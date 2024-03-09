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О ЧЕМ говорят мурашки и покалывания в руках и ногах

Источник: steptohealth.ru 09 марта 2024 6400
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Наверняка вы чувствовали мурашки и покалывание в мышцах, когда долго сидели со скрещенными ногами. Это очень распространенное явление, в котором нет ничего страшного

О ЧЕМ говорят мурашки и покалывания в руках и ногах

Мурашки и покалывания: что они могут означать

Наверняка вы чувствовали мурашки и покалывание в мышцах, когда долго сидели со скрещенными ногами. Это очень распространенное явление, в котором нет ничего страшного.

Однако если вы постоянно чувствуете мурашки в руках и ногах - нужно обратить внимание на свое здоровье.

Наиболее распространенные причины этого явления:

Защемление нерва в шее или спине

Сон в неудобной позе или травма во время занятий спортом могут привести к защемлению нерва в спине. Хотя это не является серьезной проблемой - это может вызывать покалывание в руках и ногах. Вы можете испытывать боль в определенном положении или чувствовать, как затекают плечи.

Очень важно вовремя вылечить это недомогание, потому что в будущем оно может привести к артриту.

Важно не пытаться решить проблему самостоятельно. Существуют конкретные лекарственные препараты, которые помогут справиться с болью. Еще лучше действует физиотерапия, которая помогает расслабить проблемную зону и вернуть нерв на место.

Недостаток витамина B12

Мурашки в обеих руках и ногах могут быть связаны с недостатком витамина B12 в организме. Его дефицит вызывает анемию, так как красные кровяные тельца не успевают образовываться в достаточных количествах.

Могут быть следующие симптомы:

  • Усталость;
  • Тошнота при физических нагрузках или попытке встать;
  • Бледность кожи;
  • Неспособность сосредоточиться;
  • Проблемы с дыханием;
  • Депрессия;

Внесите коррективы в диету, увелив в рационе количество продуктов, богатых витамином B12:

  • Мясо птицы
  • Говядина
  • Морепродукты
  • Йогурт
  • Яйца
  • Молочные продукты
  • Баранина
  • Печень
  • Тунец
  • Форель

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О ЧЕМ говорят мурашки и покалывания в руках и ногах

Недостаток этого витамина чаще всего ощущают вегетарианцы, которые придерживаются слишком радикальной диеты.

Если вы придерживаетесь вегетарианской диеты, включите в свою диету следующие продукты:

  • Зерновые продукты (включая зерновые батончики);
  • Сыр тофу;
  • Сою и ее производные;
  • Лактозу в порошке.

Туннельный синдром в запястье

Проводите много времени со смартфоном в руках или за компьютером? Повторяющиеся движения и вибрации могут вызвать сжатие нерва в запястье, так называемый туннельный синдром и мурашки в руках.

Что можно сделать:

  • Давайте рукам отдохнуть каждые 30 минут или каждый час. Во время перерыва вращайте руками, сжимайте и разжимайте пальцы;
  • При возможности, сделайте несколько упражнений на растяжку плеч, чтобы  полностью расслабить руки;
  • Убедитесь, что вы сидите в правильном положении. Используйте стол правильной высоты — ни слишком низкий и ни слишком высокий, и удобный стул.

Диабет

Если вы страдаете от диабета, предиабета или невосприимчивости инсулина, следите за уровнем глюкозы в крови. Дело в том, что переизбыток глюкозы в крови токсичен для нервной системы и вызывает мурашки в руках и ногах.

Эта токсичность также развивается при диабетической нейропатии.

Рекомендуется:

  • Время от времени проводить экспертизу A1C (гликолизированного гемоглобина), которая укажет реальный уровень глюкозы в крови за последние 3 месяца;
  • Контролируйте свое питание и состояние, чтобы избегать резких скачков уровня глюкозы в крови;
  • Выполняйте физические упражнения, укрепляющие мышцы.

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Гипотиреоз

При нарушении работы щитовидной железы вы можете чувствовать покалывание в мышцах, сильную усталость, чувствительность к холоду, увеличение веса, сухость кожи и выпадение волос.

Если присутствуют эти симптомы - обратитесь к врачу и сдайте кровь на анализ, как можно скорее, так как без соответствующего лечения проблема будет только усугубляться.

Рассеянный склероз

Склероз чаще поражает женщин, чем мужчин, особенно в возрасте между 20 и 40 годами. 

Чаще всего он сопровождается следующими симптомами (помимо мурашек в руках и ногах):

  • Нарушения равновесия;
  • Онемение конечностей;
  • Нарушения подвижности рук и ног;
  • Нарушения зрения;
  • Зуд и жжение;
  • Трудности с концентрацией.

Если покалывание в руках и ногах связано с рассеянным склерозом, нужно незамедлительно обратиться к врачу. Мурашки связаны с тем, что работа некоторых органов нарушена. опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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