Как сделать волосы идеально гладкими: 7 натуральных рецептов

Если у вас пушатся волосы, вы можете воспользоваться одним из этих рецептов

Страдать проблемой пушистости волос может любая девушка. В таких ситуациях требуется индивидуальный уход за прической.

Специалисты рекомендуют:

Использовать деревянные расчески.

Сушить волосы естественным путем.

Не тереть мокрые пряди полотенцем, а лишь промокнуть их.

Расчесываться только после полного высыхания головы.

Поможет в таких случаях лимонная маска. Она сделает пряди более гладкими, послушными и блестящими.

Делать её очень просто, нужно лишь взять 50 мл воды и целый лимон.

Из фрукта отжать сок, процедить и добавить воды.

Использовать тоже легко: после мытья головы с шампунем, это средство наносится равномерно по длине прядей.

Смывать не нужно.

Сглаживающая маска с медом

Сделает вашу шевелюру шелковой после первого применения.

Для неё потребуется только мёд и никаких других ингредиентов.

На ночь, после мытья, на всю длину волос наносится мёд, голова покрывается шапочкой из полиэтилена и утепляется шарфом.

Держать это обертывание не менее 8-ми часов, лучше всю ночь.

С утра мёд тщательно смывается большим количеством воды.

Маска со сливками

Возьмите две ложки сливок, ложку миндального масла, две ложки лимонного сока и три капли ароматического масла лимона.

Смешайте компоненты друг с другом.

Пропитайте полученным составом поврежденные пряди и оставьте на полчаса.

Желательно утеплить голову полотенцем или платком.

По истечению указанного времени помойте голову с шампунем.

Чтобы сделать прическу послушной, воспользуйтесь этим рецептом:

Две ложки жирных сливок разбавляем ложкой масла оливы и ложкой сока лимона.

Перед нанесением аккуратно прочешите локоны щеткой и распределите маску по волосам.

Сверху наложите пленку и оберните голову теплым шарфом или полотенцем.

Не раньше, чем через 20-30 минут можно смывать.

Если держать состав на голове более 3-х часов, то при смывке можно не использовать шампунь.

Повторять эту процедуру регулярно 1-2 раза в неделю на протяжении месяца.

Касторовая маска против перхоти

Берите по чайной ложке глицерин и столовый уксус (6%), смешайте с двумя ложками касторки, добавьте яичный желток.

Данную смесь необходимо втирать в корни, массируя кожу 3-5 минут.

Через 2 часа можно смывать.

От поредения и выпадения:

Возьмите спирт и касторку в частях 1:1, смешайте и вотрите в кожу головы.

Оставлять лучше на всю ночь, так эффект будет заметнее.

Если сделать это невозможно, то смывать можно через 2 часа.

Густоту шевелюры обеспечит рецепт:

По столовой ложке касторки, сока алоэ и лука смешиваются вместе.

Масса втирается в корни, держать её от 2-х часов.

Сок алоэ получают так:

Листья растения обрезаются, измельчаются, с них удаляются шипы.

Влагу отжимают через марлю.

Луковый сок добывается через измельчение овоща и процеживание кашицы через бинт или марлю.

Любое народное средство для волос с содержанием лука повлечет за собой неприятный запах от головы. Уменьшить его интенсивность можно ополаскиванием прядей водой с лимонным соком.

Маска для утяжеления волос

Обладательницы пушистых волос испытывают массу неудобств. Поэтому рекомендуем применять народные рецепты масок для утяжеления прядей. Они позволяет выпрямлять локоны, делать их гладкими и сияющими. Благодаря полезным веществам, входящим в состав средств, можно добиться значительных результатов от использования.

Ржаной хлеб заливается теплой водой и оставляется на два часа.

Затем вода отжимается, к мякишу добавляется яичный желток.

Для жирного типа волос можно добавить 5 капель сока лимона.

Если у вас сухой тип, то подойдет ложка оливкового масла, для нормального типа – жидкие витамины А и Е, которые продаются во многих аптеках.

Готовую смесь распределяем по коже головы, сверху покрываем пленкой и заворачиваем полотенцем для создания тепла.

Смывается состав через полчаса теплой водой.

Регулярность применения – один раз в неделю.

После мытья сушить феном не следует.

Благодаря курсу таких масок локоны утяжеляться и «пушистость» полностью исчезнет.опубликовано econet

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