Эти 2 простые продукта эффективны при артрите, цистите и не только

Ежедневный прием этих дух продуктов укрепляет защитные функции организма и защищает от бактерий и вирусов, усиливает способность лейкоцитов сражаться с бактериальными и вирусными заболеваниями.

1. Болезни сердца.

Ежедневно ешьте на завтрак хлеб, намазанный вместо джема пастой из меда и пудры корицы. Это снижает уровень холестерина и спасает от инфаркта. Даже те, кто его перенес, могут избежать повторного.

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2. Повышенная утомляемость и слабость.

Ежедневный прием 1/2 ст. ложки меда с добавлением корицы в стакане воды, после с утра натощак и после полудня, примерно в 15:00, повышает жизненные функции организма.

3. Артрит.

Ежедневно, утром и вечером, принимать 1 чашку теплой воды с 2 ч. ложками меда и 1/2 ч. ложки корицы. Регулярный прием излечивает даже хронический артрит.

4. Холестерин.

2 ст. ложки меда и 3 ч. ложки корицы, смешанные с 2 стаканами теплой воды, уменьшают уровень холестерина в крови на 10% в течение 2-х часов. Как и для страдающих артритом, прием смеси 3 раза в день приводит в норму холестерин даже у хронических больных. Люди, ежедневно принимающие с пищей мед в чистом виде, также меньше жалуются на холестерин.

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5. Иммунитет.

Ежедневный прием меда и корицы укрепляет защитные функции организма и защищает от бактерий и вирусов, усиливает способность лейкоцитов сражаться с бактериальными и вирусными заболеваниями.

6. Цистит.

Принимать 2 ст. ложки корицы и 1 ч. ложку меда, размешанные в стакане слегка теплой воды. Это уничтожает инфекции мочевого пузыря.

7. Выпадение волос.

Смазывать корни волос пастой из смеси разогретого оливкового масла, 1 ст. ложки меда, 1 ч. ложки корицы перед мытьем головы на 15 мин. Затем промыть волосы слегка теплой водой. Даже 5 мин. достаточно, чтобы был заметен эффект.

8. Грибок кожи и ногтей.

Смесь меда и корицы (в равных количествах), нанесенная на пораженные части кожи и ногтей излечивает грибок и другие виды кожных инфекций.

9. Угревые высыпания.

Паста из 3 ст. ложки меда и 1 ч. ложки корицы. Смазывать прыщики перед сном и смывать следующим утром теплой водой. За 2 недели прыщики исчезнут полностью.

10. Чувство тяжести в желудке.

1/2 ч. ложки пудры корицы, посыпанной на 2 ст. ложки меда, принимаемая перед едой, снижает кислотность и помогает переваривать самую тяжелую пищу.

11. Метеоризм.

Мед с корицей уменьшает вздутие желудка.

12. Свежее дыхание.

Жители Южной Америки первым делом с утра полощут горло горячим раствором меда с корицей, чтобы сохранить приятный запах во рту на целый день.

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13. Простуда и грипп.

Принимать 1 ст. локу теплого меда с 1/4 ч. ложки корицы 3 раза в день. Излечивает кашель, простуду и очищает носовые ходы.

14. Боли при остеохондрозе, ушибы.

1 ч. ложку корицы тщательно размешать с 1 ст. ложкой меда. Нанести легкими массажными движениями на болезненное место, укрыть как компресс. Снимать при сильном жжении.

15. Долголетие.

1 ст. ложка корицы, заваренная в 3-х стаканах воды и охлажденная с 4 ст. ложками меда. Пить 1/4 чашки 3-4 раза в день. Сохраняет кожу свежей и мягкой и задерживает старение.опубликовано econet

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