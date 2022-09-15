НЕЗАМЕНИМЫЕ аминокислоты: влияние на организм человека

Аминокислоты представляют собой структурные химические единицы, потребляемые из пищи, преобразующие белки в белки, усваиваемые организмом для его жизнедеятельности. Любой живой организм состоит из белков. Разнообразные формы белков принимают участие во всех процессах, происходящих в живых организмах.
Аминокислоты представляют собой структурные химические единицы, потребляемые из пищи, преобразующие белки в белки, усваиваемые организмом для его жизнедеятельности.
Любой живой организм состоит из белков. Разнообразные формы белков принимают участие во всех процессах, происходящих в живых организмах. В теле человека из белков формируются мышцы, связки, сухожилия, все органы и железы, волосы и ногти. Белки входят в состав жидкостей и костей. Ферменты и гормоны, катализирующие и регулирующие все процессы в организме, также являются белками.
Дефицит белков в организме может привести к различным нарушениям, как водный баланс, поддержание и обновление мышечных и других тканей, работу всех органов.
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Каждый белок в организме уникален и существует для специальных целей. Белки не являются взаимозаменяемыми. Они синтезируются в организме из аминокислот, которые образуются в результате расщепления белков, находящихся в пищевых продуктах. Таким образом, именно аминокислоты, а не только сами белки, являются наиболее ценными элементами питания.
НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ
Незаменимые аминокислоты — необходимые аминокислоты, которые не могут быть синтезированы в том или ином организме, в частности, в организме человека. Поэтому их поступления в организм с пищей необходимо.
Некоторые незаменимые аминокислоты напрямую обладают конкретными функциями для поддержания и развития процессов в человеческом организме, другие являются инструментом для трансформации белков из пищи в белки, используемые организмом.
Незаменимые аминокислоты жизненно-необходимы для существования человека, но они не могут вырабатываться человеческим организмом и должны поставляться извне.
ЛЕЙЦИН — необходим для поддержания и образования мышечных тканей организма, поддерживает синтез протеинов в мышцах и печени, снижает расщепление мышечных тканей, поддерживает процессы заживления.
ИЗОЛЕЙЦИН — незаменимая аминокислота, которая не синтезируется организмом и должна вводиться извне. Изолейцин является строительным кирпичиком в образовании протеинов, а также способствует созданию необходимой энергией в мышечных клетках, играет важнейшую роль в восстановлении организма, после фаз сильного физического напряжения или длительных периодов недостаточного питания (голод, пост и так далее) для восстановления мышечных клеток и тканей организма.
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ВАЛИН — один из главных компонентов в росте и синтезе тканей тела. Вместе с лейцином и изолейцином служит источником энергии в мышечных клетках, а также препятствует снижению уровня серотонина. Лабораторные опыты показали, что валин повышает мышечную координацию и понижает чувствительность организма к боли, холоду и жаре.
Используется для лечения болезненных пристрастий и вызванной ими аминокислотной недостаточности, наркомании, депрессии (несильное стимулирующее соединение); множественного склероза, так как защищает миелиновую оболочку, окружающую нервные волокна в головном и спинном мозге. Также необходим для поддержания нормального обмена азота в организме.
ЛИЗИН — незаменимая аминокислота, входящая в состав практически любых белков, необходим для роста, восстановления тканей, производства антител, гормонов, ферментов, альбуминов. Эта аминокислота оказывает противовирусное действие, особенно в отношении вирусов, вызывающих герпес и острые респираторные инфекции.
Лизин поддерживает уровень энергии и сохраняет здоровым сердце, благодаря карнитину, которые в организме из него образуется. Лизин участвует в формировании коллагена и восстановлении тканей. Его применяют в восстановительный период после операций и спортивных травм. Лизин улучшает усвоения кальция из крови и транспортирует его в костную ткань. Поэтому он является неотъемлемой частью лечения и профилактики остеопороза.
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Источник: https://econet.kz/
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