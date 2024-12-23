Это натуральное средство регулирует обмен веществ, очищает раны и стабилизирует кровяное давление

Каждая уважающая себя женщина держит в собственном арсенале какой–либо чудо-рецепт действенного и, главное, уже проверенного средства для результативной коррекции и поддержки собственной фигуры в норме.

Каждая уважающая себя женщина держит в собственном арсенале какой–либо чудо-рецепт действенного и, главное, уже проверенного средства для результативной коррекции и поддержки собственной фигуры в норме. Индийские красавицы успешно используют для этого куркуму, причем вот уже 3000 лет.

Куркума — близкая родственница имбиря для похудения. Ее даже иногда называют «желтым имбирем». Это пряная специя и лечебное растение, обладающее многими полезными свойствами.

Вообще куркуму считают женской специей: она очень широко применяется в косметологии, в частности, в лечении кожи.

Уникальный полифенол куркумин, входящий в состав этого корнеплода, предотвращает рост жировых тканей, поэтому желтый имбирь успешно применяется в лечении ожирения. Эта пряность относится к разряду растений, нормализующих обмен веществ.

Регулярное употребление куркумы в пищу способствует более эффективному расходу калорий, выведению лишней жидкости из организма, понижению уровня холестерина, улучшению кровообращения и, таким образом, помогает снизить вес. Кроме того, исследователи убеждают, что куркумин отлично усваивается нашим организмом.

Как поясняют врачи, увеличение массы тела происходит из-за роста и расширения жировой ткани. Жировая ткань же в свою очередь расширяется только когда формируются новые кровеносные сосуды — этот процесс называется ангиогенез (развитие кровеносных сосудов).

Куркумин же пресекает развитие кровеносных сосудов в жировой ткани и тем самым предотвращает накопления жира в организме.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КУРКУМЫ

В химический состав куркумы входит ароматное эфирное масло, в составе которого также есть цингиберен, борнеол и другие терпеноиды, а также куркуминам и двудесметоксикуркуминам. В куркуме содержится кальций, железо, фосфор и йод. Витамины: С, В К В2, ВЗ.

Наиболее известные природные активаторы системы Nrf2 — куркумин, кверцетин, ресвератрол и сульфорафан. Транскрипционный фактор nrf2 - универсальный регулировщик долголетия. NRF2 активируется при воздействии на клетку окислительного стресса и индуцирует экспрессию многих групп ферментов типа глютатионредуктазы, которые снимают окислительный стресс, защищая клетку от нарушений, вызванных стрессом.

Активация Nrf2 в условиях окислительного стресса приводит к усилению работы ферментативных систем, благодаря которым чужеродные соединения с высокой и неспецифической химической активностью эффективно обезвреживается и выводятся из клетки, а поврежденные их действием молекулы – репарируются или заменяются новым.

Поэтому куркумин работают на клеточном уровне, заставляя клетки естественным образом увеличить производство защитных антиоксидантных ферментов, таких как супероксиддисмутазы (СОД), каталазы и глутатион-синтазы.

ПРИМЕНЕНИЕ КУРКУМЫ В КУЛИНАРИИ

Куркума имеет слабый пряный, едва уловимый аромат и слабожгучий, немного грубоватый вкус.

Жители Индии готовят с куркумой самые разные блюда – овощные, мясные, рыбные, из риса. Куркума – одна из самых распространенных в Индии специй и одновременно целебных аюрведических растений.Используется высушенное корневище куркумы, перемолотое в порошок.

Куркума сочетает в себе горький, вяжущий и острый вкус с преобладанием горького.

Чаще всего в продаже ее можно встретить в порошке яркого золотисто-желтого цвета, по консистенции похожем на тончайшую пудру Значительно реже удается купить ее в виде свежего или сушеного корня.

В пищевой промышленности и домашней кулинарии используется в основном три разновидности куркумы: длинная, ароматная и куркума цедоари (или цитварный корень).

Куркума ароматная применяется в основном в кондитерской промышленности, а цедоари - в производстве ликеров. Самой распространенной и универсальной является куркума длинная.

