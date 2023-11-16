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Как определить, есть ли у вас чувствительность к глютену

Источник: steptohealth.ru 16 ноября 2023 6930
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Целиакия или, попросту, чувствительность организма к глютену, требует от нас внесения коррективов в свой рацион. Необходимо исключить продукты, содержащие клейковину (глютен), чтобы избежать различных проблем со здоровьем.

Как определить, есть ли у вас чувствительность к глютену

Целиакия — это заболевание, связанное с непереносимостью глютена. Это достаточно распространенное явление, от него страдает каждый сотый человек на планете. Хотя в некоторых случаях у людей имеются похожие симптомы и при отрицательном диагнозе.

С учетом этого специалисты в области здравоохранения стали использовать термин «чувствительность к глютену без целиакии» и, несмотря на то, что универсального анализа для ее определения не существует, многие согласятся, что как и в предыдущем случае свое состояние можно держать под контролем посредством безглютеновой диеты.

Многие люди с подобным нарушениям стремятся принять меры как можно раньше, не консультируясь предварительно с врачом. Они сами назначают себе диету и придерживаются рациона питания без глютена.

Однако лучше все-таки быть уверенными наверняка, так как подобный тип питания достаточно сложен, если говорить о долгосрочной перспективе, и желательно находиться под наблюдением врача или диетолога, чтобы рацион был сбалансированным и организму хватало питательных веществ.

Как и в случае других проблем со здоровьем, целиакия или чувствительность к глютену без целиакии, обнаружить непросто, особенно когда не знаешь обо всех симптомах. Поэтому первое наше оружие против болезней — это хорошая осведомленность и умение определять, когда сигналы нашего организма являются причиной для консультации со специалистом. 

Каковы симптомы, предупреждающие о наличии проблем с глютеном?

В 2009 году Национальный институт здравоохранения и клинического мастерства (NICE англ. аббревиатура) издал руководство под названием «Распознавание и определение болезни целиакия», разработанное группой гастроэнтерологов, диетологов и иммунологов (также в нее входили и некоторые пациенты).

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Как определить, есть ли у вас чувствительность к глютену

В нем в качестве первой меры для диагностирования возможного заболевания рекомендуется сделать анализ крови, особенно если у пациента имеется семейный анамнез или одна из следующих проблем со здоровьем:

  • Аутоиммунное заболевание щитовидной железы;
  • Герпетиформный дерматит;
  • Синдром раздраженного кишечника;
  • Диабет 1 типа.

Данный анализ также будет необходим, если у пациента имеется один или несколько из следующих симптомов:

  • Частые случаи вздутия живота и повышенное газообразование
  • Синдром раздраженного кишечника или кислотный рефлюкс
  • Запор или диарея (хронические, повторяющиеся ежедневно)
  • Регулярное чувство тошноты и рвота
  • Задержка в развитии или недостаток роста (у детей)
  • Внезапная и неожиданная потеря веса тела
  • Головные боли и мигрени
  • Боли в суставах
  • Длительная (хроническая) усталость
  • Депрессия или чувство повышенной тревоги
  • Непроходящая экзема или акне (хронические)
  • Анемия, железодефицитная или другого типа

При этом анализ крови должен быть выполнен аккредитованной организацией здравоохранения или врачом, а также подтвержден процедурой биопсии кишечника.

Любых альтернативных методов диагностики следует избегать, так как и целиакия, и чувствительность к глютену без целиакии могут повлечь за собой ряд негативных изменений в состоянии здоровья, которые необходимо соответствующим образом контролировать, полностью исключив из своего рациона продукты, содержащие клейковину (глютен).

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Как определить, есть ли у вас чувствительность к глютену

Как реагировать, если у вас имеется чувствительность к глютену?

Если после того, как вы узнали о симптомах данного заболевания, вы можете отметить, что некоторые из них появляются у вас достаточно часто (или даже стали хроническими), то лучше всего не пытаться найти им какое-либо другое объяснение и как можно скорее обратиться к врачу.

Рекомендуется попробовать придерживаться безглютеновой диеты в течение 60 дней и, так сказать, опытным путем проверить, уменьшится ли симптоматика и улучшится ли самочувствие. Если вы не в состоянии полностью исключить глютен из своего рациона, то это признак зависимости, справиться с которой поможет опытный диетолог.

Злаки, содержащие глютен:

  • Пшеница
  • Рожь
  • Ячмень
  • Овес
  • Тритикале
  • Полба (спельта)
  • Камут

Как определить, есть ли у вас чувствительность к глютену

А вот те, в которых глютена нет:

  • Киноа
  • Гречневая крупа
  • Рис
  • Сорго

При покупке продуктов питания нужно очень внимательно читать состав на упаковках, так как зачастую глютен содержится в большинстве из них в большем или меньшем количестве. 

Чаще всего это:

  • Полуфабрикаты
  • Соусы и заправки для салатов
  • Блюда с большим количеством ингредиентов
  • Сладости и хлебобулочные изделия
  • Еда быстрого приготовления.

По прошествии рекомендованного периода безглютеновой диеты будет рекомендуется еще раз проконсультироваться с врачом, чтобы обсудить с ним возможные изменения в поведении своего организма и оставшиеся/пропавшие симптомы.

И если у вас действительно целиакия или чувствительность к глютену, то, скорее всего, диета подействует просто превосходно. Ее желательно будет придерживаться и дальше, чтобы избавить себя от более серьезных проблем со здоровьем и наслаждаться высоким качеством жизни.То есть, если врачи поставили такой диагноз, от вас потребуются постоянные усилия, направленные на изменение привычек, питания и образа жизни. Глютен должен остаться в прошлом и больше никогда не появляться в вашем рационе.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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