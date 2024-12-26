Биоритмы вашей кожи

О периодах активности нашего самого большого, и одного из самых важных органов – кожи.

Биоритмы кожи

Наш организм представляет собой чудо природы, сравнимое, разве что с одним из лучших творений Бога – Землей. Мало того, что наш организм работает автоматически, порой он работает, невзирая на помехи, которые мы ему создаем.

А когда мы живем в ладу со своим организмом, его отдача становится в разы сильнее. Так или иначе, мы являемся менеджерами для своего организма.

И наш организм отчасти подобен организации, например, производству. Подчиненные могут, конечно, работать с плохим менеджером – как правило, это плохие организации, но, все же они работают… В некоторых организациях люди работают лучше, когда менеджер не вмешивается в их работу.

А есть и такие организации, где работникам действительно повезло с менеджером. Он грамотен и тактичен, знает потребности своих подчиненных, где нужно – поправляет и советует, где нужно – предоставляет свободу, иногда журит, но чаще хвалит и поддерживает… Именно эти организации достигают выдающихся успехов.

Сегодня, наверно, почти все знают о меридианах и о периодах активности наших органов. Об этом пишут, об этом говорят. Что же касается нашего самого большого, и одного из самых важных органов – кожи – информацию о его работе порой бывает найти непросто.

Итак, «менеджмент» кожи

НОЧЬ.

Кожа регенерирует ночью, именно ночью происходит процесс деления клеток. Чтобы не мешать, а еще лучше – помочь обновлению клеток кожи, нужно с вечер подготовить ее к “спячке”: очистить, чтобы не создавать препятствий для ее “дыхания” – не забивать поры и потовые железы дешевыми кремами (все-таки, лицо у нас одно, оно капризно и обидчиво, и ему бывает трудно смириться с нашими ошибками). Если вы чувствуете, что без крема совсем не можете обойтись, его нужно наносить хотя бы за час до сна, и через полчаса после нанесения проверить, все ли впиталось. Все, что осталось, нужно стереть салфеткой.

6-7 часов утра

Это время пробуждения кожи (независимо от того, спим в это время мы сами, или нет). Если вы уже проснулись, за кожей можно поухаживать - она будет благодарна.

Холодный или контрастный душ. Холодный душ полезен для всех типов кожи, кроме чувствительной. Контрастный же полезен для любого типа кожи, даже для чувствительной (самой проблемной кожи).

Тонизирование кожи.

Подготовка кожи к защите (собственно, к защите она готовится сама: в это время начинают сужаться поры).

Увлажнение (нанесение увлажняющего крема).

Крем нужно наносить в холодное время года минимум за 40 минут до выхода на улицу, потому что любой крем, а особенно увлажняющий, содержит влагу, и когда он сохнет, поры сужаются. Если нанести крем за более короткий срок до выхода на холодную улицу, кожа попросту скукоживается.

Сначала этого не видно, а потом уже становится поздно исправлять ошибки своего “менеджмента”. Для зимнего периода лучше использовать защитный крем в зимнее время (сейчас такие кремы выпускают многие фирмы). Лучше, чтобы на креме была надпись: SPF или SP-фактор.

Утром коже не нужны маски, скрабы, пилинги и другие косметические процедуры. Конечно, и от утренних масок будет эффект, но не такой, какой может быть, когда они делаются своевременно. К косметологу лучше записываться с 15 до 17 часов.

Если кожа аллергенная, то с утра лучше не экспериментировать с новыми кремами и процедурами – новый крем, нанесенный на “утреннюю” кожу вызывает аллергию чаще, чем на кожу, “приученную” к новому препарату днем.

12 часов

Время “припудрить носик”. В это время нужно дополнительно очистить жирную кожу, используя тоник, влажную салфетку и т.д. Также любую кожу полезно освежить термальной водой.

13-15 часов

К этому времени кожа уже устает. Если есть возможность, нужно расслабиться, провести сеанс послеобеденной релаксации, или, хотя бы, не спеша пройтись по свежему воздуху.

15-17 часов

Кожа наконец окончательно разгулялась и теперь готова работать. Это лучшее время для визита к косметологу, масок, скрабов, пилингов.

17-20 часов

Кожа готова к подвигам – к гимнастике и прочим улучшениям.

20-22 часа

Кожа начинает готовиться ко сну и хочет очиститься. В это время полезны очистительные процедуры: сауна, баня, очистительные маски, питание, увлажнение. Кстати, маски лучше делать через день.

После 22 часов лучше уже не есть (для “худельщиц” – после 18), потому что кишечник ночью отдыхает, процесс пищеварения останавливается, пища не расщепляется. Из-за бездействия кишечника идет процесс гниения той пищи, которая попала в желудок после 22 часов, а токсины поступают в кровь. В результате на лице могут оказаться ненужные прыщи и воспаления.

Создавая “рабочие” условия своей коже, мы продлеваем радость своему зеркалу, а значит, и самим себе. опубликовано econet

Автор: Татьяна Чекалова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet