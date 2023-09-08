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Как избавиться от боли в ухе за 1 минуту. Капли, которые действительно помогают

Источник: takprosto.cc 08 сентября 2023 5640
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Ушная сера — желтое смолянистое вещество, вырабатывающееся в ушном канале, которое выполняет функцию природного антисептика и помогает вывести из уха отмерший эпителий. Часть серы выводится наружу в результате жевания или зевания, а часть остается. Привычка очищать уши ватными палочками чревата утрамбовкой серы, что может привести к образованию серной пробки. Также неаккуратным движением ты рискуешь повредить барабанную перепонку.

Как избавиться от боли в ухе за 1 минуту. Капли, которые действительно помогают

Ушная сера — желтое смолянистое вещество, вырабатывающееся в ушном канале, которое выполняет функцию природного антисептика и помогает вывести из уха отмерший эпителий. Часть серы выводится наружу в результате жевания или зевания, а часть остается.

Привычка очищать уши ватными палочками чревата утрамбовкой серы, что может привести к образованию серной пробки. Также неаккуратным движением ты рискуешь повредить барабанную перепонку.

От чрезмерного скопления серы в ухе может появиться ощущение заложенности, ухудшение слуха, резкая боль в ухе, головная боль и головокружение.

Как избавиться от боли в ухе

Безопасно очистить ухо, размягчить ушную пробку и избавиться от боли ты можешь, приготовив домашние капли для ушей.

Как избавиться от боли в ухе за 1 минуту. Капли, которые действительно помогают

Смешай в равных частях яблочный уксус и спирт. Закапай пипеткой в больное ухо 3 капли лекарства, наклонив голову набок. После закапывания подергай мочку, помогая составу лучше смазать стенки ушного прохода. Через 1 минуту вернись в исходное положение — разжиженная сера вытечет из уха. Протри ушную раковину бумажной салфеткой.

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Кроме того, что эти капли помогут избавиться от скопившейся серы, уксус создает кислую среду в ухе, в которой уничтожаются грибки и бактерии, а спирт подсушивает участки воспаления.

При появлении любых проблем с ушами обратись за консультацией к ЛОРу, чтобы исключить вероятность острого отита. Простые приемы ухода за ушами способны сохранить слух!опубликовано econet

Самолечение опасно для жизни, за консультацией по поводу применения любых лекарственных препаратов обращайтесь к врачу.

Источник: https://econet.kz/

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здоровье уши пробка капли яблочный уксус спирт

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