Куркума - неотъемлемый компонент всех знаменитых пряных смесей, особенно индийской "карри". В восточной кухне ее используют в качестве приправы к огромному количеству блюд: бульонам и супам из домашней птицы, жареному мясу и рыбе, омлетам, яйцам вкрутую, овощным салатам, сладостям. Она служит хорошей приправой к различным соусам и столовой горчице.

Замечательно сочетается куркума с блюдами из бобовых, особенно из фасоли и чечевицы. В азиатских странах куркуму добавляют в воду перед отвариванием, в масло для жарения, в муку, в которой обваливают рыбу или другие продукты.

ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА КУРКУМЫ

Куркума является мощным природным антибиотиком, очищает раны и регулирует работу кишечника.

Казалось бы, аптеки полны антибиотиками, но, в отличие от синтетических препаратов, пряность-лекарство не ухудшает состояние желудочно-кишечного тракта и не разрушает печень. Напротив, при употреблении куркумы повышается активность кишечной флоры и улучшается пищеварение. Благодаря этому куркума служит хорошим антибактериальным средством для ослабленных и хронических больных. Она не только очищает кровь, но и согревает ее, стимулирует образование новых клеток крови.

Благодаря бактерицидным свойствам куркума делает пищу более стойкой при длительном хранении.

Исторически куркума употреблялась в индийской народной медицине, как средство от несварения желудка, стимулятор продукции желчи и как средство, улучшающее работу печени.

Болезни горла Прекрасные антисептические, заживляющие и анельгизируюшие свойства куркумы позволяют снять боль в горле и удалить слизь, продезинфицировать воспаленную слизистую оболочку. Орально принимаемый куркумин проявляет такую же эффективность, как и кортизон или фенилбутазон, при остром воспалении и наполовину слабее, чем эти лекарства, при хроническом воспалении, но без побочных проявлений.

Куркума влияет не на кровеносные сосуды, а на выработку простагландинов. Подавляя биосинтез простагландинов, куркума уменьшает воспаление.

Для лечения тонзилитов, фарингитов на 0,5 стакана воды комнатной температуры берут по щепотке куркумы и соли. Полощут горло 4-6 раз в день, в том числе обязательно на ночь и после сна.

Также при фарингите: 1 чайную ложку меда смешать с 1/2 чайной ложки куркумы. Держать во рту 3-4 раза в день по несколько минут.

При респираторных, простудных заболеваниях, а также для очищения крови куркуму применяют так: 0,5 чайной ложки куркумы заварить 0,5 стакана кипятка, добавить чайную ложку меда, настоять под крышкой 5 минут. Пить 2-3 раза в день.

Результаты одного из экспериментов говорят о том, что после приема куркумина наблюдалось:

58% снижения общих болевых ощущений и скованности мышц

16% снижение уровня C-реактивного белка, маркера воспаления

63% сокращения использования безрецептурных лекарственных препаратов, такие как ибупрофен

300 % улучшения эмоционального здоровья

УПОТРЕБЛЕНИЕ КУРКУМЫ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

Также куркума снижает влечение к сладкому и жирному, что и делает ее отличным средством для похудения.

В подтверждение эффективности куркумы для похудения неоднократно проводились различные исследования.

Так, американские ученые провели эксперимент на мышах и изучали мышей, потреблявщих корм с высоким содержанием жиров, в течение 12 недель. Одна группа исследуемых мышей получала высококалорийный корм, приправленный куркумином в пропорции 500 мг вещества на 1 кг корма, другая группа не получала куркумина.

Мыши из обеих групп потребляли одинаковое количество пищи, что указывает на отсутствие влияния данного вещества на аппетит. Однако мыши, употреблявшие в пищу куркумин, набрали гораздо меньше веса по сравнению с мышами, не получавшими его. Куркумин оказал влияние на общее снижение веса у мышей, получавших это вещество с пищей.

