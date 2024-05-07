Поскольку не все околопозвоночные мышцы одинаково хорошо растягиваются в одном положении из-за разных точек прикрепления, используйте несколько вариантов растяжения

Сколько мучений доставляют нам боли в спине и пояснице, постоянно напоминая о себе при движениях! Иногда они не стихают даже ночью. Боли нарушают сон, делают нас нетрудоспособными. Одним из возможных объяснений этого является болезненный спазм околопозвоночных мышц.

Для их поражения характерно болезненное напряжение в спине и пояснице, чувство ломоты, тяжести, глубокие, давящие боли в позвоночнике. Боли усиливаются при наклонах вперед, в сторону, поворотах туловища, например при подъеме по лестнице, вставании со стула.

В ряде случаев они могут быть настолько сильными, что становятся похожими на прострелы. Иногда они могут отдавать в крестец, копчик, ягодицу и даже в бедро, имитируя корешковый синдром при грыже диска. В таких случаях углубленное медицинское обследование с использованием компьютерной томографии позволяет исключить данную патологию.

Кроме того, отсутствие других данных, свидетельствующих о поражении корешка, нарушение рефлексов и чувствительности, наличие атрофии, слабости мышц и т. д., а также длительное безуспешное лечение говорят в пользу поражения околопозвоночных мышц. Обычно эти боли располагаются около позвоночника и при надавливании на спазмированные участки мышц усиливаются.

Основная функция околопозвоночных мышц — при двухстороннем сокращении разгибать позвоночник, при одностороннем сокращении — сгибать и наклонять туловище в сторону, противоположную сокращению.

Причины спазма:

остеохондроз позвоночника;

перерастяжение мышц, возникающее при быстром повороте и наклоне туловища вперед, например при резком подъеме упавшей на пол вещи;

сильное сокращение мышц при подъеме или удержании тяжелых предметов;

быстрый поворот туловища, возникающий при оборачивании на окрик или неожиданный шум, а также резкий поворот туловища при бросках во время борьбы и ударах при занятиях боксом и т.д.;

долгое неподвижное сидение, особенно в неудобной позе;

быстрое неловкое движение туловища, включая его изгибание и перекручивание, возникающее при попытке поймать мяч или во время торможения автобуса и т.д.;

работы, связанные с длительным наклоном туловища или многократным его подъемом, например прополка огорода, ручная стирка, мытье полов и т.д.;

переохлаждение, сквозняки.

Как найти пораженный мускул:

Легче всего пропальпировать пораженный мускул, лежа на здоровом боку. Пальпация производится подушечками пальцев. В ряде случаев, если мышца залегает глубоко, приходится при надавливании прилагать большие усилия.

Обычно при правильном определении места спазма при надавливании возникает та самая боль,которую вы испытываете при движениях. Как правило, место максимальной болезненности соответствует участку максимального спазма.

Очень часто при поражении мышц болезненные уплотнения могут появляться в нескольких участках, вот почему при пальпации могут быть обнаружены три и более болезненные точки.

Растяжение:

Поскольку не все околопозвоночные мышцы одинаково хорошо растягиваются в одном положении из-за разных точек прикрепления, используйте несколько вариантов растяжения.

Положение № 1 (рис. 1а) Лежа на боку с согнутыми в коленях и тазобедренных суставах ногами, удерживайте колени руками. Растяжение достигается приближением коленей к груди, а головы к животу.

Положение № 2 (рис. 1б) Лежа на боку, согните туловище вперед. Ноги должны быть согнуты в тазобедренных суставах и выпрямлены в коленях, руки сложены на затылке. Растяжение достигается при наклоне головы к животу.

Положение № 3 (рис. 1в) Лежа на здоровом боку, верхнюю руку отведите назад, нижнюю руку положите под голову. Нижняя нога должна быть выпрямлена, а верхняя — согнута в коленном и тазобедренном суставах. Затем, поворачиваясь на спину, одновременно опускайте вниз колено ноги, находящейся сверху. Туловище при этом может быть слегка согнуто.

Меры профилактики:

старайтесь тщательно разминаться перед предстоящими занятиями спортом;

проводите своевременное комплексное лечение остеохондроза;

соблюдайте правила остеохондрозной безопасности при подъеме и переносе тяжестей;

избегайте работ, вызывающих перегрузку мышц;

старайтесь облегчить условия труда, связанного с эксплуатацией околопозвоночных мышц;

используйте растяжение мышц. опубликовано econet

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