Как убрать ЛИПОМУ при помощи сырого яйца

Как легко и просто удалить жировик с помощью сырого яйца.
Хотим поделиться проверенным на практике способом удаления липомы, или, проще, жировика.
Благодаря бабушкиному совету прибегнуть к пленке из сырого яйца, от жировика можно избавиться не прибегая к операции.
Ежедневно проделывайте утром такую процедуру: Свежее яйцо разбить пополам, отделить от скорлупы пленку и аккуратно приклеиать липкой стороной на жировик.
Примерно через 10 минут она высыхает, белеет и сама держится на коже. Для дополнительной фиксации можно использовать пластырь. Только прежде чем накладывать пластырь, подождите 3-4 минуты: на мокрую пленку пластырь может не приклеиться.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
После первых процедур может ощущаться легкое жжение в области жировика. Это хорошо и означает, что целебные процессы уже начались. После нескольких процедур место вокруг жировика может распухать, кожа - краснеть. Пугаться не стоит, так и должно быть. Яичная пленка как бы вытягивает жировик ближе к поверхности кожи.
Исчезновение припухлости, а потом и самого жировика происходит быстро: максимум за 10 процедур. Во время лечения следует отдавать предпочтение овощным и молочным блюдам.опубликовано econet.ru
Также интересно: Как НАВСЕГДА избавиться от прыщей
Как избавиться от прыщей на спине в домашних условиях
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Добавить комментарий