Также они зафиксировали снижение уровней холестерина в крови и жира в печени у данной группы мышей. Употребление в пищу куркумина привело к подавлению микрососудистой плотности в жировой ткани, вследствие чего наблюдалось уменьшение роста кровеносных сосудов и, соответственно, сокращение жира. В результате исследования было подтверждено, что увеличение жировой ткани происходит под влиянием процессов ангиогенеза и накопления липидов в жировых клетках.

Авторы исследования указывают на аналогичные результаты, полученные при исследовании воздействия куркумина на клеточные культуры, которые были опубликованы в Журнале Питания (Journal of Nutrition) за май 2009. Кроме того, было выявлено, что куркумин блокирует действие двух генов, влияющих на прогрессирование ангиогенеза как в животных, так и в клеточных моделях.

Эксперименты с людьми также увенчались успехом. Диетологи наблюдали за 2 группами людей, которые потребляли одинаковое количество пищи. Одна группа употребляла в пищу 500 мг куркумы на 1 кг веса. По окончании наблюдений выяснилось, что эта группа похудела быстрее.

Куркума способствует эластичности связок, регулирует обмен веществ, корректируя как избыточность, так и недостаточность метаболических процессов, и способствует усвоению белка.

Наружно ее рекомендуют применять вместе с медом для лечения растяжений связок, ушибов и при зуде. Она является тонизирующим средством для кожи в виде молочного отвара.

КУРКУМА ОЗДОРОВИТ СЕРДЦЕ

Французские генетики изучили воздействие куркумы на сердечно-сосудистую систему на генетическом уровне и доказали, что она не просто стимулирует омоложение организма, благодаря антиоксидантам, но и позволяет избежать проблем с склеротическими бляшками на стенках сосудов.

В рамках исследования изучалось воздействие на гены как гесперидина, так и куркумина – природных растительных антиоксидантов. Регулярное, на протяжении не менее 4-х месяцев, употребление куркумы грызунами привело к 26%-му уменьшению жировых отложений, в том числе, и на стенках сосудов.

КУРКУМА НОРМАЛИЗИРУЕТ ДАВЛЕНИЕ

Что же касается людей, то куркума позволяла стимулировать гены, ответственные за иммунную систему человека, производство лейкоцитов, а также за стабилизацию давления. Природные компоненты куркумы стимулировали деятельность более чем 1.820 генов, действие которых на сегодняшний день генетики склонны считать полезным для человека.

Вещества, содержащиеся в куркуме, защищают сосуды от атеросклероза. Они как минимум в 2 раза снижают риск этого заболевания. Куркума помогает приостановить его развитие.

Куркумин снижает уровень вредного холестерина (липопротеидов низкой плотности) в крови и нормализует состав крови.

Куркума не только очищает и улучшает циркуляцию крови, но и стимулирует образование эритроцитов, а также уменьшает агрегацию тромбоцитов.

КУРКУМИН СНИЖАЕТ НАГРУЗКУ НА МОЗГ

Результаты одного из экспериментов показали, что куркумин нейтрализует действие одного из самых разрушительных свободных радикалов, известного как пероксинитрит. Происходит это путем повышения уровня антиоксидантной защиты головного мозга и уменьшения воспалительных реакций. Данный процесс способствует формированию соответствующего электрического импульса от нейронов, в результате чего улучшаются как когнитивные функции, так и формирование краткосрочных воспоминаний.

КУРКУМА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

Также помогает куркума при сахарном диабете, не только снижая уровень сахара в крови, но и эффективно помогая бороться с ожирением.

Куркума при сахарном диабете способна нормализировать давление, а также эффективно защищает от атеросклероза сосуды, снижая риск возникновения данного заболевания, и даже помогает приостановить развитие атеросклероза сосудов.

Полезно принимать куркуму при и после простудных заболеваний, хронических болезнях, поскольку она способствует очищению крови и стимуляции иммунной системы человека.

Помимо всего, куркума является достаточно сильным антибиотиком, однако в отличие от химических препаратов, при ее приеме не обнаруживается губительное воздействие на микрофлору желудочно-кишечного тракта. Наоборот она благоприятно воздействует при лечении желудочно-кишечных заболеваний, повышает активность микрофлоры кишечника, тем самым улучшая пищеварение. Данная пряность эффективно выводит токсины из печени.

