Мастер-класс: Как не есть после 6

3 способа, которые в моем случае оказались самыми действенными

В одной книге я прочитала поразившие меня слова о том, что зависимость любого рода возникает из-за того, что нам не хватает чувства удовольствия.

Пустота, черная дыра в душе, которую мы пытаемся заполнить с помощью зависимости (например, еды), возникает из-за неумения себя успокоить, обрадовать, вовремя вспомнив что-то позитивное и хорошее.

В реальности нас самих вполне достаточно, чтобы себя утешить и восстановить. Мы так задуманы природой.

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В той книге описывалась история летчика. Во время воздушного боя снаряд пробил бак с топливом в его самолете, и ядовитая жидкость затопила кабину. Летчик провел в ней несколько часов, получил множественные ожоги, но выжил. После он говорил, что в самые страшные минуты в его подсознании вдруг ожило воспоминание о колыбельной, которую мать пела ему перед сном.

Слова сами собой всплыли в памяти, и он напевал их, чтобы успокоиться, не потерять рассудок, надежду, что выкарабкается, – и в самолете, и позже в больнице, где много дней провел между жизнью и смертью.

Я попробовала сознательно искать способы, чтобы успокоиться и отвлечься от лишней еды по вечерам – вот три, которые в моем случае оказались самыми действенными.

Как отвлечься от лишней еды по вечерам

1. Посмотрите на вечернюю еду утренними глазами

Я заметила, что поздним вечером (обычно, когда перенервничаю, устала) мне ужасно хочется еды, которая утром вызывает чуть ли не отвращение или, во всяком случае, недоумение. Скажем, я из тех людей, кто вряд ли с утра возжелает печенья, шоколада, тортов, конфет, мороженого, макарон с сыром, вообще мучного или сладкого в большом количестве. Да ни за какие коврижки!

И тогда я чуть-чуть расширила временные рамки — стала представлять, что мое утро начинается сразу после ужина (помните, у Стругацких «Понедельник начинается в субботу»?).

Рассвет уже понемногу набирает силу, просто его еще не видно невооруженным глазом.

Я вспоминаю, какие чувства вызвала бы у меня та или иная еда утром – мне захотелось бы ее съесть? Это очень помогает.

Я чувствую, что физически действительно сыта, ведь я только недавно поужинала, и голод – психологический. А значит, еда сделает только хуже, нужно поднять себе настроение другими средствами.

Два моих главных приема пищи в течение дня – завтрак и обед.

Утром натощак я стараюсь есть проростки, за завтраком или после завтрака принимать витамины, до трех часов дня выпиваю большую часть воды за день – в это время обмен веществ работает лучше всего.

После трех часов дня я сознательно «отпускаю» еду, переключаю внимание со вкуса на другие органы чувств: цвета, пейзажи, сумерки (как они придают всему оттенок дымчато-голубого стекла), звуки, музыку, лица, прикосновения.

В это время мне важнее неспешные беседы, вечерняя прогулка, закат, книги, музыка, огни фонарей, горящие на столе свечи – они утоляют психологический голод и снимают стресс.

2. Настраивайтесь на комфорт, а не на борьбу

После тяжелого, полного стрессов дня важно настраивать себя не на борьбу с вечерним обжорством («ни кусочка, ни крошки после шести!»), а на комфорт и чувство безопасности, чувство дома.

«Я стараюсь выбирать людей, работу, дом, одежду, еду, путешествия, обстоятельства так, чтобы мне было комфортно».

Раньше я не понимала (и в глубине души даже слегка презирала) подобный подход – что за мещанство! Разве так можно достичь совершенства, покорить вершины? Наоборот, надо жертвовать комфортом ради целей. И только став старше, я поняла мудрость такой жизненной позиции.

Комфорт начинается с мелочей – мне удобно или тесно в этой обуви, я сижу, как хочется или в застывшей, неудобной позе, потому что так, по моему мнению, лучше выгляжу со стороны?

Я буду голодать весь день, доставляя страшный дискомфорт своему организму, потому что стесняюсь общаться, есть на людях, или я буду понемногу создавать комфорт – маленькие вкусные порции еды в течение дня, чтобы к вечеру не было зверского аппетита, пятиминутные, пусть ничего особенного, разговоры с симпатичными коллегами, соседями, чтобы не возникал голод по общению, который опять-таки захочется заесть тортом или жареной картошкой в ночи?

Одно из лучших определений зависимости, которые мне попадались: «Не могу остановиться, когда мне хочется» (это может быть еда, алкоголь, секс, токсичные отношения, азартные игры, наркотики и т.д.). То есть я сама себе не хозяйка – зависимость управляет мной, я не свободна, не вольна распоряжаться своей жизнью.

Мне не комфортно, но я подчиняюсь, жертвую своим комфортом ради быстрого, мимолетного, удовольствия. И тогда зависимость диктует мне, как будет со мной обращаться, а не я показываю, объясняю миру, как обращаться со мной.

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Комфорт защищает нас от зависимости, обеспечивает свободу быть тем, кто мы есть, говорить то, что мы думаем, то есть быть естественным, верным своему естеству.

Предпочитая действовать из чувства комфорта, мы выбираем удовольствие от жизни взамен вечно неуловимого совершенства, заранее обреченного на неудачу. К тому же перфекционизм незаметно, но верно, словно ластиком, «стирает» нашу индивидуальность, подгоняя под железный стандарт.

3. Вспомните эпизод, когда радость была важнее еды

Мысленно выберите эпизод из прошлого, когда вы завтракали, обедали, ужинали или просто перекусывали на ходу, а может быть, готовили еду вместе с кем-то, кто вас очень-очень обрадовал или поддержал, поразил воображение, захватил рассказом, удивил, и еда тогда, хотя и была вкусной, отступила на второй план.

А на первом были разговоры, взгляды, смех, мгновения счастья. Почерпните в них силу, а потом вернитесь в настоящее и посмотрите на свой зверский психологический голод этим вечером теми счастливыми и спокойными глазами.

Ну как, полегче?

Другой вариант: у всех нас есть ролевые модели, мужчины или женщины, с которыми мы в любой момент рады оказаться рядом и спросить о чем-то важном, доверить тайну, поделиться наболевшим или просто поболтать за чашкой кофе или на прогулке (пробежке?).

Мой список постоянно меняется, вот сейчас в нем, например, присутствует невероятно естественная Эммануэль Альт, а также Халли Бэрри, Билл Мюррей, Жюли Делпи (и еще пара человек, но их я предпочитаю сохранить в секрете).

Представьте, что вот сейчас он или она появится рядом, и вы будет готовить вместе что-нибудь вкусное, и вам будет невероятно легко и интересно рядом с этим человеком. Вообразите в деталях, что вы предложите приготовить, как пойдете за продуктами, о чем будете говорить, куда отправитесь после ужина?

А теперь спускайтесь с этого облака фантазии и сделайте все то же самое, но только самостоятельно. Мне понравилось высказывание, не помню, чье: «На самом деле, мы никогда не бываем одиноки, потому что даже в одиночестве мы наедине со всем миром».

Главное средство против вечернего обжорства, на мой взгляд, — осознать, что позитивный настрой важнее любой еды.

Если все валится из рук, вы без сил, или чувствуете, что наползает огромная волна страха или депрессии, нужно срочно сотворить себе позитивный настрой, как пирожное, а потом с наслаждением съесть!опубликовано econet.ru

Автор Ксения Татарникова

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