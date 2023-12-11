Простые упражнения Дикуля для улучшения кровообращение и не только!

Узнайте как с помощью простого полотенца можно делать массаж и как этой действует на организм. Будьте здоровы!

Боли в спине не предупреждают о себе заранее. Внезапно возникнув, они рушат наши планы на вечер, мешают работать и заниматься домашними делами. Более того, наш организм нередко преподносит нам сюрпризы, и иногда – неприятные. Так, при боли в руках и ногах массаж этих частей тела далеко не всегда способен избавить нас от дискомфорта. Нередко при защемлении нервов межпозвоночными дисками в наши конечности передается боль из спины. Чтобы избавиться и от такой отраженной боли, и от боли в пояснице, полезно регулярно выполнять самомассаж спины. Данная процедура имеет прежде всего самостоятельную ценность, сказываясь в первую очередь на состоянии спины (например, таким образом можно снять напряжение с плеч и поясницы после тяжелого рабочего дня или сна в неудачном положении). Но не менее важно, что косвенно затронутым рукам и ногам также становится легче.

В кровеносных сосудах кожи тела человека находится около 1 литра крови, массаж улучшает ее циркуляцию и насыщает кислородом. Массаж спины следует начинать с задней поверхности шеи, а потом продвигаться вниз, от лопаток к пояснице. Выполнять приемы можно как стоя, так и сидя. Массаж можно выполнить и с помощью полотенца или веревки, на которой завязаны узелки через каждые 5 см. Такая процедура хорошо тонизирует по утрам.

Самомассаж полотенцем

Скользящими движениями полотенца вы массируете:

поясницу — по горизонтали от боков к позвоночнику;

спину — по диагонали от правого плеча до нижнего левого ребра, затем от левого плеча до нижнего правого ребра;

правую лопатку—от плеча к пояснице, затем так же левую лопатку;

живот — от боков к пупку;

голову и шею — волосистую часть головы от висков до шеи, затем правую и левую стороны шеи от затылка до плеч.

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Самомассаж при болях в пояснице

Прием 1

Полотенце обхватывает поясницу. Растираем поясницу движениями слева направо. Медленно поднимаем полотенце вверх, продолжая движение.





Прием 2

Заканчиваем движение на уровне плеч.



Прием 3

Располагаем полотенце по диагонали, растираем межлопаточную область, плечо и боковую поверхность спины. Затем меняем положение рук.





Прием 4

Ставим ногу на возвышение и растираем заднюю поверхность бедра. Таким же образом можно растирать стопу, заднюю поверхность шеи.



Массаж нижней челюсти, подбородка, верхней губы, носа, лба выполняется маленьким махровым полотенцем, свернутым в короткий жгут.

Короткими скользящими движениями массируются:

нижняя челюсть — от середины подбородка до шеи;

верхняя губа — от носовой перегородки к ушам;

крылья носа — от основания к спинке носа;

щеки — от спинки носа к ушам;

лоб — от висков к середине.опубликовано econet

Валентин Дикуль, "Чтобы спина не болела. Лучшие лечебные упражнения"

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