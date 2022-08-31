«Освобождение сознания» и еще 4 упражнения, тренирующие мозг

Чем лучше развит мозг человека, тем выше его потенциал, тем более эффективно он принимает решения и действует, тем грамотнее стоит отношения с окружающими людьми, объектами и явлениями мира.Но есть ли возможность развивать его? Для тренировки и развития есть специальные упражнения.

Чем лучше развит мозг человека, тем выше его потенциал, тем более эффективно он принимает решения и действует, тем грамотнее стоит отношения с окружающими людьми, объектами и явлениями мира.

Карьера, обучение, образование, личная жизнь, финансовое благополучие, самореализация – все эти и многие другие составляющие нашей жизни напрямую зависят от того, насколько хорошо развит наш мозг.

Есть ли возможность развивать его, ведь это никакая не мышца и не способность? Конечно, такая возможность существует, тем более тот факт, что ученые уже десятки лет твердят, что человек использует свой мозг, пусть и на пять процентов, но все же не максимально, неоспорим и только добавляет мотивации. И для тренировки и развития есть специальные упражнения и курсы.

Рассмотрим несколько упражнений:

Упражнение «Две минуты концентрации»;

Упражнение «Помехи»;

Упражнение «Тренинг мозга»;

Упражнение «Освобождение сознания»;

Упражнение «Пульс».

Каждое из них способно стать для вас отличным помощником в развитии мозговых и интеллектуальных способностей.

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Упражнение «Две минуты концентрации»

Развивающее упражнение, основанное на концентрации, представляющей собой важнейшее качество для интеллектуального и физического труда.

Для упражнения приготовьте часы с секундной стрелкой и положите их перед собой. Теперь расслабьтесь и подготовьтесь к фокусировке на секундной стрелке.

Когда решите, что готовы, начинайте следить за тем как она движется.

В течение двух минут старайтесь фиксировать все поступающие в сознание мысли на движении стрелки – это поможет вам «отключиться» и сосредоточиться только на себе и стрелке часов.

Если же вы невольно задумаетесь над чем-то и внимание рассеется, просто отдохните немного и начините упражнение сначала.

Изначально сохранять концентрацию может быть достаточно сложно, но по мере практики сосредотачиваться станет все легче. От двух минут через несколько дней или недель вы должны перейти к десяти. Так вы научитесь в любой нужный момент концентрироваться на том, что для вас важно.

Упражнение «Помехи»

Это упражнение научит вас не обращать внимания на внешние раздражители и самому не совершать лишних действий во время выполнения чего-либо. Кроме того, такая гимнастика для мозга служит отличной профилактикой рассеянности, перенапряжения и суетливости.

Чтобы оно дало максимальный эффект, вам следует расслабиться, принять удобное положение и обеспечить себе такие условия, чтобы ничто не отвлекало.

Итак, для выполнения задания вам потребуются часы с секундной стрелкой, телевизор (именно телевизор!) и место, где вы будете сидеть, например, кресло или стул. Положите часы перед собой, включите телевизор погромче и найдите какую-нибудь развлекательную программу. Как только подготовитесь, начинайте фокусироваться на движении стрелки часов, стремясь не воспринимать поступающую из телевизора информацию и не отвлекаясь на нее. Концентрироваться на стрелке нужно две минуты.

Наблюдая за движением стрелки, одновременно перебирайте в уме четные числа – от 2 до 10 и потом обратно, и так по кругу.

Ваша задача – равномерно распределить внимание между всеми выполняемыми задачами. Если же внимание отвлечется или вы собьетесь со счета, начните упражнение сначала.

После того как справитесь с первой частью задания, усложните его – на стрелку часов направьте только треть внимания, вторую треть – на последовательность чисел и третью – на чтение детских стишков, к примеру: «Наша Таня громко плачет – уронила в речку мячик, тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч» и т.п. Либо можете выбрать не стих, а какую—то песню и т.д. Когда и это задание будет даваться вам легко, придумайте что-нибудь еще, а потом – еще. По сути, продолжать эту тренировку мозга можно до бесконечности. Со временем вы заметите, что в своей каждодневной жизни вы можете совершать нужные действия эффективнее, а также то, что этих действий вы можете совершать несколько, причем практически одновременно и без отвлечения на нечто второстепенное.

Упражнение «Тренинг мозга»

Займите удобное положение, расслабьтесь, закройте глаза.

Теперь представьте свой мозг внутри черепа – где он находится, как выглядит, где берет начало. После этого вообразите мысленный палец или какой-то тонкий предмет, при помощи которого можно помассировать мозг и снять с него напряжение.

