Держите под контролем уровень мочевой кислоты! Действенные методы лечения

В таком случае, помимо выполнения обязательных рекомендаций врача, следует обратить внимание на свой рацион. Сегодня мы расскажем о полезных продуктах, которые помогут снизить уровень мочевой кислоты в организме.

Как снизить уровень мочевой кислоты

1. Артишок

Дело в том, что артишок обладает мочегонными свойствами, что позволяет в короткие сроки очистить организм от токсинов.

Этот овощ содержит в себе большое количество полезных минералов и антиоксидантов. Чтобы артишок не потерял своих полезных свойств, следует приготовить его правильно: вари овощ в течение 20–45 минут в глубокой кастрюле с открытой крышкой.

Если лепестки легко отделяются от сердцевины овоща, значит, он уже готов к употреблению. Самой вкусной и полезной частью является сердцевина артишока. Зачастую именно ее и подают в ресторанах.

2. Лук

Лук тоже является отличным союзником в борьбе за здоровье. При длительном употреблении этот овощ способен снизить уровень мочевой кислоты в организме. Для этого необходимо взять две луковицы среднего размера, очистить их от шелухи, а затем разрезать каждую пополам.

Далее следует варить луковицы в 1,5 литрах воды до тех пор, пока они не станут мягкими. Получившийся бульон следует перелить в бутылку и добавить сок из половины лимона. Пить этот напиток необходимо в течение всего дня.

3. Тыква

Если ты любитель этого продукта, тебе несказанно повезло! Ведь тыква, как и артишок, обладает мочегонными свойствами и способствует выведению мочевой кислоты.

Тыква помогает избавиться от токсинов и других вредных веществ, которые накапливаются в организме, поэтому обязательно стоит включить этот продукт в свой рацион.

4. Сельдерей

Этот овощ помогает нормализовать естественный ph-баланс крови, что способствует избавлению организма от мочевой кислоты. Сельдерей можно употреблять как в сыром виде, так и в готовом: для этого нужно отварить овощ.

5. Морковь

Этот корнеплод, как и сельдерей, способствует образованию щелочной среды, что безусловно помогает в очищении организма от пуринов и кристаллов мочевой кислоты. Стоит не лениться и готовить по утрам морковный сок.