занятия лечебной гимнастикой при поясничном остеохондрозе могут замедлить развитие заболевания и оказать терапевтическое действие.
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Гимнастику при пояснично-крестцовом остеохондрозе следует выполнять с осторожностью, особенно первое время. Если заболевание в стадии обострения, то упражнения будут отличны от тех, которые следует выполнять в подострый период или при угасании болезни.
Важно понимать, что если заболевание развивалось в течение многих лет, то быстрое излечение невозможно. Терпеливое выполнение гимнастики при поясничном остеохондрозе в течение нескольких недель, удивит своей эффективностью и даст надежду на выздоровление.
В острый период лечебную гимнастику при поясничном остеохондрозе следует выполнять с осторожностью и под контролем инструктора по ЛФК. Движения не должны быть резкими и вызывать боль. Амплитуду движений нужно увеличивать постепенно.
Вот комплекс упражнений, которые можно выполнять как в острую, так и в хроническую стадию заболевания:
Исходное положение: лежа на спине, руки вдоль тела, ноги согнуты в коленях. Согнутые под углом ноги поворачиваете влево, а голову и туловище с руками – вправо. Поворот должен ощущаться в поясничном отделе. Удерживайте такое положение 5 секунд. Затем то же самое проделайте в противоположные стороны: согнутые ноги вправо, а голову и туловище – влево. Хорошо будет сделать несколько покачивающихся поворотов в обе стороны. Выполнить 5 – 10 раз.
Встаньте на колени, а голову с руками положите на опору. Выгибайте спину сначала вверх, затем – вниз, в каждом положении задержитесь на несколько секунд. Упражнение проделать 5 – 10 раз.
В положении на четвереньках прогибаете спину вправо и влево, задерживаясь на 5 секунд. Упражнение выполнять 5 – 10 раз.
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Источник: https://econet.kz/
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