Используя его или мысленный палец, дотроньтесь до внешнего слоя мозга, постепенно продвигаясь дальше. Старайтесь фокусироваться на расслаблении, получаемом от действия пальца или «массажера».

Не следует торопиться – напряжение должно спадать постепенно, а высвобождающаяся энергия должна плавно продвигаться к центру мозга.

Через несколько минут вы почувствуете ощущение тепла внутри головы и, возможно, легкий звон в ушах. Этого не нужно бояться – напротив – продолжайте массаж, повторяя указанную выше последовательность действий.

Если в процессе в голове возникнут посторонние мысли, не придавайте им значения, а воспринимайте как само собой разумеющееся. После того как выполните несколько подходов, сформируйте в голове мысль, что отныне вы всегда можете воздействовать на свой мозг, его клетки и сосуды, расслаблять их и снимать напряжение.

Как только гимнастика будет окончена (обычно требуется около 10-15 минут), вы будете пребывать в состоянии расслабленности и позитива и станете чувствовать себя лучше, а ваш мозг получит больше ресурсов для активной деятельности, например, для развития мышления.

Упражнение «Освобождение сознания»

Самый эффективный способ освободить сознание – это понять, что в нем происходит в текущий момент времени.

Для выполнения упражнения вам нужно подготовить листок и ручку и написать все, что вас действительно заботит сейчас. Это могут быть планы и цели на ближайшее и далекое будущее, идеи, требующие осмысления, предстоящие покупки, дела и прочее.

Только имейте в виду, что писать нужно максимально кратко, но стремясь ничего не упускать. На этом этапе описывать детали не надо. Главное – записать как можно больше своих забот, т.к. от этого зависит результат упражнения.

По завершении первого этапа переходите ко второму – сокращайте написанные формулировки. Сведите их к минимуму, чтобы от каждого исходного словосочетания осталась буквально пара слов. Говоря проще, сокращайте до того момента, когда не будет ничего, что требует записи.

Написание такого списка позволит вам выкинуть из своей головы мусор и сумятицу, ведь, когда перечень будет готов, у вас появится возможность одним только взором охватить все свои дела и планы, которые нужно реализовать, а также все мысли, занимающие ваше сознание, а значит, и разобраться с ними.

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Также помните о том, то, выбирая то, о чем вам нужно подумать, не нужно спешить и суетиться. Записав, оцените все, что есть, по 10-балльной шкале, и начинайте выполнять дела, руководствуясь их важностью и держа в голове всю картину.

Ваша задача – поставить свое сознание в позицию настоящего времени – здесь и сейчас. По мере применения этого упражнения старайтесь с каждым разом совершенствоваться в восприятии собственных ощущений. Однако вам не нужно доводить себя до исступления – давайте себе время на разгрузку.

Добившись эффективности, вы заметите, как высвобождается энергия на более активную деятельность и работу, в том числе и над собой. Ваш мозг будет менее озабочен решением бесконечного потока задач. Такая тренировка мозга повысит вашу личную продуктивность и способность к решению проблем.

Упражнение «Пульс»

Заключительное упражнение, для выполнения которого вам понадобится карандаш и лист бумаги.

Вам нужно поставить карандаш на лист и начать медленно чертить линию, полностью сосредоточившись на точке ее начала. Старайтесь следить за собой, и всякий раз, когда внимание будет отвлекаться, фиксируйте на листке этот момент, делая завиток. Когда линия достигнет края листа, начните вести новую, но уже в другую сторону.

Выполняя упражнение, оценивайте свои линии – лучшей будет та, на которой будет меньше всего завитков.

Такой фитнес для мозга будет тренировать и вашу способность к сосредоточению, и способность к расслаблению, и к одновременной манипуляции физическими объектами (попробуйте, кстати, выполнять задание двумя руками, прикрепив листок к столу). А приятным бонусом станет общее развитие мышления.

Превосходной гимнастикой для мозга является выполнение привычных дел другой рукой (для левшей – правой, для правшей – левой), разгадывание кроссвордов и сканвордов, решение головоломок и логических задач, игра в шахматы, чтение, пополнение словарного запаса, изучение иностранных языков и, конечно же, физические нагрузки, улучшающие кровообращение и расширяющие сосуды.

Так что развивайтесь, тренируйтесь умственно и физически, занимайтесь самообразованием – и ваш мозг будет находиться в состоянии постоянного развития. Но не забывайте и отдыхать!опубликовано econet.ru

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