Эфирное масло способно активировать выработку желчи, что помогает бороться с холециститом.

Употребление куркумы благодаря данным свойствам помогает в борьбе с ожирением, которым страдает большое количество больных сахарным диабетом. При этом снижается желание употребления жирных и сладких блюд. Регулируя обмен веществ, она корректирует не только избыточность, но и недостаточность метаболических процессов, помогает в освоении белка.

Благодаря всем своим лечебным свойствам куркума при сахарном диабете не только снижает сахар в крови, но и способствует общему оздоровлению организма.

Также постоянное употребление данной специи позволяет избежать возникновения сахарного диабета.

КУРКУМИН ОБЛЕГЧАЕТ ПИЩЕВАРЕНИЕ КАК ИММУНОМОДУЛЯТОР.

Постоянное употребление куркумина уменьшает концентрацию холестерина в крови, предотвращает окисление липидов крови, подавляет агрегацию тромбоцитов и их адгезию на сосудистой стенке.

Лабораторные исследования на животных показали значительную противораковую активность и иммуномоделирующую активность куркумина. Так же лабораторные исследования на животных показали, что куркумин может предотвратить развитие катаракты.

Куркумин приносит облегчение воспалённым тканям, он незаменим в качестве союзника при борьбе с артритом, с синдромом раздражённого кишечника, астмой и другими воспалительными заболеваниями.

ВИТИЛИГО И КУРКУМА

В Индии используется мазь на основе куркумы. 200-250 г куркумы положить в 4 л воды на ночь. Утром кипятить, пока не останется половина. Смешать оставшееся с 300 мг горчичного масла. Кипятить на медленном огне, пока вся вода не выпарится. Полученное масло перелить в бутылку темного стекла. Это масло наносится на белые пятна на коже каждое утро и вечер в течение нескольких месяцев.

НАРУЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КУРКУМЫ

В Индии куркума на протяжении многих лет считается средством, сохраняющим молодость и красоту. В Индии куркума широко используется как косметическое средство: улучшает цвет лица, чистит кожу, открывает потовые железы.

Куркума останавливают кровотечение и заживляют раны. При порезах промойте рану и присыпьте ее порошком куркумы. Это поможет остановить кровь и будет способствовать скорейшему заживлению раны. При внутренних кровотечениях принимайте куркуму, добавляя шафран , или одну куркуму. Куркума отлично работает при ожогах, если сразу засыпать.Хорошее средство от ожогов - паста из куркумы с соком алоэ.

Синяки и травматические опухоли пройдут быстрее, если использовать пасту из куркумы: развести кипяченой водой 0,5 ч. л. куркумы и щепотку соли, чтобы получилась густая смесь. Нанести ее на больное место, прикрыть марлевой салфеткой и держать, пока не высохнет. Эту же пасту применяют при лишае, инфекционной экземе и другие заболеваниях кожи, вызванных паразитами.

При кожных заболеваниях куркума незаменима. Она способствует хорошему обмену всшеств. Паста из куркумы — отличное средство против экземы, зуда (наружно), быстро рассасывает фурункулы.Куркума, регулярно добавляемая в пищу, излечивает крапивницу.Примочки из топленого масла и куркумы хороши от гнойничков, язвочек на коже, нарывов.

Куркума положительно влияет на состояние суставов, уменьшают боль и воспаление при артрозе, артрите, ревматизме . Куркума уменьшает отеки при артрите.

Для лечения растяжения и нередко связанного с ней отека готовится паста из куркумы с лимонным соком и солью, которая накладывается на пораженное место.

Куркуму используют в сочетании с медом (наружно) при ушибах, растяжениях, воспалениях суставов.

Для борьбы с болью в суставах и позвоночнике применяется смесь: куркуму смешать с молотым имбирем в соотношении 1:2, развести маслом к консистенции густой сметаны. Следует лишь нанести смесь на больное место, укрыть кусочком полиетилену или тонкой бумагой, зафиксировать и подержать ночь.

