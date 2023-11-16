Как определить, есть ли у вас чувствительность к глютену

Целиакия или, попросту, чувствительность организма к глютену, требует от нас внесения коррективов в свой рацион. Необходимо исключить продукты, содержащие клейковину (глютен), чтобы избежать различных проблем со здоровьем.

Целиакия — это заболевание, связанное с непереносимостью глютена. Это достаточно распространенное явление, от него страдает каждый сотый человек на планете. Хотя в некоторых случаях у людей имеются похожие симптомы и при отрицательном диагнозе.

С учетом этого специалисты в области здравоохранения стали использовать термин «чувствительность к глютену без целиакии» и, несмотря на то, что универсального анализа для ее определения не существует, многие согласятся, что как и в предыдущем случае свое состояние можно держать под контролем посредством безглютеновой диеты.

Многие люди с подобным нарушениям стремятся принять меры как можно раньше, не консультируясь предварительно с врачом. Они сами назначают себе диету и придерживаются рациона питания без глютена.

Однако лучше все-таки быть уверенными наверняка, так как подобный тип питания достаточно сложен, если говорить о долгосрочной перспективе, и желательно находиться под наблюдением врача или диетолога, чтобы рацион был сбалансированным и организму хватало питательных веществ.

Как и в случае других проблем со здоровьем, целиакия или чувствительность к глютену без целиакии, обнаружить непросто, особенно когда не знаешь обо всех симптомах. Поэтому первое наше оружие против болезней — это хорошая осведомленность и умение определять, когда сигналы нашего организма являются причиной для консультации со специалистом.

Каковы симптомы, предупреждающие о наличии проблем с глютеном?

В 2009 году Национальный институт здравоохранения и клинического мастерства (NICE англ. аббревиатура) издал руководство под названием «Распознавание и определение болезни целиакия», разработанное группой гастроэнтерологов, диетологов и иммунологов (также в нее входили и некоторые пациенты).

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В нем в качестве первой меры для диагностирования возможного заболевания рекомендуется сделать анализ крови, особенно если у пациента имеется семейный анамнез или одна из следующих проблем со здоровьем:

Аутоиммунное заболевание щитовидной железы;

Герпетиформный дерматит;

Синдром раздраженного кишечника;

Диабет 1 типа.

Данный анализ также будет необходим, если у пациента имеется один или несколько из следующих симптомов:

Частые случаи вздутия живота и повышенное газообразование

Синдром раздраженного кишечника или кислотный рефлюкс

Запор или диарея (хронические, повторяющиеся ежедневно)

Регулярное чувство тошноты и рвота

Задержка в развитии или недостаток роста (у детей)

Внезапная и неожиданная потеря веса тела

Головные боли и мигрени

Боли в суставах

Длительная (хроническая) усталость

Депрессия или чувство повышенной тревоги

Непроходящая экзема или акне (хронические)

Анемия, железодефицитная или другого типа

При этом анализ крови должен быть выполнен аккредитованной организацией здравоохранения или врачом, а также подтвержден процедурой биопсии кишечника.

Любых альтернативных методов диагностики следует избегать, так как и целиакия, и чувствительность к глютену без целиакии могут повлечь за собой ряд негативных изменений в состоянии здоровья, которые необходимо соответствующим образом контролировать, полностью исключив из своего рациона продукты, содержащие клейковину (глютен).

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Как реагировать, если у вас имеется чувствительность к глютену?

Если после того, как вы узнали о симптомах данного заболевания, вы можете отметить, что некоторые из них появляются у вас достаточно часто (или даже стали хроническими), то лучше всего не пытаться найти им какое-либо другое объяснение и как можно скорее обратиться к врачу.

Рекомендуется попробовать придерживаться безглютеновой диеты в течение 60 дней и, так сказать, опытным путем проверить, уменьшится ли симптоматика и улучшится ли самочувствие. Если вы не в состоянии полностью исключить глютен из своего рациона, то это признак зависимости, справиться с которой поможет опытный диетолог.

Злаки, содержащие глютен:

Пшеница

Рожь

Ячмень

Овес

Тритикале

Полба (спельта)

Камут

А вот те, в которых глютена нет:

Киноа

Гречневая крупа

Рис

Сорго

При покупке продуктов питания нужно очень внимательно читать состав на упаковках, так как зачастую глютен содержится в большинстве из них в большем или меньшем количестве.

Чаще всего это:

Полуфабрикаты

Соусы и заправки для салатов

Блюда с большим количеством ингредиентов

Сладости и хлебобулочные изделия

Еда быстрого приготовления.

По прошествии рекомендованного периода безглютеновой диеты будет рекомендуется еще раз проконсультироваться с врачом, чтобы обсудить с ним возможные изменения в поведении своего организма и оставшиеся/пропавшие симптомы.

И если у вас действительно целиакия или чувствительность к глютену, то, скорее всего, диета подействует просто превосходно. Ее желательно будет придерживаться и дальше, чтобы избавить себя от более серьезных проблем со здоровьем и наслаждаться высоким качеством жизни.То есть, если врачи поставили такой диагноз, от вас потребуются постоянные усилия, направленные на изменение привычек, питания и образа жизни. Глютен должен остаться в прошлом и больше никогда не появляться в вашем рационе.опубликовано econet

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