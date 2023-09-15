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СУПЕР комплекс упражнений для ягодичных мышц

Источник: manumed.pro 15 сентября 2023 7056
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Ведя сидячий, и малоподвижный образ жизни, мы фактически выключили из работы самую большую мышцу человеческого тела – большую ягодичную. Ниже представлен маленький легкий комплекс упражнений, изолированно направленный на тренировку ягодичных мышц.

Функциональные упражнения для ягодичных мышц

Ведя сидячий, и малоподвижный образ жизни, мы фактически выключили из работы самую большую мышцу человеческого тела – большую ягодичную. Ниже я представлю маленький легкий комплекс упражнений, изолированно направленный на тренировку ягодичных мышц. Его можно выполнять где  угодно и он не займет много времени, зато может стать первым шагом в решении проблем с суставами таза и ноги, а так же позвоночника.

Функциональные упражнения для ягодичных мышц

Упражнение 1:

  • Лягте на бок , колени согнуты

  • Положите одну руку на таз

  • Используйте легкий эспандер, надев его на колени

  • Поднимите колено медленно

  • Контролируйте , что ваш таз и позвоночник зафиксированы и не вращаются

  • Выполните 10-12 повторений

СУПЕР комплекс упражнений для ягодичных мышц

Упражнение 2:

  • Поместите эспандер на колени

  • Станьте в стойку как на картинке

  • Позвольте колену медленно двигаться внутрь под давлением эластичной ленты

  • Затем выполните движение бедром , повернув колено против сопротивления

  • Сам корпус и таз всегда неподвижен

  • Выполните 8-10 повторений.

СУПЕР комплекс упражнений для ягодичных мышц

СУПЕР комплекс упражнений для ягодичных мышц

Упражнение 3:

  • Встаньте в стойку, надев эспандер чуть выше колена

  • Оторвите одну ногу, балансируя на другой

  • Медленно отводите ногу в сторону, удерживая баланс

  • Не ставьте ногу на землю!

  • Возвращаемся в исходное положение

  • Повторите эти действия 5-6 раз

  • Повторите это упражнение в другую сторону

  • Выполните 2-3 повторения

СУПЕР комплекс упражнений для ягодичных мышц

Дозируйте сопротивление эспандера. Вы можете купить различные эластичные кольца, или сделать самим из эластичной ленты, которая продается в любом спортивном магазине.

Делайте упражнения 6 раз в неделю. Это несложно, один сет займет 10-15 минут.

Чувствуйте включение ягодичных мышц. Заставляйте их работать изолировано. Добивайтесь ощущения усталости и в дальнейшем жжения в работающих мышцах. Не торопитесь и следите за фиксированным положением корпуса. Увеличивайте силу сопротивления эспандера, по мере прогрессирования. опубликовано econet.ru

 Автор: Александр Пилюгин

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Источник: https://econet.kz/

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здоровье упражнения лишний вес ягодицы

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