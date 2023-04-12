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Марганец: крепкие нервы, хорошее настроение

Источник: pharmacognosy.com.ua 12 апреля 2023 6260
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В организме человека марганец необходим для образования и обмена витамина С, он является составной частью ферментных систем, влияет на обмен белков, вместе с никелем и цинком улучшает усвоение липидов при атеросклерозе.

Марганец: крепкие нервы, хорошее настроение

Марганец в природе составляет 0,1% массы Земной коры. Содержание марганца в растениях – 0,001–0,01% (по массе). Суточная потребность организма человека зависит от его трудовой деятельности и составляет от 2 до 5 мг. Уровень, приводящий к дефициту, оценивается в 1 мг/день. Люди, занятые тяжелым физическим трудом, нуждаются в большем количестве марганца. Абсорбция марганца из рациона составляет 3–5%. Всасывание марганца происходит по всей тонкой кишке. Марганец быстро покидает кровяное русло и в тканях присутствует главным образом в митохондриях клеток («силовых станциях» клетки, в которых вырабатывается энергия). В повышенных количествах находится в печени, трубчатых костях, поджелудочной железе, почках. Больше всего марганца в организме человека содержат трубчатые кости и печень. При абсорбции марганец конкурирует с железом и кобальтом: один из этих металлов, если уровень его высок, может проявлять ингибирующее действие на всасывание других. Марганец является активатором многих ферментов. Важная роль в концентрировании и выведении марганца принадлежит печени и поджелудочной железе. Марганец почти полностью выделяется с калом, а также с потом и мочой.

Биологическая роль в организме человека

Марганец оказывает значительное влияние на жизнедеятельность живых организмов. Он относится к важнейшим микроэлементам и является компонентом множества ферментов, выполняя в организме многочисленные функции, активно влияет на обмен белков, углеводов и жиров. Важной также считается способность марганца усиливать действие инсулина и поддерживать определенный уровень холестерина в крови. В присутствии марганца организм полнее использует жиры.

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Основные биологические функции марганца:

  • участвует в синтезе и обмене нейромедиаторов в нервной системе;
  • препятствует свободно–радикальному окислению, обеспечивает стабильность структуры клеточных мембран;
  • обеспечивает нормальное функционирование мышечной ткани;
  • участвует в обмене гормонов щитовидной железы (тироксин);
  • обеспечивает развитие соединительной ткани, хрящей и костей;
  • усиливает гипогликемический эффект инсулина;
  • повышает гликолитическую активность;
  • повышает интенсивность утилизации жиров;
  • снижает уровень липидов в организме;
  • противодействует жировой дегенерации печени;
  • участвует в регуляции обмена витаминов С, Е, группы В, холина, меди;
  • участвует в обеспечении полноценной репродуктивной функции;
  • необходим для нормального роста и развития организма.

Марганец участвует в формировании костной ткани и кроветворении, обеспечивает нормальное функционирование нервной системы, помогает бороться с аллергическими реакциями и сахарным диабетом.

Дефицит марганца – одно из распространенных отклонений в биоэлементном обмене современного человека. Дефицит марганца чаще всего связан с повышенной психоэмоциональной нагрузкой на человека, за счет усиленного «расхода» марганца для обеспечения основных нейрохимических процессов в центральной нервной системе. Дефицит марганца отрицательно сказывается на стабильности мембран нервных клеток и нервной системы в целом, отражается на функциях мозга и других органов и систем. Возможно, люди, склонные к стрессовому воздействию, имеют повышенную потребность в одном из марганцевых ферментов, что может привести к большей восприимчивости к дефициту марганца.

Синергисты и антагонисты марганца

Всасыванию марганца в желудочно-кишечном тракте способствуют витамины B1, Е, фосфор и кальций (в умеренных количествах). Препятствием к усвоению марганца является избыточное поступление фосфора и кальция.

Причины дефицита марганца в организме:

  • недостаточное поступление марганца извне (неадекватное питание, снижение потребления продуктов, богатых марганцем, в частности, растительной пищи);
  • избыточное поступление в организм фосфатов (лимонад, консервы);
  • усиленное выведение марганца под влиянием избыточного содержания в организме кальция, меди и железа;
  • усиленное расходование марганца в результате психоэмоциональных перегрузок, у женщин – в предклимактерический период и при климаксе;
  • загрязнение организма различными токсинами (цезий, ванадий),
  • нарушение регуляции обмена марганца в организме.

