Какие причины могут имитировать или вызывать боль в спине

Боль, которая очень напоминает острую дисфункцию грудного и поясничного отдела позвоночника, может быть следствием наличия камней в мочеточнике (почечная колика)

1. Дегенеративные изменения (например артритические) в тазобедренном суставе могут вызывать боль в области бедра, которая распространяется в пах, в область крестцово-подвздошного сустава и поясницу.

2. Вертельный бурсит обычно вызывает боль в области бедра.

3. Синдром суставных отростков поясничных позвонков (суставной поверхности) может вызывать боль в области ягодиц и крестцово-подвздошного сустава, а также в области бедра, по его передней поверхности.

4. Кисты яичников, фиброзные опухоли и эндометриоз иногда могут вызывать боль в области бедра и крестцово-подвздошного сустава.

5. Воспаление или дисфункция фаллопиевых труб может вызывать боль в области крестцово-подвздошного сустава вследствие того, что поддерживающая связка фаллопиевой трубы прикрепляется к передней поверхности крестцово-подвздошного сустава.

6. Острая почечная боль. В боковой области, от нижних ребер до подвздошного гребня и верхней передней подвздошной ости, может появляться интенсивная глубокая боль, которая не изменяется при движениях или при изменении положения. Дополнительной причиной может быть активация абдоминальных триггерных точек.

7. Боль, которая очень напоминает острую дисфункцию грудного и поясничного отдела позвоночника, может быть следствием наличия камней в мочеточнике (почечная колика).

8. Острый панкреатит. Наряду с острой пронзающей болью в животе отмечаются боли в нижнегрудном отделе позвоночника, иррадиирущие вниз. В нижних отделах грудной клетки могут возникать спастические боли.

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9. Почти все патологические состояния органов брюшной полости (такие как язва желудка, рак ободочной кишки, ишемическая болезнь кишечника) могут вызывать боль в спине. Следовательно, все остальные симптомы, особенно касающиеся пищеварительной системы, следует оценивать вместе с костно-мышечными проявлениями. Необходимо учитывать висцеросоматическую боль, особенно если боль в спине и симптомы, ассоциированные с патологией внутренних органов, совпадают по времени.

10. Хиатальная грыжа (грыжа диафрагмы) обычно сопровождается двусторонней болью в грудном отделе и плече.

11. Vaddell (1998) считает, что синдром конского хвоста (относящийся к пучку тонких нервов на конце спинного мозга) и/или распространенные неврологические расстройства следует предполагать, если пациент, страдающий болью в пояснице, отмечает трудности при мочеиспускании (позывы, частое мочеиспускание, время от времени неспособность помочиться) и/или недержание кала. Вокруг заднего прохода, промежности или половых органов может образовываться седловидная область, где отсутствует чувствительность Может отмечаться сопутствующая двигательная слабость в нижних конечностях, а также нарушение походки. При появлении любого из этих синдромов требуется немедленный вызов специалиста.

12. Боль в пояснице может быть признаком системных заболеваний, при которых боль является первичной характеристикой, например фибромиалгии, когда работа тела играет роль паллиативного лечения.

13. Можно заподозрить анкилозирующий спондилит или другое хроническое воспалительное заболевание, если клиника боли в пояснице развивается в возрасте до 40 лет (обычно у мужчин) медленно, но прогрессивно, особенно при наличии семейного анамнеза; отмечается крайняя степень ригидности утром; постоянная тугоподвижность при любых движениях позвоночника, боль и ограничение подвижности в периферических суставах. Также могут отмечаться ассоциированный колит, ирит и/или изменения кожи, такие как псориаз.

14. Пациент со стенокардитической болью обычно отмечает боль в грудной клетке, передних отделах шеи и в области верхней (обычно левой) конечности.

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Патология суставных поверхностей грудных позвонков или дисков, а также активность триггерных точек, могут имитировать стенокардию. Факторы, усугубляющие или облегчающие проявления, обычно могут дать ключ к пониманию, связано ли данное состояние с сердцем, или клиника вызвана биомеханическими причинами.

15. При дисфункции или патологии желчного пузыря боль обычно иррадиирует в среднегрудной отдел с одной или с обеих сторон, в плечо или в угол лопатки с той же стороны.

16. Боль в крестцово-подвздошной области и правой ягодице может вызываться перфорацией подвздошной кишки при регионарном илеите (болезнь Крона).

17. Интенсивная боль в нижней части спины (которая может иррадиировать в яичко) может быть связана с аневризмой в состоянии, предшествующем ее разрыву.

18. Если пациент имеет фоновую патологию коронарных сосудов, легких или бронхов, может происходить варикозное расширение позвоночных вен, что приводит к неопределенным болям в спине.

19. Деформирующий остеит (болезнь Педжета) может проявляться постоянной ноющей болью, но может протекать и бессимптомно. Для подтверждения диагноза необходима тонкоигольная биопсия.

20. Нить, которой оканчивается твердая мозговая оболочка (терминальная нить) может повреждаться в результате натяжения, особенно у подростков в период бурного роста, что сопровождается клиникой болей в спине.опубликовано econet

Автор Леон Чейтоу

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