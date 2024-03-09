Наверняка вы чувствовали мурашки и покалывание в мышцах, когда долго сидели со скрещенными ногами. Это очень распространенное явление, в котором нет ничего страшного

Мурашки и покалывания: что они могут означать

Наверняка вы чувствовали мурашки и покалывание в мышцах, когда долго сидели со скрещенными ногами. Это очень распространенное явление, в котором нет ничего страшного.

Однако если вы постоянно чувствуете мурашки в руках и ногах - нужно обратить внимание на свое здоровье.

Наиболее распространенные причины этого явления:

Защемление нерва в шее или спине

Сон в неудобной позе или травма во время занятий спортом могут привести к защемлению нерва в спине. Хотя это не является серьезной проблемой - это может вызывать покалывание в руках и ногах. Вы можете испытывать боль в определенном положении или чувствовать, как затекают плечи.

Очень важно вовремя вылечить это недомогание, потому что в будущем оно может привести к артриту.

Важно не пытаться решить проблему самостоятельно. Существуют конкретные лекарственные препараты, которые помогут справиться с болью. Еще лучше действует физиотерапия, которая помогает расслабить проблемную зону и вернуть нерв на место.

Недостаток витамина B12

Мурашки в обеих руках и ногах могут быть связаны с недостатком витамина B12 в организме. Его дефицит вызывает анемию, так как красные кровяные тельца не успевают образовываться в достаточных количествах.

Могут быть следующие симптомы:

Усталость;

Тошнота при физических нагрузках или попытке встать;

Бледность кожи;

Неспособность сосредоточиться;

Проблемы с дыханием;

Депрессия;

Внесите коррективы в диету, увелив в рационе количество продуктов, богатых витамином B12:

Мясо птицы

Говядина

Морепродукты

Йогурт

Яйца

Молочные продукты

Баранина

Печень

Тунец

Форель

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Недостаток этого витамина чаще всего ощущают вегетарианцы, которые придерживаются слишком радикальной диеты.

Если вы придерживаетесь вегетарианской диеты, включите в свою диету следующие продукты:

Зерновые продукты (включая зерновые батончики);

Сыр тофу;

Сою и ее производные;

Лактозу в порошке.

Туннельный синдром в запястье

Проводите много времени со смартфоном в руках или за компьютером? Повторяющиеся движения и вибрации могут вызвать сжатие нерва в запястье, так называемый туннельный синдром и мурашки в руках.

Что можно сделать:

Давайте рукам отдохнуть каждые 30 минут или каждый час. Во время перерыва вращайте руками, сжимайте и разжимайте пальцы;

При возможности, сделайте несколько упражнений на растяжку плеч, чтобы полностью расслабить руки;

Убедитесь, что вы сидите в правильном положении. Используйте стол правильной высоты — ни слишком низкий и ни слишком высокий, и удобный стул.

Диабет

Если вы страдаете от диабета, предиабета или невосприимчивости инсулина, следите за уровнем глюкозы в крови. Дело в том, что переизбыток глюкозы в крови токсичен для нервной системы и вызывает мурашки в руках и ногах.

Эта токсичность также развивается при диабетической нейропатии.

Рекомендуется:

Время от времени проводить экспертизу A1C (гликолизированного гемоглобина), которая укажет реальный уровень глюкозы в крови за последние 3 месяца;

Контролируйте свое питание и состояние, чтобы избегать резких скачков уровня глюкозы в крови;

Выполняйте физические упражнения, укрепляющие мышцы.

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Гипотиреоз

При нарушении работы щитовидной железы вы можете чувствовать покалывание в мышцах, сильную усталость, чувствительность к холоду, увеличение веса, сухость кожи и выпадение волос.

Если присутствуют эти симптомы - обратитесь к врачу и сдайте кровь на анализ, как можно скорее, так как без соответствующего лечения проблема будет только усугубляться.

Рассеянный склероз

Склероз чаще поражает женщин, чем мужчин, особенно в возрасте между 20 и 40 годами.

Чаще всего он сопровождается следующими симптомами (помимо мурашек в руках и ногах):

Нарушения равновесия;

Онемение конечностей;

Нарушения подвижности рук и ног;

Нарушения зрения;

Зуд и жжение;

Трудности с концентрацией.

Если покалывание в руках и ногах связано с рассеянным склерозом, нужно незамедлительно обратиться к врачу. Мурашки связаны с тем, что работа некоторых органов нарушена. опубликовано econet

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