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Очищение сосудов: 7 лучших рецептов

Источник: vk.com 29 ноября 2023 6118
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Очищая артерии и вены нашего организма от отложений солей и всевозможных осадков - мы возвращаем им эластичность, гибкость и молодость

Очищение сосудов: 7 лучших рецептов

Очищая артерии и вены нашего организма от отложений солей и всевозможных осадков - мы возвращаем им эластичность, гибкость и молодость. В результате очищения излечиваются сосудистые заболевания, уменьшаются варикозные вены, улучшаются слух и зрение, исчезают головные боли, склероз, вероятность инфаркта.

Лучшие рецепты очищения сосудов 

Улучшается состояние желудочно-кишечного тракта, легких, бронхов, придаточных пазух носа и носоглотки. 

Рецепт №1 

  • Смешиваем по 120 грамм сушёных измельчённых цветов ромашки, берёзовых почек, бессмертника и зверобоя. 
  • 1 ст. ложку смеси заливаем 0.5 л. кипятка на три с половиной часа. Затем отфильтровываем половину настоя и растворяем в ней одну ложку мёда. 
  • Выпиваем вечером перед едой. 
  • Утром подогреть оставшуюся жидкость, добавить мёд и выпить перед едой. Повторять процедуру пока не закончится травяной сбор. 

Внимание! Такой способ очищения крови можно использовать только раз в 5 лет. 

Рецепт №2 

  • Стакан семени укропа смешиваем с двумя ст. ложками измельчённого корня валерьяны и двумя стаканами натурального свежего мёда.
  • Заливаем смесь 2 литрами горячей воды в термосе, настаиваем и принимаем по 1 ст. ложке трижды в день перед приёмом пищи. 

Рецепт №3 

  • Очень хорошо очищает сосуды агримония или сок киви. При тромбофлебитах и варикозном расширении вен необходимо съедать по шесть плодов агримония. 

Очищение сосудов: 7 лучших рецептов

Рецепт №4 

  • 1 ст. ложку высушенной травы медуницы заливаем стаканом кипятка;
  • Настаиваем 40 минут, принимаем по 3 ст. л в день. 

Рецепт №5 

  • 200 грамм плодов мускатного ореха измельчаем в мясорубке, кофемолке или натираем на мелкой тёрке, заливаем литром качественной водки, настаиваем две недели и процеживаем. 
  • Принимаем по 20 капель, разведённых водой (1:3). 

Очищение сосудов: 7 лучших рецептов

Рецепт №6 

  • Смешать пять частей свежих плодов шиповника, две части листьев крапивы обыкновенной, две части листьев чёрной смородины, одну часть листьев земляники. 
  • 2 ст. ложки сухого измельчённого сбора заливаем в термосе 0.5 литрами крутого кипятка, настаиваем четыре часа и процеживаем. Перед употреблением добавляем две чайных ложки хорошего мёда на один стакан настоя. 
  • Пьём по стакану дважды в день. 

Очищение сосудов: 7 лучших рецептов

Рецепт №7 

  • Один пучок листьев свежего одуванчика помещаем на полчаса в подсоленную воду, измельчаем, добавляем два измельчённых ядра грецких орехов и 1 ст. ложку оливкового масла. 
  • Смешиваем и кушаем без ограничения (но без фанатизма).опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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сосуды артерии очищение народная медицина мускатный орех

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