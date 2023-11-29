Очищая артерии и вены нашего организма от отложений солей и всевозможных осадков - мы возвращаем им эластичность, гибкость и молодость

Очищая артерии и вены нашего организма от отложений солей и всевозможных осадков - мы возвращаем им эластичность, гибкость и молодость. В результате очищения излечиваются сосудистые заболевания, уменьшаются варикозные вены, улучшаются слух и зрение, исчезают головные боли, склероз, вероятность инфаркта.

Лучшие рецепты очищения сосудов

Улучшается состояние желудочно-кишечного тракта, легких, бронхов, придаточных пазух носа и носоглотки.

Рецепт №1

Смешиваем по 120 грамм сушёных измельчённых цветов ромашки, берёзовых почек, бессмертника и зверобоя.

1 ст. ложку смеси заливаем 0.5 л. кипятка на три с половиной часа. Затем отфильтровываем половину настоя и растворяем в ней одну ложку мёда.

Выпиваем вечером перед едой.

Утром подогреть оставшуюся жидкость, добавить мёд и выпить перед едой. Повторять процедуру пока не закончится травяной сбор.

Внимание! Такой способ очищения крови можно использовать только раз в 5 лет.

Рецепт №2

Стакан семени укропа смешиваем с двумя ст. ложками измельчённого корня валерьяны и двумя стаканами натурального свежего мёда.

Заливаем смесь 2 литрами горячей воды в термосе , настаиваем и принимаем по 1 ст. ложке трижды в день перед приёмом пищи.

Рецепт №3

Очень хорошо очищает сосуды агримония или сок киви. При тромбофлебитах и варикозном расширении вен необходимо съедать по шесть плодов агримония.

Рецепт №4

1 ст. ложку высушенной травы медуницы заливаем стаканом кипятка;

Настаиваем 40 минут, принимаем по 3 ст. л в день.

Рецепт №5

200 грамм плодов мускатного ореха измельчаем в мясорубке, кофемолке или натираем на мелкой тёрке, заливаем литром качественной водки, настаиваем две недели и процеживаем.

Принимаем по 20 капель, разведённых водой (1:3).

Рецепт №6

Смешать пять частей свежих плодов шиповника, две части листьев крапивы обыкновенной, две части листьев чёрной смородины, одну часть листьев земляники.

2 ст. ложки сухого измельчённого сбора заливаем в термосе 0.5 литрами крутого кипятка, настаиваем четыре часа и процеживаем. Перед употреблением добавляем две чайных ложки хорошего мёда на один стакан настоя.

Пьём по стакану дважды в день.

Рецепт №7

Один пучок листьев свежего одуванчика помещаем на полчаса в подсоленную воду, измельчаем, добавляем два измельчённых ядра грецких орехов и 1 ст. ложку оливкового масла.

Смешиваем и кушаем без ограничения (но без фанатизма).опубликовано econet

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