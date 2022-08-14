Становиться старше – вовсе не означает становиться старее. Когда человек стареет, он испытывает следующие изменения в теле: мышечный тонус снижается, мышцы становятся слабее, уровень основного обмена снижается, уменьшается способность клеток использовать кислород, повышается артериальное давление, снижается чувствительность клеток к инсулину( то есть клетки хуже используют сахар для производства энергии), уровень холестерина повышается, уменьшается способность регулировать внутреннюю температуру тела.

Биомаркеры старения: как продлить молодость

Для количественного измерения процесса старения ученые используют, так называемые, биомаркеры старения. Биомаркеры старения – это ряд физиологических параметров работы клетки и ткани, которые можно измерить и которые наиболее полно отражают функциональные способности тела при его старении, по сравнению с хронологическим возрастом. Как известно, наш биологический возраст может значительно отличаться от нашего хронологического возраста.

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Итак, рассмотрим некоторые Биомаркеры старения:

Основной обмен – это минимальное количество энергии, необходимое для обеспечения нормальной жизнедеятельности организма.

Максимальное потребление кислорода -показатель, определяющий способность тканей организма усваивать кислород для нужд организма.

Способность сжигать кислород – показатель, определяющий способность организма использовать кислород для нужд организма.

Чувствительность клеток к инсулину и глюкозе –показатель, определяющий насколько хорошо клетки с помощью инсулина используют сахар для производства энергии.

Мышечная сила – соотношение мышечной массы к жировой.

Исследования института Tufts(США) Human Nutrition Research Centre on Aging показали, что снижение этих показателей с возрастом совсем необязательно и процесс старения может быть обратим!

Главную роль в этом процессе играют наши мышцы и количество мышечной массы в организме. А знаете ли вы, что именно наши мышцы ответственны за жизнеспособность, молодость и здоровье нашего тела. Большинство людей считают, что снижение мышечной силы с возрастом – это нормальное и неизбежное явление. В среднем каждые 10 лет человек теряет около 3 кг мышечной массы и процесс этот намного ускоряется после 45 лет.

У основной массы людей с возрастом, если даже и не происходит прибавки в весе, то все равно изменяется соотношение мышечной массы к жиру: мускулатура как бы сжимается и усыхает, в то время как жировая масса растет. В теле среднестатистической 25- летней женщины находится примерно 25% жира. Если она ведет сидячий и малоподвижный образ жизни, то количество жира к 60 годам возрастает до 45-50 %. Такая же закономерность наблюдается и у мужчин: в теле здорового 25- летнего мужчины примерно 18% жира, при малоподвижном образе жизни к 60-ти годам этот показатель увеличивается до 40 % .

Однако исследования показывают, что при регулярных физических нагрузках (особенно силовых) мышечная масса не только сохраняется, но и увеличивается в любом возрасте.

Что это дает? Высокое соотношение мышечной массы по отношению к жиру, способствует увеличению основного обмена организма. Это означает, что организм начинает быстрее сжигать жир, более полноценно усваивать питательные вещества, стимулируется работа нервной и эндокринной систем. Со временем вы замечаете, что ваше тело начинает естественным образом омолаживаться и дарить вам ощущение легкости и здоровья.

Когда же уровень основного обмена падает, телу становится намного сложнее бороться с излишком жира, и стрелка на весах начинает стремительно ползти вверх. Наращивание или просто поддержание определенной массы мышц обращает этот процесс вспять, автоматически делая нас моложе и здоровее. Причина в том, что при работе клетка мышцы сжигает больше калорий, чем клетка жира, даже в часы отдыха после упражнений. Например, ½ кг мышц сжигает в 15 раз больше калорий чем ½ кг жира. Если вы потеряете 5 кг жира и нарастите 5 кг мышечной массы, вы будете сжигать на 150 калорий в день больше, даже не меняя уровень своей физической нагрузки. Установлено, что те люди, у кого в теле больше мышечной массы и меньше жира, занимаются физкультурой регулярно без особых усилий или самоуговоров. Это становится для них жизненной необходимостью.

Исследования показывают, что регулярные физические нагрузки продуцируют целую череду положительных изменений в теле.

Укрепляя и наращивая мышечную массу, вы сохраняете высокий уровень потребления клетками кислорода.

Максимальное потребление кислорода — это основной показатель, который оценивает эффективность работы сердца, лёгких и периферической сосудистой системы.

Поскольку он определяет способность клеток тканей организма усваивать кислород, то увеличение соотношения мышц к жиру увеличивает этот показатель. Это, в свою очередь, помогает держать артериальное давление в пределах нормы, сохранять здоровую чувствительность клеток к инсулину, контролировать уровень холестерина, увеличивать минеральную плотность кости, стабилизировать способность тела регулировать внутреннюю температуру. К сожалению, в большинстве развитых стран, к 55 -60 годам уровень потребления кислорода клетками у среднестатического жителя падает на 30-40%.

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Одно из нежелательных последствий малоактивного образа жизни – это снижение способности клетками тканей сжигать кислород.

Именно поэтому большинство людей сегодня испытывают хроническую усталость. А от этого ведь легко избавиться. Во время физических упражнений происходит стимуляция мышечной ткани, она начинает расти, формируя новые кровеносные капилляры, которые несут богатую кислородом кровь и стимулируют обменные процессы. Естественный процесс старения и малоактивный образ жизни снижает рост капилляров и уменьшает количество крови, поступающей к мышцам и тканям. Ученые уже давно доказали, что, несмотря на ваш возраст, регулярные упражнения повышают концентрацию капилляров и ведут к оптимальному использованию клетками кислорода на нужды организма, поддерживая здоровье и превосходный внешний вид.

Другой маркер физиологического старения, который легко изменить при помощи регулярных упражнений – это уровень чувствительности клеток к инсулину и способность клетки использовать сахар для производства энергии.

У большинства людей с возрастом снижается способность клеток использовать глюкозу, мембрана клетки мышц теряет чувствительность к инсулину (инсулин помогает глюкозе проникнуть в клетку наподобие ключа от двери). Чем больше в организме жира и меньше мышц, тем труднее клеткам усваивать глюкозу, тем быстрее развивается нечувствительность к инсулину, метаболический синдром и сахарный диабет.

Кроме того, регулярные физические упражнения стимулируют рост костной ткани и помогают профилактировать остеопороз – состояние, при котором снижается плотность кости и кость становится хрупкой.

Остеопороз – одна из самых больших проблем людей пожилого возраста. Остеобласты (клетки кости, ответственные за ее рост и восстановление) имеют рецепторы, чувствительные к тестостерону и прогестерону. Концентрация этих гормонов значительно снижается, особенно у женщин в пременопаузе и менопаузе, делая кость более хрупкой. Сокращение мышц способствует регенерации костной ткани, так как стимулирует синтез тестостерона. Многочисленные исследования доказали высокую эффективность регулярных упражнений (особенно с использованием дополнительного веса) наряду с использованием натурального прогестерона для профилактики остеопороза.

Надеюсь, что с помощью вышеперечисленных фактов я смогла убедить вас начать регулярно упражняться.

Полноценное питание (которое включает в себя умеренное количество белка и сложных углеводов, бобовые, ферментативные продукты, орехи, свежие овощи и фрукты), здоровый сон, максимальное снижение стресса и регулярные физические упражнения – надежный способ сохранения молодости, здоровья и бодрости духа.

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