Как приготовить натуральный омолаживающий крем: 3 СУПЕР рецепта

В домашней косметике, в особенности кремах омолаживающей серии, существует множество преимуществ.

Крем от морщин своими руками приготовить очень просто. В этом вы можете убедиться на собственном опыте. В домашней косметике, в особенности кремах омолаживающей серии, существует множество преимуществ в сравнении с покупными магазинными вариантами.

Нередко женщины после 30 покупают не один набор средств от морщин, желая подобрать самое эффективное средство. Однако, разочаровавшись во всех вариантах, пользуются только уходовой и декоративной косметикой. Мало кто из них вспоминает о старых действенных рецептах наших бабушек и их интерпретациях на новый лад. А ведь раньше женщины сохраняли молодость лишь с помощью натуральных продуктов, что было не менее эффективно, нежели современные омолаживающие процедуры.

Существует множество натуральных рецептов приготовления кремов от морщин своими руками. Для некоторых требуются особые навыки кремоварения, для других – только желание и минимум ингредиентов. Как приготовить простые, но действенные продукты, которые помогут разгладить морщины и обеспечить уход за кожей, читайте в этой статье.

Простой натуральный крем от морщин

Это средство готовится очень просто, и так же легко применяется. Один важный нюанс, который необходимо соблюдать обязательно, – это регулярное использование. Если применять его нерегулярно, то особого эффекта вы не дождетесь.

Ингредиенты:

Натуральный мед — 1 ст. ложка;

Вазелин – 1 ч. ложка;

Масло касторовое – 1 ст. ложка;

Йод – пару капель.

Все компоненты необходимо смешивать в чистой емкости, в которой в дальнейшем вы будете использовать крем. Желательно чтобы емкость была стеклянной или фарфоровой.

Готовить это средство просто. Для этого капаем йод на дно баночки, добавляем остальные компоненты и тщательно размешиваем. Хранить этот крем от морщин рекомендуем в холодильнике не более 1 месяца. Поэтому на баночке нужно прицепить ярлычок, на котором будет обозначена дата изготовления.

Наносить данное средство необходимо 2 раза в неделю, каждый раз оставляя средство на пару часов, после — смыть теплой водой. Он отлично подтягивает кожный покров, возвращает ему эластичность и разглаживает морщины.

Восковой крем от морщин

Это эффективное средство от морщин, которое использует не одно поколение. Приготовить его дома очень просто и для этого понадобится минимум ингредиентов.

Ингредиенты:

Пчелиный воск – кусочек с размером со спичечный коробок;

Оливковое масло – 1 ст.; ½ желтка.

Емкость для приготовления рекомендуется взять побольше, поскольку на одном из этапов смесь увеличится в несколько раз. Вливаем в кастрюльку оливковое масло, ставим на медленный огонь и слегка разогреваем. Кидаем в теплое масло воск и помешиваем до полного его растворения.

Когда смесь полностью растает, но не закипит, нужно ввести половину растертого желтка. Не пугайтесь — на этом этапе смесь начнет пениться и увеличится в объеме. Постоянно помешивая смесь, ее нужно довести до кипения. Снимаем с огня и остужаем. Консистенция готового средства должна быть кремообразной.

Хранить рекомендуется в стеклянной баночке в холодильнике. Наносить пару раз в неделю, оставляя на коже на час. Домашний восковый крем отлично разглаживает морщины, увлажняет кожу и очищает ее от прыщиков.

Ночной натуральный крем от морщин

Ингредиенты:

ЭМ (эфирное масло) ладана – ½ ч. ложки;

ЭМ лимона – ¼ ч. ложки;

Горсть цветков календулы;

Миндальное масло – 40 мл;

Масло календулы – 20 мл;

Пчелиный воск – 20 г;

Лимонный сок – 10 мл.

Из цвета календулы необходимо сделать настой, который будет составлять жидкую основу ночного крема от морщин. Для этого цветки заливаем примерно 300 мл кипятка и оставляем остывать.

После того, как настой полностью остынет, его процеживают. Оставшийся настой хранят в холодном месте. Для приготовления средства от морщин рекомендуется использовать кастрюлю, которую ставят на медленный огонь. В эту емкость добавляют пчелиный воск, масла миндаля и календулы.

Смесь доводят до полного растворения воска, постоянно помешивая. После чего постепенно добавляют 2 ст. ложки травяного настоя и сок лимона. Все это время рекомендуется помешивать деревянной ложкой. Снимите кастрюлю с огня, но не прекращайте помешивать, пока масса не достигнет температуры тела. Добавьте на этом этапе эфирные масла и тщательно перемешайте.

Дождитесь полного охлаждения массы и распределите массу в подготовленные баночки. Чтобы средство надолго сохранило свои свойства и запах эфирных масел, необходимо хранить его в темном месте. Наносите средство как минимум за час до сна, на чистую, вымытую кожу. Используйте его согласно правилам нанесения ночных средств на область лица и шеи. Регулярное применение позволит добиться отличных результатов и сохранить молодость лица надолго.

Заключение

Крем от морщин своими руками приготовить очень просто. Для этого не нужно варить чудо-действенное зелье или смешивать химические элементы. Используйте натуральные компоненты, продукты питания и дары природы, чтобы в домашних условиях создать крем, который поможет сохранить молодость и здоровье кожи.

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