Победить простуду! Лечебный суп и еще несколько полезных рекомендаций

Грипп, фарингит, бронхит, ринит. Как облегчить симптомы и помочь выздороветь быстрее?..
Грипп, фарингит, бронхит, ринит. Как облегчить симптомы и помочь выздороветь быстрее?
Мы рассмотрим сегодня самые эффективные методы комплиментарной медицины для профилактики и лечения простудных заболеваний. Начнем с профилактики, ведь, как известно, это самое оптимальное лечение!
Хочу обратить ваше внимание на важность регулярного приема в этот период витамина С и пробиотика. Из всего арсенала альтернативных средств, самое простое это использовать определенные продукты питания. Ведь все равно в холодное время года рекомендуется кушать суп каждый день, так пусть он станет не просто вкусной едой, а способом повышения иммунитета.
Вот простой и действенный рецепт
Суп лечебный для повышения иммунитета
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Крупно нарезанные овощи, луковую смесь, крупу сложить в кастрюлю и отварить.
Добавить специи по вкусу. Не добавлять суповую заправку. Только специи в чистом виде.
Такой суп восстанавливает силы и укрепляет организм. Овощи, корни, грибы и водоросли пополняют запасы необходимых витаминов и минералов.
Использование трав для профилактики простуды
Травы это мощное средство в арсенале альтернативной медицины. Поэтому лучше применять их по назначению специалиста – фитотерапевта или натуропата.
Большинство трав используется в острой стадии болезни, но некоторые, с достаточно мягким действием, можно применять профилактически.
Осторожно: фитотерапия противопоказана детям до 2- х лет.
Общие правила фитотерапии:
Дозировки примерно одинаковые.
Принимать настой детям по 1-2 столовые ложки 3-4 раза в день.
Взрослым - по 0,5 стакана 2-3 раза в день.
В качестве подсластителя можно использовать мед или кленовый сироп.
Для повышения защитных сил организма можно использовать корень Астрагала Пленчатого (Astragalus Memranaceus). Корень продается в сушеном виде в магазинах натуральных продуктов. Он хороший тоник для всего организма, обладает антибактериальной и противовирусной активностью. Его можно применять длительное время.
Корень добавляют в супы и другие блюда в начале варки.
Можно использовать также спиртовые настойки. Они бывают разной концентрации. Поэтому принимая их, следуйте инструкции производителя. Детям желательно добавить спиртовую настойку в небольшое количество кипятка и остудить. Это нейтрализует алкоголь.
Хотя Эхинацея (Echinacea) не применяется профилактически, в такой низкой дозировке в сочетании с остальными ингредиентами этого проверенного народного рецепта она будет очень полезна.
Поскольку в этом рецепте есть мед его можно рекомендовать только детям старше 2- х лет.
Противопоказанием является аллергия на мед.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Все перемешать и в закрытой посуде хранить в холодильнике.
Сначала смесь будет белой, а затем потемнеет.
Перед употреблением взболтать или перемешать. На вкус вполне съедобно!
Для профилактики
Заболевания дыхательных путей
Очень часто длительные и тяжелые простуды начинаются с насморка. И если его удается быстро вылечить, то болезнь можно остановить.
Часто насморк переходит в бронхит (воспаление слизистой оболочки бронхов).
Бронхит проявляется резким повышением температуры, слабостью, сухим кашлем, который через несколько дней становится влажным и начинает отделяться мокрота. Обычно бронхит длится 7-10 дней, но при слабом иммунитете может принять затяжной характер.
Для смягчения симптомов бронхита используются Липовый цвет (Tilia) и Алтей лекарственный (Althaea). Они обладают отхаркивающим и противовоспалительным действием, тонизируют дыхательную систему. Запаривать и принимать их можно согласно общим правилам фитотерапии.
Для облегчения кашля хорошо натирать грудную клетку мазью собственного приготовления из масла кунжута и сока имбиря. Для этого измельчают свежий корень имбиря на мелкой терке и выжимают сок.
1 чайная ложка сока на 1 столовую ложку кунжутного масла.
Получается прекрасная согревающая смесь. Растирать 2-3 раза в день.
Заболевания горла - ангина (тонзиллит), ларингит и фарингит
Острое воспаление горла - серьезная проблема. И даже если оно не вызывается стафилококковой или стрептококковой инфекцией, доставляет массу страданий.
При наличии инфекции, антибиотики являются необходимой мерой для того, чтобы избежать серьезных осложнений. Но облегчить состояние даже в этом случае можно с помощью натуральных средств. При заболеваниях горла, это, прежде всего полоскания. Рекомендуется полоскать горло каждые 1-2 часа.
Несколько вариантов растворов для полосканий:
Настой Шалфея ( Salvia )
Раствор яблочного уксуса
Он готовится из одной чайной ложки яблочного уксуса и стакана воды.
Глотание такого раствора вполне допустимо и даже полезно. Так как при этом омывается задняя стенка горла. Если ребенку не нравится вкус, можно добавить немного рисового или обычного меда.
Эфирное масло лаванды
Эфирные масла не растворяются в воде, поэтому надо капнуть 2-3 капли масла лаванды на 1/2 чайной ложки соли и растворить ее в стакане теплой воды.
Отвар красной свеклы
Свеклу средних размеров помыть, залить водой и варить до мягкости под крышкой. Получившийся отвар охладить и полоскать им горло.
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Самое эффективное и натуральное средство от респираторных заболеваний
Снять боль в горле помогут специальные таблетки цинка для рассасывания.
Для скорейшего выздоровления можно применять травы с антибактериальным и антивирусным действием. Естественный путь к здоровью безопасен и эффективен. опубликовано econet
Автор: Юлия Резникова
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Источник: https://econet.kz/
Рецепты хорошие, сама себе похожий супчик варю, когда простываю, но дети такое вообще не едят. Им максимум мед с орешками нравится, и то его много нельзя, аллергены сплошные. Я своим морсы всякие варю, витамишек иммуно+ даю – эти жевательные мишки у нас вообще постоянно в обиходе. Такая весна холодная была, да и ковид нет-нет да появляется – витамин С, цинк и облепиха в такой прикольной форме выручаютОтветить
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