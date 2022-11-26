4 сигнала, которые указывают на дефицит калия

Как судороги, так и хроническая усталость могут ясно указывать на дефицит калия. Во избежание более серьёзных проблем...

Дефицит калия может негативно сказаться на нервах и нервных связях клеток мускулатуры системы пищеварения, сердца, а также других мышц.

Большая часть калия в организме человека содержится именно в клетках.

Сбалансированное питание легко помогает поддерживать стабильным уровень калия в крови.

Если ты питаешься неправильно, часто употребляешь вредную пищу и продукты с низким содержанием питательных веществ, у тебя может проявиться дефицит калия.

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Как узнать, испытывает ли твой организм дефицит калия? О нехватке этого минерала могут свидетельствовать следующие признаки.

Внимательно ознакомься с ними и подумай, не страдаешь ли ты дефицитом калия.

1. Ты чувствуешь усталость и слабость

Первыми признаками дефицита калия могут быть:

мышечные боли,

судороги,

нетипичная слабость.

Последняя распространяется не только на руки и ноги, но и на мускулатуру органов дыхания и пищеварительной системы.

Дефицит калия препятствует быстрому восстановлению энергетического баланса клетками. Из-за этого мышцам становится труднее сокращаться.

Слабость, спазмы, онемение и покалывание в мышцах — все это может свидетельствовать о том, что дефицит калия в организме человека прогрессирует.

Если эти симптомы показались тебе знакомыми, мы рекомендуем тебе немедленно обратиться к врачу для проведения обследования.

2. Нерегулярный сердечный ритм

Продолжительный дефицит калия может нарушать работу нашего сердца. Первым симптомом этого являются нерегулярное сердцебиение без видимой на то причины.

Если оно проявляется после занятий бегом, а ты не привыкла к физическим нагрузкам, это нормально. Но того же самого нельзя сказать о непривычном ритме сердца, которое появляется без причины, во время выполнения обычных дел.

Хронический дефицит калия может вызвать изменения в структуре почек и привести к нарушениям функций этих органов.

В некоторых случаях из-за дефицита калия замедляется сердечный ритм, что приводит к появлению головокружений.

Существуют различные типы аритмии. В некоторых случаях сердце человека начинает биться слишком быстро, а в других, напротив, сердечный ритм замедляется. В наиболее тяжёлых случаях сердцебиение человека становится скачкообразным.

Каждый тип аритмии проявляется определёнными симптомами, от головокружений до обмороков. Нерегулярный сердечный ритм может сопровождаться ощущением нехватки воздуха, болью в груди и потоотделением.

3. Высокое артериальное давление

На повышение артериального давления человека оказывают влияние множество факторов, в том числе:

наследственная предрасположенность,

полнота,

употребление соли.

Дефицит калия также является одним из определяющих факторов.

Как и высокий, так и слишком низкий уровень калия могут вызвать колебания артериального давления.

По данным результатов научных исследований, злоупотребление солёной пищей и недостаток фруктов и овощей в рационе человека повышают риск развития гипертонии.

4. Судороги

Сокращение и расслабление мускулатуры тела человека напрямую зависит от калия. Расслабление мышц может быть сознательным или неосознанным. Это зависит от вида мышц.

Когда нашему организму не хватает калия, мышцам становится трудно расслабиться и они остаются сокращенными. Из-за этого возникают судороги. Если тебе не понаслышке знакомы болезненные спазмы в мышцах ног, то скорее всего эта проблема обусловлена именно дефицитом калия.

Эта проблема часто беспокоит спортсменов, которые слишком много времени проводят на тренировках. Если ты занимаешься спортом, рекомендуется время от времени принимать минеральные напитки с содержанием калия.

Пища с высоким содержанием калия

Когда заходит речь о калии, первым продуктом, который приходит нам в голову, является банан. Действительно, эти фрукты содержат большое количество этого минерала. Но существуют и другие продукты, о которых не стоит забывать.

Итак, на какую пищу рекомендуется обратить внимание для того, чтобы справиться с дефицитом калия?

Мангольд

Мангольд довольно легко вырастить в домашних условиях. Попробуй сделать это! Дело в том, что всего в 100 г. мангольда содержится 380 мг. калия. Можешь использовать мангольд для приготовления салатов и коктейлей.

Банан

Как известно, эти фрукты являются богатым источником калия. В 100 г. мякоти банана содержатся 370 мг. калия.

Стоит иметь в виду, что если ты страдаешь диабетом, злоупотреблять бананами не рекомендуется.

Картофель

Если ты являешься любительницей картофельного пюре, вряд ли тебе знакома проблема дефицита калия.

Каждые 100 г. картофеля содержат 418 мг. калия.

Лучше всего этот минерал сохраняется в картофеле, приготовленном в духовке, на пару или запечённом на огне.

Старайся избегать жареной картошки.

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Капуста

Ещё один замечательный овощ, являющийся богатым источником калия.

В 100 г. капусты содержатся 450 мг. этого минерала.

Постарайся чаще делать из капусты салаты и блюда, приготовленные в духовке.

Авокадо

100 г. этого фрукта содержат 487 мг. калия. Можешь использовать авокадо для приготовления холодных соусов, салатов и бутербродов.

Шпинат

Ещё один сезонный овощ, который можно использовать для приготовления различных блюд.

В 100 г. шпината содержатся 554 мг. калия.

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Возможно, когда ты задумываешься о питательных веществах и о пище, которую нужно есть для того, чтобы иметь крепкое здоровье, ты не думаешь о дефиците калия. Не стоит забывать об этом минерале. Он играет важную роль в осуществлении многих процессов жизнедеятельности организма человека.

Теперь ты знаешь о том, какие продукты помогают справиться с дефицитом калия. Осталось только почаще включать их в свой рацион.опубликовано econet.ru

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