КУРКУМИН СТИМУЛИРУЕТ ИММУНИТЕТ

Куркумин заработал довольно внушительную репутацию благодаря своей способности стимулировать иммунитет. Ещё одно новое исследование показало, почему он обладает этим эффектом. Очевидно, всё дело в его особых молекулах. Они создают своего рода силовое поле устойчивости против инфекции, согласно исследованию, опубликованному в Журнале Американского Химического Общества (Journal of the American Chemical Society).Учёные сообщили, что молекулы куркумина внедряются в клеточные мембраны, делая их более стабильными и упорядоченными. Таким образом, клетки становятся более устойчивыми к атакам болезнетворных микроорганизмов и в конечном итоге, к инфекции.

Также было установлено, что куркумин обеспечивает целый ряд преимуществ для здоровья. Он известен как мощный антиоксидант и противовоспалительный агент, снижает уровень холестерина, улучшает сердечно-сосудистое здоровье, снижает риск болезни Альцгеймера и предлагает потенциальную защиту от рака.

Число исследований, демонстрирующих преимущества куркумина, только продолжает расти. Воспользуйтесь его благотворными свойствами, включив куркуму в Ваш рацион или принимая стандартизированную добавку. Добавки куркумина могут обеспечить Вам более концентрированные дозы полезных веществ, а также обойти стороной обычно высококалорийные виды индийского карри.

КУРКУМИН АКТИВЕН ПРОТИВ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Научно доказано, что куркума эффективна в борьбе с раком и является мощным антиоксидантом.

Куркумин, который создает запах и привкус куркумы, а также его производные сдерживают развитие опухолей. Таким образом, люди, которые потребляют большое количество пищи, приправленной карри, менее подвержены опасности заболевания раком.

Клиническое тестирование, продолжавшееся 8 недель, показало, что употребление куркумина может быть полезно больным с тяжелой формой рака поджелудочной железы.

Исследование, результаты которого были опубликованы в Clinical Cancer Research Американской Ассоциации по Исследованию Онкологических Заболеваний, проводилось учеными из Онкологического Центра MD Anderson Техасского Университета (University of Texas – MD Anderson Cancer Center). Они обнаружили, что, несмотря на ограниченный потенциал усвоения, этот компонент – комплекс Куркумин C3, – проявил анти-раковый потенциал.

Ученые высказывают мнение, что причина, по которой куркумин оказывает свои эффекты на организм, несмотря на «вопросы» с его биоусвояемостью, может быть в том, что в плазме человека (и грызунов) он содержится, в основном, в конъюгированной форме, такой как, например, глюкоронид, что позволяет куркумину таким образом "маскироваться" в крови.

Ученые из Университета Махидол, выяснили, что куркумин способен на 58% замедлить рост раковой опухоли. Наибольшая эффективность обнаружена при борьбе с раком молочной железы, предстательной железы, поджелудочной железы.

Ученые объясняют, что куркумин является мощным антиоксидантом, благодаря чему обладает свойством уничтожать канцерогены.

В клинических испытаниях на 15 пациентах с продвинутой стадией рака толстого кишечника была установлена высокая терапевтическая активность экстракта куркумы, эквивалентного 180 мг куркумина, принимаемого перорально.

В последнее время ученые все чаще задаются вопросом, почему на Востоке гораздо меньше больных раком крови. Не потому ли, что там в ежедневном рационе людей присутствует куркума? В результате проведенных исследований выяснилось, что эта специя препятствует росту зараженных лейкемией клеток, а также защищает от вреда, нанесенного организму сигаретным дымом и употреблением полуфабрикатов.

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За последние годы появились данные, что куркума помогает в профилактике фиброзов и болезней Паркинсона и Альцгеймера.

Недавние исследования подтвердили способность куркумина снижать уровень холестерина, бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями, снижать риск развития болезни Альцгеймера и диабета, а также препятствовать возникновению раковых опухолей.опубликовано econet