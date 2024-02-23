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Упражнения для повышения тонуса сосудов

Источник: vk.com 23 февраля 2024 6726
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Этот комплекс способствует стимуляции сосудистых стенок, что повышает их тонус и тем самым улучшает кровоток.

Упражнения для повышения тонуса сосудов

Этот комплекс способствует стимуляции сосудистых стенок, что повышает их тонус и тем самым улучшает кровоток. 

1. Лежа, руки вытянуты вдоль туловища, ноги прямые. Медленно вдохнуть через нос, выдох — через рот. Повторить 5–6 раз. 

2. Ладонь правой руки опустить на левую половину шеи. Выполнить поглаживающее движение в направлении от угла нижней челюсти к ключице. Повторить 2–3 раза. То же самое — левой рукой. 

3. Попеременно обеими руками выполнять поглаживающие движения от середины лба к вискам в течение 30–40 секунд. После этого выполнить растирание висков кончиками средних пальцев. Повторить 7–8 раз. 

4. Стоя, руки опущены вдоль туловища. Выполнить 3–4 глубоких вдоха и выдоха. 

5. Пальцы рук согнуть, установить подушечками на скуловую кость на уровне уголков глаз. Выполнять вертикальное надавливание, начиная с сильного, постепенно ослабляя воздействие, в течение 6 секунд. Пауза 13 секунд. Повторить 4–5 раз. 

6. Глаза закрыты. Подушечками пальцев выполнять поглаживание век в направлении от внутреннего уголка глаза к наружному. Повторить 4–5 раз. 

Упражнения для повышения тонуса сосудов

7. В положении стоя поднять руки через стороны вверх, потянуться, сделать вдох. Опустить руки, выдох. Повторить 4–5 раз. 

8. Руки поднять в стороны — вдох, ладони опустить на нижнюю часть грудной клетки, надавить — медленный выдох через полусомкнутые губы. Повторить 5 раз. 

9. Руки отвести в стороны — вдох. Подтягивать поочередно согнутую в колене ногу — медленный выдох. Повторить 5 раз. 

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10. Голова прямо — вдох, голову опустить, подбородок подтянуть к груди — выдох. На выдохе выполнять круговые движения головой поочередно вправо и влево. 

11. Руки отвести в стороны — вдох. Сесть, наклонившись вперед, пальцами рук дотянуться до стоп — выдох. Повторить 5 раз.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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