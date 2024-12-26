Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Натуральное СУПЕР средство от гастрита

Натуральное СУПЕР средство от гастрита

Источник: steptohealth.ru 26 декабря 2024 6456
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Большей частью оно состоит из воды, но также содержит огромное количество аминокислот, ферментов и минералов, которые помогают поддерживать многие жизненно важные функции нашего организма

Натуральное СУПЕР средство от гастрита

Употребление алоэ вера поможет нам при многих проблемах. Большей частью оно состоит из воды, но также содержит огромное количество аминокислот, ферментов и минералов, которые помогают поддерживать многие жизненно важные функции нашего организма. Алоэ вера является отличным союзником в борьбе со многими заболеваниями, Например, поможет при гастрите.

Алоэ вера может оказать незаменимую помощь в ослаблении его симптомов, поэтому важно обратить внимание на полезные свойства этого уникального растения.

Почему полезно употреблять алоэ вера при гастрите:

Алоэ вера является одним из растений, наиболее подходящих для лечения различных проблем с пищеварением. Это объясняется, прежде всего, его противовоспалительными, седативными и целительными свойствами.

Благодаря большому количеству проведенных исследований, был сделан вывод, что прием алоэ вера в качестве дополнения к нашему обычному рациону улучшает пищеварение, способствует лечению синдрома раздраженного кишечника и гастрита, облегчает их симптомы.

Важно запомнить, что мы говорим об алоэ вера лишь в качестве «лекарственной добавки», но его никогда не следует расценивать как самостоятельное лекарственное средство, способное излечить заболевание.

1. Лечит воспаление слизистой оболочки желудка

Алоэ относится к семейству асфоделовых или лилейных, и одним из его основных лечебных свойств является воздействие на воспаленные ткани.

  • Алоэ вера уменьшает воспаления. И делает это путем блокирования синтеза простагландинов - элементов, которые провоцируют ощущение боли, воспаления или инфекции.
  • Противовоспалительное действие геля алоэ вера способствует заживлению тканей.

2. Алоэ вера является мощным антибактериальным средством

Гастрит, во многих случаях, вызван определенным типом бактерий: Хеликобактер Пилори (Helicobacter Pylori).

Натуральное СУПЕР средство от гастрита

Принимая алоэ вера, мы стимулируем иммунную систему, которая, в свою очередь, помогает нам справиться с любыми вредными микроорганизмами. Для этого активируются моноциты и макрофаги, способствующие борьбе с любыми вирусами или бактериями.

Хотя Хеликобактер Пилори обладает очень высокой устойчивостью, алоэ может уменьшить их активность и блокировать дальнейшее размножение.

3. Алоэ – это отличный анальгетик

Гель алоэ вера регенерирует стенки желудка и слизистую кишечника благодаря своим коллагеновым волокнам. Это важно, если у гастрита, например, эрозивная форма.

Кроме того, благодаря ангиогенезу, то есть образованию новых кровеносных сосудов в тканях, при поддержке аллантоина, и его противовоспалительному и антимикробному действиям - мы получаем облегчение и успокоение боли.

4. Питает при потере аппетита во время болезни

Такое простое средство, как теплая вода со столовой ложкой алоэ вера и выжатым соком лимона, окажет помощь.

Алоэ вера содержит витамины B1, B2, B3, B6, C, E, холин, фолиевую кислоту и минералы, такие как кальций, хром, медь, железо, калий, магний, натрий или кремний. Все эти полезные вещества позволяют нам поддерживать организм в хорошем состоянии, даже если мы недостаточно питаемся во время болезни.

5. Снижает температуру

У разных людей наблюдаются разные симптомы при гастрите. Некоторые страдают от рвоты, озноба, другие испытывают больше головокружение, а есть такие, которые мучаются от высокой температуры.

Употребление алоэ вера позволит нам снизить повышенную температуру благодаря его жаропонижающим свойствам. Принимайте ежедневно два стакана теплой воды с алоэ вера.

Употребляйте достаточно жидкости и поддерживайте водный баланс в организме во время гастрита. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

гастрит температура иммунная система здоровье питание

Еще от steptohealth.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 1)
    • 0 / 0

      Полина

      Да, хеликтобактер пилори вообще много к чему устойчива, вывести ее довольно сложно. Алоэ не пробовала, мне врач хелинорм рекомендовал принимать. Это единственный такой метабиотик у нас со специальным штамом бактерий, которые помогают от пилори избавиться.

      Ответить

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Мы не выносим людей с теми же недостатками, что и у нас. Оскар Уайльд
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.