Признаки недостаточности марганца

Недостаточность марганца может привести к:

  • снижению уровня «полезного» холестерина в крови,
  • нарушению толерантности к глюкозе,
  • нарастанию избыточного веса, ожирению,
  • развитию атеросклероза, гипертензии, сердечно–сосудистых расстройств,
  • нарушению панкреатической функции,
  • ухудшению ориентации в пространстве,
  • нарушениям зрения и слуха,
  • утомляемости, слабости, головокружению, раздражительности,
  • плохому настроению,
  • ухудшению процессов мышления, способности к принятию быстрых решений,
  • снижению памяти,
  • нарушениям сократительной функции мышц,
  • склонности к спазмам и судорогам,
  • болям в мышцах,
  • двигательным расстройствам, мышечным судорогам, тремору,
  • дегенеративным изменениям суставов, склонности к растяжениям и вывихам,
  • остеопорозу в климактерическом периоде,
  • интенсивному потоотделению,
  • истончению зубной эмали,
  • нарушениям пигментации кожи, появлению мелкой чешуйчатой сыпи, витилиго,
  • задержке роста ногтей и волос,
  • расстройствам иммунитета,
  • дисфункции яичников, раннему климаксу, преждевременному старению,
  • бесплодию, заболеваниям молочной железы,
  • риску онкологических заболеваний.

Основные проявления избытка марганца: 

  • вялость,
  • утомляемость,
  • сонливость,
  • заторможенность,
  • ухудшение памяти,
  • депрессия,
  • нарушения мышечного тонуса,
  • парестезии,
  • замедленность и скованность движений,
  • нарушения походки,
  • снижение мышечного тонуса,
  • атрофия мышц,
  • развитие паркинсонизма,
  • энцефалопатии,
  • диффузное узелковое поражение легких,
  • развитие манганокониоза (при вдыхании пыли).

Марганец: крепкие нервы, хорошее настроение

Марганец необходим:

  • при остеопорозе,
  • гиперлипидемии,
  • гипертонической болезни,
  • для профилактики сердечно–сосудистых заболеваний,
  • для улучшения памяти.

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Марганец: крепкие нервы, хорошее настроение

Пищевые источники марганца:

  • орехи и семена: арахис, кешью, кунжут, мак, орех бразильский, орех грецкий, фисташки и, особенно, макадамия, миндаль, орех грецкий, семена подсолнечника, семена тыквы, фундук, каштаны; морские водоросли;
  • фрукты: авокадо, абрикосы, ананасы, бананы, виноград, брусника, голубика, земляника, калина, кизил, клюква, крыжовник, малина, облепиха, рябина черноплодная, смородина красная, смородина черная, хурма, черника;
  • сухофрукты: изюм, инжир сушеный, курага, финики, чернослив;
  • овощи: имбирь, кабачки, капуста белокочанная, капуста брокколи, капуста брюссельская, капуста краснокочанная, картофель, морковь, пастернак, патиссоны, перец острый (чили), петрушка, свекла, хрен, чеснок;
  • зелень: базилик, кориандр (кинза), лук зеленый, лук-порей, шнитт-лук, зелень петрушки, черешки ревеня, руккола, салат, зелень сельдерея, укроп, зелень чеснока, шпинат, щавель, эстрагон;
  • злаковые и бобовые: бобы, горох, гречка, кукуруза, овес, пшено, пшеница мягкая, пшеница твердая, рис белый длиннозерный, рис белый круглозерный, рис нешлифованный, рис дикий, рожь, ячмень и другие цельные зерна, соя, фасоль, чечевица;
  • грибы: белые грибы, грибы лисички;
  • яичные желтки.
  • Достаточно богаты марганцем крупы (в первую очередь – овсяная и гречневая).

Особенно богат марганцем чай, несколько меньше его в кофе. При необходимости быстро увеличить количество данного микроэлемента в крови достаточно выпить стакан чая.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet 

Источник: https://econet.kz/

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Комментарии (Всего: 1)
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      Дианка Маланка

      Мне больше эваларовский глицин форте пью в шипучих таблетках помогает, хорошо снимает нервное возбуждение, улучшает сон. Принимать легко, таблетку разводишь в воде и перед сном выпиваешь вкусный манговый напиток. Самый эффективный глицин, как то в аптеке другой предложили, даже упаковку допивать не стала, вообще эффекта не было.

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