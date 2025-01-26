В древнеегипетском папирусе Эберса, датируемым XVII столетием до нашей эры, рассказывается следующее: "Если произносить гласные нараспев, это действие для организма весьма благотворно."

Польза гласных звуков

Если у вас проблемы с почками, то их работу можно наладить при помощи звука «И»: тяните «и — и — и — и — и..» ровно, на одной высоте, останавливаясь немного раньше, чем выдохнете весь воздух.

Для приведения в порядок нижней трети легких (часть грудной клетки) необходимо ровно тянуть на одной ноте звук «Е»: «е — е — е — е — е…».

Для очищения гортани (ОРЗ, ангина, зажимы, пробки горла) ровно тянуть на одной высоте звук «А»: «а —а — а —а — а…».

Продолжительная вибрация, исходящая от этого звука, способна разрушать оболочки вирусов.

Для регуляции эндокринной системы, омоложения желез внутренней секреции и продления срока жизни ровно тянуть на одной высоте звук «О»: «о —о — о —о — о…».





Сочетание звуков «ОИ» полезно для сердца, так как оно является не просто механическим органом, но и главной железой, от которой зависит работа всего организма. Ровно тянуть на одной высоте «о — и — и…», затрачивая на звук «и» времени в два раза больше по протяженности, чем на звук «о».

Звуковые вибрации должны повторяться пять раз в день по 10 минут. Дополнительно для каждого звука указывается время, в которое достигается максимальный лечебный эффект. Для звука «А» — 4 часа утра; 15 часов; „О-И» — 14 часов; «О» и «Е» — 12 часов.опубликовано econet

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