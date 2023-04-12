Марганец: крепкие нервы, хорошее настроение

В организме человека марганец необходим для образования и обмена витамина С, он является составной частью ферментных систем, влияет на обмен белков, вместе с никелем и цинком улучшает усвоение липидов при атеросклерозе.
Марганец в природесоставляет 0,1% массы Земной коры. Содержание марганца в растениях – 0,001–0,01% (по массе). Суточная потребность организма человека зависит от его трудовой деятельности и составляет от 2 до 5 мг. Уровень, приводящий к дефициту, оценивается в 1 мг/день. Люди, занятые тяжелым физическим трудом, нуждаются в большем количестве марганца. Абсорбция марганца из рациона составляет 3–5%. Всасывание марганца происходит по всей тонкой кишке. Марганец быстро покидает кровяное русло и в тканях присутствует главным образом в митохондриях клеток («силовых станциях» клетки, в которых вырабатывается энергия). В повышенных количествах находится в печени, трубчатых костях, поджелудочной железе, почках. Больше всего марганца в организме человека содержат трубчатые кости и печень. При абсорбции марганец конкурирует с железом и кобальтом: один из этих металлов, если уровень его высок, может проявлять ингибирующее действие на всасывание других. Марганец является активатором многих ферментов. Важная роль в концентрировании и выведении марганца принадлежит печени и поджелудочной железе. Марганец почти полностью выделяется с калом, а также с потом и мочой.
Биологическая роль в организме человека
Марганец оказывает значительное влияние на жизнедеятельность живых организмов. Он относится к важнейшим микроэлементам и является компонентом множества ферментов, выполняя в организме многочисленные функции, активно влияет на обмен белков, углеводов и жиров. Важной также считается способность марганца усиливать действие инсулина и поддерживать определенный уровень холестерина в крови. В присутствии марганца организм полнее использует жиры.
участвует в синтезе и обмене нейромедиаторов в нервной системе;
препятствует свободно–радикальному окислению, обеспечивает стабильность структуры клеточных мембран;
обеспечивает нормальное функционирование мышечной ткани;
участвует в обмене гормонов щитовидной железы (тироксин);
обеспечивает развитие соединительной ткани, хрящей и костей;
усиливает гипогликемический эффект инсулина;
повышает гликолитическую активность;
повышает интенсивность утилизации жиров;
снижает уровень липидов в организме;
противодействует жировой дегенерации печени;
участвует в регуляции обмена витаминов С, Е, группы В, холина, меди;
участвует в обеспечении полноценной репродуктивной функции;
необходим для нормального роста и развития организма.
Марганец участвует в формировании костной ткани и кроветворении, обеспечивает нормальное функционирование нервной системы, помогает бороться с аллергическими реакциями и сахарным диабетом.
Дефицит марганца – одно из распространенных отклонений в биоэлементном обмене современного человека. Дефицит марганца чаще всего связан с повышенной психоэмоциональной нагрузкой на человека, за счет усиленного «расхода» марганца для обеспечения основных нейрохимических процессов в центральной нервной системе. Дефицит марганца отрицательно сказывается на стабильности мембран нервных клеток и нервной системы в целом, отражается на функциях мозга и других органов и систем. Возможно, люди, склонные к стрессовому воздействию, имеют повышенную потребность в одном из марганцевых ферментов, что может привести к большей восприимчивости к дефициту марганца.
Синергисты и антагонисты марганца
Всасыванию марганца в желудочно-кишечном тракте способствуют витамины B1, Е, фосфор и кальций (в умеренных количествах). Препятствием к усвоению марганца является избыточное поступление фосфора и кальция.
Причины дефицита марганца в организме:
недостаточное поступление марганца извне (неадекватное питание, снижение потребления продуктов, богатых марганцем, в частности, растительной пищи);
избыточное поступление в организм фосфатов (лимонад, консервы);
усиленное выведение марганца под влиянием избыточного содержания в организме кальция, меди и железа;
усиленное расходование марганца в результате психоэмоциональных перегрузок, у женщин – в предклимактерический период и при климаксе;
загрязнение организма различными токсинами (цезий, ванадий),
нарушение регуляции обмена марганца в организме.
Признаки недостаточности марганца
Недостаточность марганца может привести к:
снижению уровня «полезного» холестерина в крови,
нарушению толерантности к глюкозе,
нарастанию избыточного веса, ожирению,
развитию атеросклероза, гипертензии, сердечно–сосудистых расстройств,
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